La UCR estalló en mil pedazos tras la visita de los radicales "con peluca" a Javier Milei

La reunión que se desarrolló en Casa Rosada entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y sus funcionarios, con el bloque de la UCR que encabeza el diputado nacional Rodrigo de Loredo, provocó la furia de los legisladores radicales que decidieron inaugurar su propio espacio meses atrás.

El encuentro provocó una serie de declaraciones de los legisladores radicales que tiempo atrás habían conformado el bloque Democracia para Siempre y que no asistieron ni fueron invitados a la reunión. Este grupo responde directamente al diputado nacional Facundo Manes y al senador nacional Martín Lousteau. Cabe recordar que la conformación del nuevo espacio se dio a raíz de la ruptura del bloque en diputados debido a las discusiones que generaron al interior del radicalismo, el acompañamiento a las medidas adoptadas por gobierno nacional durante su gestión.

Dicho encuentro se desarrolló en la Casa Rosada y reunió a Javier Milei, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la representante de la cartera de Seguridad nacional Patricia Bullrich. Fueron recibidos el bloque de la UCR dirigido por Rodrigo De Loredo, es decir, el ala radical más dialoguista con el Gobierno nacional y quienes fueron muy importantes para que se aprobaran, por ejemplo, los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y la fórmula de actualización de las jubilaciones que, desde la administración libertaria, sostuvieron que ponían en jaque el superávit fiscal.

Los integrantes del bloque Democracia para Siempre no se hicieron esperar. Así, su presidente, el diputado nacional Pablo Juliano, criticó a sus correligionarios a través de su cuenta de X. "Déjense de joder, tienen más fotos en Casa Rosada que los granaderos", disparó, y exigió que "no confundan a la sociedad" ya que "la de hoy no fue una foto institucional, es la foto de quienes quieren permanecer en la política a cualquier costo". Además, tildó a sus excompañeros de bloque de ser "arrastrados como gusanos en busca de una salida a sus candidaturas".

Por otro lado, el diputado del mismo bloque Fernando Carbajal también fue tajante en su cuenta de X. "La foto de la vergüenza. Las medias de Javier y Karina empapadas de tanta succión. Nadie se hace oficialista GRATIS", manifestó el formoseño.

El diputado Fernando Carabajal apuntó contra sus ex compañeros de bloque en diputados.

La rama juvenil del radicalismo tampoco se hizo esperar, y el dirigente de la UCR porteña Agustín Rombolá consideró que la charla de los diputados radicales en Casa Rosada es "una de las fotos más patéticas, tristes e indignas de la Historia de la UCR". Rombolá apuntó contra De Loredo, de quien dijo que "fue y es el sumiso, obediente y rastrero capataz de los traidores".

El dirigente de la UCR porteña apuntó contra los dirigidos por De Loredo.

Participaron del encuentro en la Casa Rosada los diputados nacionales por Córdoba Luis Picat y Soledad Carrizo; los mendocinos Julio Cobos, Lisandro Nieri y Pamela Verasay; la representante por Santa Cruz Roxana Reyes; el entrerriano Atilio Benedetti; el neuquino Pablo Cervi; el misionero Martín Arjol; el diputado nacional por Tucumán Mariano Campero; el correntino Federico Tournier; y quien ocupa su banca por Catamarca, Francisco Monti.