Juan Grabois se atribuyó el contacto que recibió el gendarme secuestrado en Venezuela

El dirigente social Juan Grabois publicó un comunicado en su cuenta de X, en el que se hace responsable por la carta enviada al gendarme argentino secuestrado en Venezuela, Nahuel Gallo, mediante el exembajador en Caracas Oscar Laborde.

"Oscar Laborde -exembajador argentino en Venezuela, expresidente del Parlasur- envió una carta de la familia del gendarme Nahuel Gallo mediante sus relaciones del poder judicial de Venezuela a raíz de un pedido mío", inicia el comunicado del dirigente de Patria Grande.

Además, sostuvo que "la carta fue enviada a pedido de la familia que confió en mí - abogado especializado en derecho internacional público- para que le llegue. Cumplimos nuestro objetivo", aseguró. El comunicado se publicó en el medio de la denuncia realizada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a Laborde, por "traición a la patria", mientras que es acusado de ser "colaborador de Maduro".

Al respecto, en declaraciones emitidas en Radio Mitre, Bullrich manifestó que desde el Gobierno no han tenido ninguna conversación ni se habilitó a nadie que no esté dentro de los canales legales. En esta línea, declaró que "Argentina hizo un reclamo para que muestren al gendarme y para saber dónde está. Solo se logró silencio total y absoluto, y Laborde, que trabaja para ellos, dice que le hizo llegar una carta de la mamá. Es una maniobra del régimen. Por representar a Venezuela y por atribuirse capacidades que no tiene, entrometiéndose y poniendo en riesgo la vida del gendarme, lo denunciamos por traición a la patria".

Comunicado de Juan Grabois en su cuenta de X a propósito de la denuncia de Bullrich sobre Laborde.

"Nahuel Gallo es mi compatriota: garantizar su derecho a defensa, intervenir por su bienestar y procurar su regreso al país es un deber para cualquiera que pueda ayudar, con independencia de cualquier circunstancia particular del caso, cualquier opinión en torno a la política exterior de nuestro país, cualquier posición en torno a la situación de la Republica de Venezuela.", sostuvo el exprecandidato a presidente por el Frente de Todos, y sentenció: "Incluso tal vez sea el único tema en el que estoy dispuesto a colaborar con nuestras autoridades por un objetivo nacional: el resguardo de los derechos del gendarme Nahuel Gallo".

Finalmente, Grabois subrayó nuevamente que la carta fue enviada a pedido suyo y que en consecuencia, "el más elemental sentido del honor me indica solicitar a la Ministra que por favor me denuncie a mi también; sería indigno de mi parte permitir que a un hombre que intentó ayudar a causa mía se lo encause injustamente de un delito tan infame", sentenció.