IMPSA: el Gobierno no aceptó la primera oferta de compra y crecen las dudas

“La primera etapa se cerró”. La definición parte de los pasillos del Ministerio de Economía donde se intenta salvar el proceso de privatización de IMPSA, la mega empresa mendocina exportadora de tecnología que fue estatizada en el Gobierno de Alberto Fernández en medio de un proceso de quiebra. El cierre de esa “primera etapa” en el proceso de privatización no implica necesariamente un avance concreto algo que, por ahora, depende de una mejora en la oferta “hostil” que presentó Arc Energy, empresa de venezolanos-estadounidenses y única interesada en llegar al final del proceso. Si no aparecen mejoras, el proceso de venta de IMPSA entrará en riesgo de fracaso.

Hoy se supo que esa oferta no convenció al Gobierno nacional, que actúa en la negociación en línea con los intereses del Gobierno de Alfredo Cornejo, ya que Mendoza es el segundo socio en importancia dentro de IMPSA detrás del Estado nacional. Así quedó plasmado tras la estatización que llevó adelante Matías Kulfas, como ministro de Desarrollo Productivo de Alberto Fernández

La oferta que presentó Arc Energy fue analizada por el Ministerio de Economía durante todo el último mes. El problema allí no es el aporte inicial de fondos que planteó Arc Energy sino las condiciones para hacerse cargo de la renegociación de la deuda de IMPSA, que ronda los US$ 600 millones, y de las obras y servicios pendientes de entrega que tiene.

Hay muchas dudas sobre el proceso de privatización de IMPSA.

Ahí empezaron los problemas de este proceso de privatización que fue difícil desde el primer día y que hoy tiene más dudas que certezas por delante. “La empresa se va a privatizar pero no a cualquier costo”, confirmaban desde el Gobierno nacional. Esto implica que el Gobierno de Javier Milei no está dispuesto a aceptar cualquier exigencia de Arc Energy para quedarse con la empresa, especialmente en materia de garantías con la negociación de la deuda de IMPSA y el pago de los contratos que están pendientes de cumplimiento entre los que aparecen una obra eólica en La Rioja, Yacyretá con una turbina pendiente y la entrega de un generador a YPF. El primer problema fue evaluar el costo y la factibilidad de cumplir esos contratos y quien se hace cargo. En Economía reconocen que en ese tema se avanzó, pero no alcanza para acordar con Arc Energy una solución.

Para evaluar la negociación de la deuda, Arc Energy había contratado a la consultora Adcap Securities LTD que tiene que lidiar, entre otros, con el Grupo Moneda que es acreedor de IMPSA y que tiene en su directorio a Luis Daza, chileno integrante del equipo de Luis Caputo en el Ministerio de Economía. En ese punto la cuestión esta mas complicada y no existen certezas aun de como terminará la negociación de la deuda que acumuló la empresa de los Pescarmona.

La oferta de Arc Energy fue considerada hostil desde el día que se abrieron los sobres. Como anticipó MDZ, las exigencias de Arc aparecieron incumplibles y entró en duda la chance de transferir IMPSA a Industrial Acquisition Find, LLC., nombre legal de la oferente.

Ahora el Gobierno abre una nueva opción para intentar salvar y llamará a mejorar la oferta no solo a Arc Energy sino también a todos los interesados que inicialmente compraron los pliegos de condiciones para la privatización. Allí aparecen empresas chinas, una brasileña y capitales suizos. Detrás de algunos de ellos hay socios mendocinos famosos que compraron los pliegos “para ver”, pero que no terminaron concretando ofertas.

Ahora el momento es más complicado. Con la oferta de Arc Energy en duda y sin fondos para financiar el funcionamiento de IMPSA todo entra en dudas. La empresa necesita del aporte del FONDEP para poder funcionar. Hoy no tiene giro financiero suficiente. En la segunda quincena de noviembre los fondos se agotaron y de ahí la protesta de los empleados que cobraron la mitad de sus salarios. Llegó diciembre y, además, viene la presión sumada de los aguinaldos. El gobierno nacional, al mismo tiempo, sigue mirando a Alfredo Cornejo por el futuro de los 700 trabajadores de IMPSA, pero plata por ahora “no hay” para nadie.