Emir Félix: “Voy trabajar en lo privado pero la política no la dejo”

Desde hace pocos días Emir Félix ya no es intendente pero igual se levanta temprano y va directo a la municipalidad. Es como su segunda casa, conoce cada pasillo y oficina, sabe exactamente en que están trabajando los equipos técnicos, cuando debería inaugurar cada obra y si hay que cambiar algún camión de la flota de limpieza.

Emir Fèlix en 2011

No es para menos, por poco más de trece años ha sido su trabajo de tiempo completo. Dicen que a veces de noche salía a recorrer los barrios para ver el avance de las obras, también que más de una vez le pidió a un chofer mal estacionado que moviera el colectivo del frente del palacio municipal y hasta que seguía dando órdenes desde la cama del hospital en el que estuvo internado por 70 días en 2022.

Emir Félix milita en el peronismo desde niño. Con su hermano Omar, siguieron los pasos de su papá Chafí Félix quien fue tres veces intendente de San Rafael. Siempre trabajaron codo a codo, caminaron los barrios y lucharon internas contra Vicente “Chicho” Russo. Desde hace 20 años con Omar ganaron todas las elecciones y lograron extender el control de la comuna cuatro años más. Trabajan como equipo. Tal es la simbiosis, que cuando Emir estuvo internado, Omar trabajó ad honorem para asesorar al equipo de gobierno.

Emir se ganó el cariño de los vecinos y el respeto de sus adversarios. Ahora se encontrará en un nuevo rol, sin cargo electivo ni en el Gabinete de la comuna. El balance de su gestión, cómo ve el peronismo y los desafíos que tiene San Rafael.

-Estuvo 13 años al frente de la municipalidad de San Rafael, ¿qué balance hace?

-Fueron 13 años y 8 meses. Mi balance es muy positivo, es lo que me hace sentir la gente. Siempre planteo que estoy conforme, nunca satisfecho. Nos paró la pandemia, fue durísimo con mi situación de salud y la inflación. Eso genera mucho estrés, es como manejar la niebla. Es difícil para los privados, imagínate para los públicos.

-Pero los municipios ordenados tienen fondos anticíclicos para momentos así.

-De todas formas nos ha castigado la inflación. Las tarifas nos quedaron muy atrasadas si comparás lo que pagás de celular, gas, electricidad y lo que se paga de tasa municipal en San Rafael para que pase un camión día por medio por tu casa, mantener la luz, el barrido. Los costos operativos se han ido a las nubes. Nosotros hemos venido muy sólidos, estamos muy sólidos, pero todo es muy volátil en una economía con movimientos tan grandes

Emir y Omar Felix

A lo largo de 2023, en San Rafael hubo siete elecciones entre las municipales, provinciales y nacionales. El desgaste de la campaña se comenzó a notar y Emir Félix hizo una lectura del descontento general. Las elecciones no se iban a ganar con recetas viejas y las inauguraciones no movían la aguja del humor social, entonces decidió continuar con su plan de obras tal como estaba pautado, así tuviera que resignar el corte de cintas para la gestión venidera.

-Quedaron algunas obras grandes por inaugurar como el predio de la exterminal, el gasoducto, el aeropuerto, ¿qué va a pasar con esos proyectos?

-Nunca paramos las obras porque cada una tiene un flujo de fondo que la asiste. La exterminal está trabajando totalmente con fondos municipales. Nosotros podemos destinar fondos municipales a muchas obras porque también conseguimos fondos nacionales. Por ejemplo, vos haces la presentación en Buenos Aires ante el Gobierno Nacional por una obra pero siempre surgen redeterminaciones como no pasó con el colector norte.

-¿El colector norte está funcionando?

-Sí, está funcionando. Con el colector pudimos otorgarle factibilidad a barrios del oeste y del norte. Todas esas licitaciones están ancladas a fondos nacionales. Si hoy Nación decide cortarlos tendremos que juntarnos con los vecinos para ver cómo replanteamos hacer la obra. Tendrá que poner el municipio una parte frenando otras obras y tendrán que poner los vecinos. En este tipo de obra no hay ganancia. Nosotros tenemos que conectar a los vecinos agua potable, gas, cloacas para avanzar en la organización de San Rafael.

-Entonces, ¿hay obras que se van a ver resentidas si no llegan los fondos nacionales?

