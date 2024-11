Bomba en la causa Bento: un imputado rompió el silencio y complicó al exjuez

Desde que comenzó el juicio oral, Javier Santos Ortega se sentó en el fondo de la sala. Estuvo prácticamente en todas las audiencias de forma presencial, callado, observando y procesando en su cabeza las declaraciones de testigos e imputados. Ayer por la tarde le informó al tribunal que quería declarar, molesto por las "mentiras" que escuchó del abogado Matías Aramayo. Este jueves, contra la voluntad de sus abogados defensores, decidió hablar y derrumbó varios de los argumentos de la defensa de Walter Bento. Pero además de ello, complicó a los presuntos integrantes de la asociación ilícita que habría liderado el exjuez.

En total, Javier Santos Ortega afirmó que le pagó 722 mil dólares a los integrantes de la banda. Involucró directamente a Diego Aliaga y los abogados Luciano Ortego, Matías Aramayo y Martín Ríos. A los dos últimos los acusó de mentirosos por sus declaraciones recientes en las que dijeron que fueron presionados por el fiscal Dante Vega para inculpar al exjuez. Ortega desnudó el rol que habrían tenido como eslabones en la cadena que el Ministerio Público intenta probar que existía en Tribunales Federales y que tenía en su extremo al exjuez federal.

No es la primera vez que Javier Santos Ortega habla y complica a los otros imputados. Su declaración en la etapa de instrucción es una prueba clave en la causa y en la misma dijo -con menos detalles- lo mismo que hoy confirmó. Pero la defensa de Walter Bento ha intentado desacreditar esa declaración afirmando que fue tomada de forma irregular en una comisaría y que Ortega estaba sedado por lo que no sabía lo que decía. Incluso acusaban al fiscal Dante Vega de manipular el interrogatorio. Esa estrategia quedó en ruinas con lo que ocurrió hoy.

Santos Ortega afirmó que pagó 722 mil dólares en coimas y remarcó que le exigían llegar al millón de dólares para dejarlo limpio en las causas de contrabando en las que estaba involucrado. Deslizó que le armaron la causa para sacarle plata y sostuvo que incluso le pidieron coimas para evitar allanamientos. En ese punto involucró al extitular de aduana Javier Ruggero.

"Bento les decía a Aliaga, Aramayo y Ríos que tenía que pagar un millón de dólares y quedaba limpio", afirmó Javier Santos Ortega y confesó que cuando desapareció Diego Aliaga supo que el arreglo espurio podría salir a la luz por los mensajes que tenía Aliaga en su teléfono.

Walter Bento escuchó atentamente la declaración de Santos Ortega.

Ortega ratificó que el abogado Matías Aramayo recibió parte de la coima que habría pagado al juez y que le dió entre 200 mil y 300 mil dólares en una caja de zapatos. Ayer Aramayo había declarado ante el tribunal afirmando que el fiscal Dante Vega lo había coaccionado para mentir. Hoy los dichos de Ortega lo desmienten.

"Yo tenía miedo porque yo había arreglado con Diego Aliaga, Matías Aramayo y Martín Ríos y había pagado. Y me preocupaba que apareciera el celular de Aliaga. Era una bomba. Íbamos todos presos", afirmó Santos Ortega sin miedo a las consecuencias que puedan tener sus declaraciones. "Le pido perdón a mis abogados que no querían que declarara, pero me molestaron mucho las mentiras que les escuché a Aramayo y Ríos", aseveró.

Javier Santos Ortega afirmó que vendió departamentos para poder pagar el dinero que le exigían y dijo que recién durante el debate supo que su inquilina, Carolina Bartolini, era la secretaria de Bento que había firmado la orden de allanamiento en su contra. "Yo tenía muchas llamadas de Aliaga en la que me decía que tenía que juntar la plata. Presionaba. Que el jefe quiere la plata, que el jefe quiere la plata. Me volvía loco. Yo les decía a Ríos y Aramayo que si aparecía el teléfono de Aliaga estábamos todos prendidos fuego y me decían que solo Ortego estaba complicado", reconoció. Javier Santos Ortega junto a su abogado.

Luciano Ortego está procesado como coordinador de la presunta asociación ilícita y Santos Ortega dijo que le pagó 150 mil dólares de "coima" para que le dieran la libertad a Juan Carlos Molina, su sobrino y empleado. "Molina no tenía nada que ver. Molina es un laburador. Cuando me quiero suicidar dejo la carta diciendo que no tiene nada que ver. Era un simple empleado y si firmaba algo era porque yo le pedía", esgrimió.

En ese punto también complicó al exjuez Walter Bento. Santos Ortega confirmó que Walter Bento tuvo un encuentro con él el día que intentó suicidarse en la U32. El episodio tiene relevancia porque en esa fecha Walter Bento se encontraba de licencia y el juzgado era subrogado por Marcelo Fabián Garnica.

Por último, su declaración ratifica el rol que habría tenido Diego Aliaga y le da entidad al registro de 265 llamadas que existen entre Aliaga y Walter Bento. "Aliaga decía que tenía línea directa con Bento. El jefe era el juez Bento", aseveró Javier Santos Ortega en una de las declaraciones más sustanciosas del debate.