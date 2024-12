Un respiro en el conflicto de IMPSA: confirman el pago de sueldos de diciembre y del aguinaldo

En el marco de los inconvenientes que atraviesa IMPSA para poder concretarse su proceso de privatización, integrantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) mantuvieron una reunión con representantes de la empresa metalúrgica y lograron calmas las aguas en lo que refiere al conflicto salarial desatado la semana pasada, que hasta contó con un breve paro de actividades.

El cónclave tuvo lugar en la Subsecretaría de Trabajo y, como saldo, se informó que la compañía tomó el compromiso de abonar el sueldo de diciembre en dos partes, además del aguinaldo. En lo que respecta a la deuda por incrementos salariales, los protagonistas decidieron pasar a cuarto intermedio y volverán a verse cara a cara el 16 de diciembre.

Luis Márquez, secretario de la UOM en Mendoza, declaró tras el encuentro: "Hemos pactado una fecha de reclamo a las deudas que tiene la empresa por los aumentos salariales de abril a la fecha. Hoy, la única garantía que ha dado la empresa, más allá del formulario, es que pagarían el mes de diciembre, tanto la primera y la segunda quincena sumado al aguinaldo. Y se va a seguir gestionando para ir pagando y dar fecha. Nosotros hemos dado un cronograma de pago y queremos que se cumpla. Hoy podemos decir que el mes de diciembre se va a pagar. Hoy lo dice la empresa. Somos interlocutores. La gente nos tiene que entender porque nosotros nos ponemos fecha de pago porque no somos los que pagamos, sino que el Gobierno nacional ha dado estas fechas y Dios quiera que se respeten".

El sindicalista aclaró que "no se ha tratado el tema de vacacional y que "son solamente valores adeudados". "Cuando paguen nosotros tenemos un poder gremial, que si no se lo pagan, los trabajadores no se toman vacaciones. Recién ahí empezaría un nuevo conflicto de vacaciones. Lo de hoy es por todas deudas que nos debe la empresa en aumentos salariales", aportó.

En tanto que anunció que la semana que viene volverán a juntarse. "Hemos pasado a un cuarto intermedio para el día 16 para ver las noticias que nos traen". El aguinaldo se pagará el 18 de diciembre, mientras que la primera quincena el 15 y la segunda 30.

También reveló que la UOM quiere dialogar con Arc Energy, la compañía norteamericana que adquirirá IMPSA. "Sí hemos pedido como gremio que, si están, vamos a tener en esta semana una reunión virtual por zoom para ver si podemos hablar con ellos. Lo que manifiesta que la empresa sigue en pie y que sigue queriendo a la empresa. Todos venían diciendo que Arc Energy no estaba más y al contrario". sostuvo.

Señaló que quiere saber "si la empresa que compra se va a quedar con todo el personal". "Espero que el día que tengamos este Zoom con la empresa mpos puedan dar alguna información de los planteos que vamos a hacer".

Para Márquez. el conflicto "queda levantado", aunque advirtió "los conflictos se van a generar cuando no cumplan las fechas. Acá hay un compromiso". "Queremos soluciones para colaborar y seguir ayudando a la empresa y que sea útil para todos".

Problemas para IMPSA

Como contó MDZ días atrás, todo parece indicar que si no aparecen mejoras, el proceso de venta de IMPSA entrará en riesgo de fracaso.

La más reciente oferta no convenció al Gobierno nacional, que actúa en la negociación en línea con los intereses del Gobierno de Alfredo Cornejo, ya que Mendoza es el segundo socio en importancia dentro de IMPSA detrás del Estado nacional. Así quedó plasmado tras la estatización que llevó adelante Matías Kulfas, como ministro de Desarrollo Productivo de Alberto Fernández

La oferta que presentó Arc Energy fue analizada por el Ministerio de Economía durante todo el último mes. El problema allí no es el aporte inicial de fondos que planteó Arc Energy, sino las condiciones para hacerse cargo de la renegociación de la deuda de IMPSA, que ronda los US$ 600 millones, y de las obras y servicios pendientes de entrega que tiene.

Ahí empezaron los problemas de este proceso de privatización que fue difícil desde el primer día y que hoy tiene más dudas que certezas por delante. “La empresa se va a privatizar pero no a cualquier costo”, confirmaban desde el Gobierno nacional.

Esto implica que el Gobierno de Javier Milei no está dispuesto a aceptar cualquier exigencia de Arc Energy para quedarse con la empresa, especialmente en materia de garantías con la negociación de la deuda de IMPSA y el pago de los contratos que están pendientes de cumplimiento entre los que aparecen una obra eólica en La Rioja, Yacyretá con una turbina pendiente y la entrega de un generador a YPF. El primer problema fue evaluar el costo y la factibilidad de cumplir esos contratos y quien se hace cargo. En Economía reconocen que en ese tema se avanzó, pero no alcanza para acordar con Arc Energy una solución.

La oferta de Arc Energy fue considerada hostil desde el día que se abrieron los sobres. Como anticipó MDZ, las exigencias de Arc aparecieron incumplibles y entró en duda la chance de transferir IMPSA a Industrial Acquisition Find, LLC., nombre legal de la oferente.

Ahora el Gobierno abre una nueva opción para intentar salvar y llamará a mejorar la oferta no solo a Arc Energy sino también a todos los interesados que inicialmente compraron los pliegos de condiciones para la privatización. Allí aparecen empresas chinas, una brasileña y capitales suizos. Detrás de algunos de ellos hay socios mendocinos famosos que compraron los pliegos “para ver”, pero que no terminaron concretando ofertas.

Ahora el momento es más complicado. Con la oferta de Arc Energy en duda y sin fondos para financiar el funcionamiento de IMPSA todo entra en dudas. La empresa necesita del aporte del FONDEP para poder funcionar. Hoy no tiene giro financiero suficiente. En la segunda quincena de noviembre los fondos se agotaron y de ahí la protesta de los empleados que cobraron la mitad de sus salarios de noviembre. Los empleados protestaron y, finalmente, IMPSA depositó lo adeudado.