-Quizás las obras que planificamos para empezar en el 2024 tengan que ir más lentas o empezar más tarde. Tenemos el caso del gasoducto que está entre el 86 y 87% de avance. Estamos muy cerca de terminar. Tenemos una adenda firmada con Nación por la diferencia en los costos de la obra por la inflación. Sergio Massa en su visita a San Rafael junto a Emir Félix

-Fue lo que firmaron con Sergio Massa cuando visitó San Rafael

-Sergio Massa vino a mirar la obra y después firmamos con la Secretaría de Energía la adenda para terminar la obra. Todo estaba a valores de 2021. Si ves los valores no se podría haber hecho ni el 50% ni el 40% de la obra. Entonces el municipio fue poniendo dinero para que la obra no parara y después cuando entraban los pagos de Nación el municipio se cubría. Si hoy el Gobierno decidiera parar esa obra sería una gran picardía porque está a punto de terminarse. Vamos a esperar que terminen de asumir los secretarios, el secretario de Energía y el intendente actual va a pedir una reunión para seguir con estos temas.

-¿Actualmente la obra del gasoducto está parada?

-No, la obra nunca se paró. Quisieron generar una versión de que en enero se había parado. La obra nunca se paró. La obra tiene frentes. Si vas ahora a la esquina de Iselin y Granaderos vas a ver el trabajo de interconexión. La conexión de la plaza ya se hizo. Va a depender del Gobierno Nacional que se detenga o no. No está en nuestros planes pararla.

- ¿Y qué va a pasar con el aeropuerto?

-El dinero de esa obra está en un fideicomiso. Es una obra nacional con Aeropuertos 2000. Es una obra público privada y los fondos son nacionales. Omar y Emir Félix en la inauguración de la pista del aeropuerto de San Rafael.

-Más allá de las obras que quedan en carpeta, usted cerró su gestión con dos inauguraciones y muchos vecinos.

-Fue una despedida muy cálida, la pasé muy bien. Eran mis últimas inauguraciones y se plantearon como una especie de despedida en la rotonda de la Copa y el Paseo Deán Funes.

- Y ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿A qué se va a dedicar?

-Es bajarse del vértigo. Yo voy a seguir trabajando en mi actividad privada, pero la política no la dejo. Voy a colaborar totalmente ad honorem con el gobierno de Omar. Voy a ayudar en las gestiones de estas obras que venimos haciendo que las conozco y que puedo discutir con los equipos técnicos. Voy a ayudar en la medida que me lo pidan Omar o sus funcionarios.

-Mencionaba la actividad privada, ¿qué actividad?

-Tengo un campo y una finca. Nunca dejé de hacerlo, siempre lo tuve junto con mi hermano. La actividad no la dejamos, pero nunca la atendimos como correspondía. Emir Fèlix estuvo 70 días internado.

-¿Y su salud?

-Tengo que retomar la rehabilitación que venía haciendo y que dejé este último tiempo. La rehabilitación es bastante lenta. Precisaba dos años rehabilitación y me quedó trunca porque estos últimos meses fueron muy intensos

Pero sí voy a recuperar el esquema rehabilitación que venía haciendo

-¿Había un rumor de que se iba al exterior a hacer un tratamiento?

-Por ahora no. Voy a seguir con la rehabilitación que venía haciendo. Cuando estuve complicado me tomó un equipo profesional de Buenos Aires para resolver algunos problemas que tenía en cuanto a mi compensación glandular. Es un problema endocrinológico y mi enfermedad tiene una base poliglandular que es bastante compleja. El equipo me estudió a fondo y yo hago consultas con él jefe del equipo cada dos meses, por teléfono, videollamada y a veces me pide que vaya. Voy a seguir haciendo la recuperación que en su momento me pidieron y que la dejé trunca abocado a la gestión en este tiempo.

-Con Omar están un poco acostumbrados a trabajar en equipo

-Toda la vida y en cada obra, siempre nos hemos consultado cada cosa que hemos venido haciendo, las decisiones las hemos tomado en forma conjunta. A mí me adjudican todos los logros, pero no solamente es injusto porque no se menciona a Omar sino porque no se nombra al resto del equipo que ha trabajado muchísimo en esta gestión. En esto la política no es muy justa, me adjudica todo a mí y no es todo a mi. Omar y Emir Fèlix en la obra de la exterminal.

-Omar tenía su rol en el Congreso, en la Legislatura y usted en el municipio.

-Omar ha tenido que matarse. Realmente es difícil Buenos Aires. Es complejo obtener lo que uno necesita. Hay que sentarse a convencer a los funcionarios para lograr los objetivos en el Congreso. Ahora le toca a Liliana (Paponet).

-Este año fue complicado para el PJ provincia, ¿cómo lo ve usted?

-No importa cómo lo vea yo. Lo importante son los resultados y los resultados han sido catastróficos en el PJ provincial. Evidentemente, necesitamos encontrarle una salida. Y creo que tiene que ver con que el justicialismo de Mendoza ha perdido mucha identidad. El PJ siempre tuvo una identidad muy fuerte cuando fue exitoso. Tenemos que trabajar en ese aspecto y yo también voy a intentar ayudar en ese sentido porque Mendoza necesita que las instituciones de la democracia estén fuertes.

