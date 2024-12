El detrás de la reunión entre Javier Milei y los radicales "peluca"

Los tres diputados radicales "con peluca", junto a otros miembros de su bloque, fueron recibidos este mediodía en la Casa Rosada por el gabinete libertario y tuvieron una reunión exclusiva con Javier Milei. La agenda de temas bailó entre el rumbo del país, la economía y el Congreso, teniendo en cuenta las tensas internas que teje la UCR hace meses.

El cordobés Luis Picat, el misionero Martín Arjol y el tucumano Mariano Campero, eran los que originalmente estaban invitados a Balcarce 50 para recibir el respaldo del presidente, luego de que el Comité Nacional del partido votara por expulsarlos (medida que aún no está firme). Sin embargo, luego también recibieron invitación Rodrigo de Loredo, Pablo Cervi (Neuquén), Federico Tournier (Corrientes), Francisco Monti (Catamarca), Pamela Fernanda Verasay (Mendoza) y Miguel Lisandro Nieri (Mendoza).

Qué resultó de la reunión de Milei y los radicales

Llegado el mediodía, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibieron a los legisladores en la puerta del edificio presidencial. La segunda reunión estuvo encabezada por Milei, que duró dos horas.

Campero, Cervi, Bullrich, Picat, Menem, Arjol, Monti y Tournier en la Rosada.

"Fue muy provechosa, cada uno pudo hablar, dar su impresión. El presidente muy abierto, muy generoso. En el caso personal, dije que tenemos que profundizar el cambio y tenemos que, así tal cual como lo hemos acompañado en la Ley Bases y en los vetos, debemos seguir en esa mirada, profundizar la motosierra, llevar ese cambio a las provincias y municipios, y seguir trabajando en conjunto", contó Picat a MDZ.

Consultado sobre si conversaron acerca de las elecciones del próximo año, el cordobés aseguró que fue un tema que casi no tocó la mesa presidencial de este jueves. "Insistimos en que hay que mantenernos unidos, pero no se habló electoralmente, sino que se habló de economía y el acompañamiento que venimos haciendo, sobre todo los radicales peluca", señaló.

Campero, por su parte, admitió ante la prensa acreditada en la Rosada que están atravesando un gran desafío con el Comité Nacional, el cual votó por sus expulsiones: "Nos quieren sancionar justamente por poner lo que hay que poner en momentos difíciles a favor del gobierno. El presidente nos agradeció a nosotros y a todo el bloque por el aporte que venimos haciendo desde el parlamento".

Insistió en que no debatieron sobre un posible armado electoral, aunque "hay varios dentro del bloque", incluyéndolo, que están convencidos de que "hoy confluye el electorado de Juntos por el Cambio con el Gobierno nacional", el cual quiere que al oficialismo le vaya bien. "Y a nosotros como diputados, nuestros coprovincianos nos piden que acompañemos el proceso del gobierno", añadió.

Como han hecho en varias ocasiones, reiteraron en que no está en sus planes abandonar el partido, "Hay una buena fe por parte de todo el bloque (de De Loredo) para que le vaya bien al gobierno nacional, y desde ese lugar fue una excelente charla. pero nosotros mantenemos nuestra identidad", indicó el tucumano.

Se esperan fuertes repercusiones por parte del otro bloque radical que se opone a este fragmento, liderado indirectamente por el senador Martín Lousteau. Picat admitió que seguramente responda este sector opositor ante la reunión desarrollada, pero que no es una preocupación ya que "hoy no están representando a nadie".

La interna de la UCR

El bloque al que pertenecen hoy es liderado por Rodrigo de Loredo, luego de que una parte de la UCR se rompiera en la Cámara Baja. El diputado, horas antes del encuentro, confirmó su asistencia y ratificó que continuarán contribuyendo a que el gobierno "disponga de herramientas valiosas y necesarias para lograr reformas y estabilidad económica".

"El 2025 abre una nueva etapa para los argentinos, y esperamos contribuir institucionalmente desde el parlamento con medidas que promuevan el crecimiento y el bienestar del país. Escuchar al presidente en su decisión y acercar nuestras miradas y aportes siempre es necesario para la Argentina", añadió.

Como ya se mencionó, ninguno de los tres radicales que están bajo el ojo de la tormenta (Arjol, Campero y Picat) tiene planeado abandonar la UCR y, de hecho, creen se trata de una "movida kirchnerista de Martín Lousteau y Facundo Manes" que, de cualquier forma, no va a llegar a ningún lado. Se necesita de una mayoría especial de dos tercios en la Convención Nacional de la UCR que en principio no tienen, según sus proyecciones; y de tenerlas no descartan acudir a una vía judicial.

Noticia en desarrollo...