Walter Bento quema sus últimos cartuchos y le explica "con manzanas" a la fiscalía

El juicio oral que tiene a Walter Bento como principal imputado comienza a transitar sus últimas jornadas antes de los alegatos. Días atrás Javier Santos Ortega, contrabandista imputado por pagar a cambio de beneficios judiciales, ratificó que le entregó 722 mil dólares a los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo y Luciano Ortego y que el destinatario de ese dinero era el juez federal Walter Bento. El exmagistrado aseguró que no le consta si Santos Ortega pagó ese dinero pero aclaró que él no recibió un centavo. Pero al mismo tiempo, intentó desacreditar los dichos de Ortega afirmando que es una persona medicada por doble depresión. Por último, deslizó que el Ministerio Público Fiscal le escribió "un guión" para que la fiscalía pueda sustentar su acusación.

Desde el primer día, la estrategia defensiva de Bento ha sido cargar contra la investigación realizada por el fiscal Dante Vega. Sus abogados aducen que existe una enemistad manifiesta entre Vega y Bento y acusan al primero de haber armado la causa para destituir al exjuez federal. Sin embargo, la reciente declaración de Javier Santos Ortega arrinconó al exmagistrado. Santos Ortega ya había declarado en la etapa de instrucción que pagó 722 mil dólares para que el juez le otorgara beneficios procesales. Pero la defensa de Bento cuestionó esa declaración entendiendo que fue realizada de forma irregular en una comisaría y que Ortega estaba medicado.

Ese argumento se derrumbó con la presentación espontánea que Javier Santos Ortega realizó hace dos semanas en el juicio oral. Por ese motivo, Bento ya no se centró en poner en duda la situación psiquiátrica de Ortega -aunque volvió a cuestionarla- sino que su principal argumento defensivo fue insistir en que ese dinero él no lo recibió. "Que traigan una prueba. El cohecho tiene que ser concreto. ¿Dónde está el dinero? ¿Cuánto dinero me dieron? ¿Donde? No está la prueba. Pero la fiscalía está claro que tiene una orfandad probatoria", desafió Walter Bento. Justamente, la prueba que intenta esgrimir la fiscalía en ese sentido es el enriquecimiento patrimonial de la familia Bento. Las pericias contables para determinar si los departamentos, casas, locales comerciales, viajes y autos de lujo pudieron pagarse con los ingresos declarados por los Bento serán clave en ese punto.

Una vez más, Walter Bento volvió a acusar al fiscal Dante Vega de "guionar" las declaraciones de los arrepentidos y también dio a entender que le escribió la declaración al propio Santos Ortega. "Parece que debo explicar con manzanitas porque usted no lo entiende", aseveró Bento cuando la fiscal Gloria André por qué habría de guionar declaraciones el fiscal Vega.

La declaración de Javier Santos Ortega fue contundente porque dijo que vendió departamentos y otros bienes para que sus abogados arreglaran con el juez. Bento afirma que si a Ortega lo "desplumaron" no fue para pagarle a él. Pero una secretaria de su juzgado se quedó con uno de esos departamentos. "Yo me enteré de eso acá en el juicio. Es mentira que yo autoricé esa operación", dijo el exmagistrado este jueves.

Los fiscales Gloria André y Dante Vega.

Otra duda que existe en torno al caso Ortega es si existió un encuentro con Bento cuando el juez estaba de licencia. En el expediente se han perdido dos fojas donde consta quién ordenó el traslado de Santos Ortega a El Sauce el día que intentó suicidarse en la U32. El imputado afirma que ese día lo recibió Walter Bento, pero el juez sostiene que nunca fue a trabajar estando de licencia y que recién al retornar semanas después se entrevistó con Santos Ortega.

"Santos Ortega se entrevistó conmigo el 7 de junio. Yo jamás estando de licencia he venido al tribunal. Jamás he venido de licencia. Me estaban subrogando. Quiero que el tribunal lo entienda, más allá de las dos fojas que están pendientes y que no aparecieron", advirtió.

"Si tienen pruebas que las traigan. Hay un océano entre decir y probar. Estoy privado ilegítimamente de mi libertad", finalizó Bento que el viernes volverá a declarar pero sobre otro de los casos de cohecho que se le endilgan.