-¿Cómo debería ser el peronismo mendocino?

-Yo creo que hay que dejar claro que lo que hace falta es un peronismo con una fuerte identidad mendocina que pelee por Mendoza, una Mendoza justa, productiva y por los intereses netos de Mendoza, creo que ahí está la clave. No tiene que ser un proyecto mesiánico. Tiene que ser un proyecto que no deje a nadie afuera, sino que todo lo contrario, que convoque. Hemos hablado con los intendentes y con muchos dirigentes sobre la necesidad de generar ese marco político, ese espacio para trabajar para reconstruir y que todos los partidos estén fuertes. Los intendentes del PJ

-¿Cómo sería?

-Cuando la política se debilita es mucho más complejo establecer marcos de acuerdo, marcos de diálogo, marcos de consenso para llevar a la provincia. Hay algunos que sueñan con que haya partidos que no existan más. Yo creo en el equilibrio. Yo creo que algunos que dicen ´vamos a erradicar el peronismo´ están confundidos y creen que erradicando el peronismo viene algo mejor.

-Mendoza solía tener dos fuerzas y ahora hay mayoría del Cambia Mendoza en las dos Cámaras

-Mendoza perdió mucho cuando un partido como el demócrata se desarmó porque la existencia de ese equilibrio entre tres fuerzas políticas era parte de la identidad mendocina. Creo que es muy importante el equilibrio entre tres fuerzas políticas que fortalezcan la institucional de Mendoza, que generen diálogos y debatan la provincia. Es importante, el fortalecimiento del radicalismo -que ha perdido identidad en su marco primero con Cambiemos y después con Junto por el Cambio- y de nosotros mismos que hemos tenido situaciones de pérdida de identidad como peronismo mendocino y hemos sido más como un anexo nacional. Eso lo hemos pagado muy caro.

-Los ciudadanos saben que vota en cada elección

-No tengo duda. La lógica es que se restablezca la fortaleza institucional de debate en Mendoza. Cuando había tres partidos muy fuertes eso aumentaba la riqueza del debate. Por eso me parece que nosotros tenemos la responsabilidad en este tiempo de recuperar al peronismo. Omar Félix festeja el trinufo de las elecciones municipales 2023.

-¿Cómo leyó usted la elección nacional?

-Los votantes de Milei son los que lo votaron en la elección general y se le sumaron los votantes en contra del oficialismo nacional. Eso aglutinó el 70%. Fue claramente un juicio a la gobernabilidad para cada elección. Hay un sector que determina si quiere continuidad o no en el proceso que se está llevando. Llego a pensar que no fue mala la elección de Sergio Massa teniendo en cuenta la situación económica. Fue un buen candidato

-Hacía mucho que el PJ no tenía un candidato que aglutinara a todos los sectores

-Me pareció un buen candidato, pero los resultados del Gobierno determinaron el voto de la gente y la no continuidad de nuestro Gobierno Nacional. La única verdad es la realidad.

-Desde la Nación y desde la Provincia insiste 'no hay plata', ¿y en el municipio?

-Sí, hay plata. Está la plata de Portezuelo del Viento que tenemos que ver cómo se resuelve. La provincia es la que mejor va estar por la disposición de los fondos de Portezuelo. Creo que habría que consensuar cómo se utilizarán porque creemos que es una gran oportunidad en la estructura provincial. Emir Félix asegura que deberá discutirse el destino de los fondos de Portezuelo del Viento.

-Rodolfo Suárez intentó llegar a consensos con el Consejo Económico Ambiental y Social. ¿Cree que Alfredo Cornejo buscará el diálogo?

-Yo supongo que sí. Yo creo que hay un aprendizaje después de todo este proceso. Si no encontramos el diálogo entre nosotros es un problema para todos, es un problema para la comunidad. El dinero de Portezuelo viene de un juicio iniciado por la Cámara de Comercio San Rafael, creo que hay un derecho en el origen de los fondos y me parece importante que exista un consenso en cómo se usan esos fondos porque es una gran oportunidad. Mendoza ha perdido en su macroeconomía, ya nos pasó Neuquén. Necesitamos generar en Vaca Muerta infraestructura para que saque mayor provecho la provincia. Hay que ver que el dinero vaya a un sistema virtuoso y no simplemente se gaste.

-En sus últimas declaraciones, Alfredo Cornejo llama a la inversión de los privados.

-Me parece lógico, tiene que ir a un sistema virtuoso. Pero ojo con la regionalización del dinero. Nosotros creemos que ese dinero viene por un problema de daño generado por la promoción industrial y tendríamos que ser justos a la hora de determinar dónde realmente se sufrió el daño.