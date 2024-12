El exembajador K en Venezuela le respondió al Gobierno: involucró a Juan Grabois

El ex embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, respondió a las acusaciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien lo denunció por "traición a la patria". Según la funcionaria, Laborde habría realizado gestiones diplomáticas sin la autorización del gobierno argentino y con el objetivo de perjudicarlo en el caso del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela bajo acusaciones de espionaje.

La versión de Laborde

Laborde rechazó rotundamente las acusaciones y aseguró que su intervención fue humanitaria, centrada en hacerle llegar una carta de la madre del gendarme al detenido. Según explicó, su acción fue motivada por un pedido de Juan Grabois, quien lo contactó en representación de la familia de Gallo.

"Fui embajador en Venezuela hace un año y medio. Lo que hice fue con los contactos que me quedaron de aquella gestión, con el fiscal general; les pregunté si le podía hacer llegar una carta (a Gallo) de la madre, y la madre estuvo de acuerdo. Esa gestión humanitaria fue solicitada por la familia de la madre a través de Juan Grabois, que también lo hizo con toda la preocupación de que en Navidad un hijo, después se sabrá por qué fue para allá, reciba la carta de la madre", relató.

“Lo único que hice fue usar mis contactos en Venezuela para preguntar si era posible que el gendarme recibiera una carta de su madre. La gestión fue exclusivamente humanitaria. No entiendo cómo esto puede considerarse traición a la patria”, remarcó Laborde en sus declaraciones a AM750.

El ex embajador subrayó que la madre de Gallo, Griselda Heredia, estuvo de acuerdo con la acción y expresó su agradecimiento por el gesto. Según Laborde, "la información que le llegó a la familia fue que Gallo está en buen estado, algo que le trajo tranquilidad a su madre”.

"No pido que se me agradezca, pero se me acusa de traición a la patria por mandar una carta de una madre a un hijo", insistió. Finalmente, lamentó "que esa acción humanitaria se haya tomado como intentar humanizar al régimen".

Bullrich, por su parte, presentó una denuncia judicial contra Laborde a través de su representante legal, Fernando Soto, acusándolo de haber realizado gestiones diplomáticas de manera unilateral y sin aval del gobierno argentino. Según la ministra, estas acciones podrían interpretarse como una interferencia que pone en riesgo los esfuerzos oficiales para resolver la situación del gendarme detenido.

El gendarme Nahuel Gallo fue detenido en Venezuela bajo la acusación de realizar actividades de espionaje ilegal, una imputación rechazada desde Argentina. Hasta el momento, no se había designado un abogado oficial para su defensa.