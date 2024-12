El lugar que ocupa Mendoza en el Índice de Transparencia nacional

El Gobierno de Alfredo Cornejo quedó como uno de los dos distritos de "alta transparencia", es decir sacó la mayor calificación, según el Índice Nacional de Transparencia (INTRA), desarrollado por las organizaciones sociales Ruido y Poder Ciudadano. Se trata de una herramienta para relevar el nivel de acceso ciudadano a datos oficiales de cada Poder Ejecutivo provincial, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En general los resultados no fueron buenos, sin embargo, de acuerdo al informe, Mendoza y CABA, son la excepción. Nuestra provincia aparece con el 77,2% y CABA con 85%, encabezando el ranking de los distritos más transparentes por tener, en el caso del Gobierno mendocino, norma de acceso a la ley de Ética pública, publicar las declaraciones juradas, ley de Acceso a la información pública y Portal de compras con todos los ítems solicitados.

En donde peor puntaje sacó fue en el acceso al empleo público, que quedó a menos de la mitad de la tabla, en el puesto 14 porque la medición cuestiona que no se detallen nombres de las personas que ocupan los diferentes cargos sin que sean pedidos a través de la Ley de acceso a la información pública, pero destaca que se publican los gastos en personal tanto en el Tribunal de Cuentas como en el Presupuesto. De todas maneras, es un cuestionamiento que se hace en general a todas las provincias sobre el empleo público.

Los Ejecutivos provinciales que quedaron peor parados fueron Formosa (12,8%), Santiago del Estero (20,8%), Salta (37,9%) y nuestra vecina, San Juan (38,6%) que en este examen, sacaron "insuficiente".El INTRA analiza 58 variables diferentes que condensa en 13 ítems que están publicados en planillas en el mismo informe, de cada uno de los distritos.

Entre los puntos que analizaron, Mendoza sacó buen puntaje. Respecto a la accesibilidad al Boletín Oficial (es decir el informe diario donde el Gobierno publica decretos, edictos, reglamentaciones) se destaca que tiene versión web, es hallable en Google y el acceso gratuito aunque no tiene redes sociales (eso le restó algunos puntos). Además, entre otros aspectos positivos, posee buscador propio, hipervínculos y permite búsquedas dentro del contenido.

El boletín oficial de Mendoza

El portal de compras de Mendoza tiene página web propia con hipervínculos dentro y posee la posibilidad de hacer denuncias lo que, de acuerdo a este informe, posibilita la participación ciudadana. También se ponderó que la provincia tenga leyes de Ética Pública, de Acceso a la Información y al Empleo Público.

Por otro lado, están publicadas las declaraciones juradas, los viajes de los funcionarios y hay conferencias de prensa frecuentes, que es otro de los aspectos que mide el INTRA para calificar a una provincia. Se puede tener acceso al presupuesto provincial y otro de los ítems que le sumó puntos a Mendoza fue que se pueden hacer denuncias de corrupción en la Oficina de Ética Pública.

La provincia saca casi el 80% y no el total del puntaje porque el INTRA le restó algunos puntos. Además, de algún mínimo porcentaje que le sacaron por no tener redes del Boletín Oficial, Poder Ciudadano y Ruido marcaron como negativo que no están los nombres del personal, sólo los gastos. Dice concretamente en la planilla de análisis que "en el Tribunal de Cuentas figura el gasto total de personal, en el presupuesto de cada año están detallados los cargos pero no los nombres, que sólo se conocen por pedido de información". Por otro lado, cuestiona que no esté publicada la escala salarial de la Administración Pública.

De todas maneras, en ninguna provincia ni en CABA es posible acceder a un listado completo y actualizado de todo el personal que trabaja en la Administración Pública que depende de los Ejecutivos provinciales. "De esta manera, resulta muy difícil saber con exactitud cuánta gente emplea una gestión, quiénes son y qué cargos ocupan", asegura el informe. Punto por punto del análisis sobre Mendoza

Por otro lado, respecto al relevamiento general, donde se analizaron todas las provincias, quedó detallado que "otro punto que llama la atención es que en ninguna provincia hay registros de reuniones, de regalos o de viajes de los gobernadores. Tampoco existen nóminas de personal en donde se pueda encontrar toda la planta de personal que tienen a su cargo los gobiernos de cada estado subnacional".

Para esta variable se tomó como parámetro el caso del Ejecutivo nacional, en donde es obligatorio registrar estos tres puntos. De hecho de manera frecuente se conoce qué regalos recibe el presidente y los ministros y las reuniones que hacen. Sin embargo, a pesar de lo que dice el informe, tanto los viajes de los funcionarios mendocinos, incluido los del gobernador, están registrados y se comunican diariamente a través de Prensa de Gobierno.

El relevamiento fue realizado por Ruido y Poder Ciudadano con apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y de la Fundación Federalismo y Libertad, durante la segunda quincena de octubre 2024. Todas las provincias argentinas medidas por el índice nacional de transparencia

El director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, analizó en MDZ Radio 105.5 FM los resultados del informe. “La Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Río Negro tienen índices altos de transparencia, seguidas por Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos. En cambio, provincias como Formosa, Santiago del Estero y Salta presentan una ausencia de información llamativa. Por ejemplo, Formosa ni siquiera publica el Boletín Oficial”, destacó Secchi.

Sobre el contexto nacional, Secchi se refirió al retroceso en materia de acceso a la información pública. “El nivel de respuesta del Poder Ejecutivo nacional es bajo. Esto es grave porque la ley de acceso a la información, sancionada en 2016, permitió revelar información crucial, como las visitas a Olivos. Que se vaya para atrás en esa normativa representa un grave retroceso en transparencia”, indicaron.