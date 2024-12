Los cinco reclamos sociales más duros que enfrentó Milei en las calles

Javier Milei prometió motosierra, ganó la presidencia y cumplió. Asumió con una infinidad de recortes y ajustes debajo del brazo que apenas pudo empezó a ejecutar. La acción no fue gratuita. En la calle se escucharon las quejas y los reclamos de varios y diversos sectores sociales que levantaron voz, pancartas y bombos contra las medidas de La Libertad Avanza.

Dispuesta a que esto no sucediera, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó entonces un protocolo antipiquetes. Hizo el anuncio en diciembre del año pasado, con bombos y platillos. El plan determinaba "la actuación de la Policía Federal y las Fuerzas de Seguridad Federales ante cortes totales o parciales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal, incluyendo la interrupción del tránsito particular". También, la intervención "en situaciones similares, a requerimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación, ante una interrupción del tránsito particular o del transporte de pasajeros en lugares no sujetos a la jurisdicción federal".

Pese a esto, sindicatos, movimientos sociales y organizaciones civiles le dijeron que no a despidos, recortes, tarifazos y cierres de áreas. Alzaron banderas "contra el ajuste de Milei" y, en algunos casos, sentaron un precedente de protesta histórico. Con el correr de los meses el protocolo se debilitó, aunque se vivieron momentos de tensión y represión.

Las marchas más importantes de la era Milei

27D: Protestas por despidos y recortes sociales

El 27 de diciembre el gobierno de Javier Milei enfrentó su primer gran piquete. La CGT, los movimientos integrados en Unidad Piquetera y partidos de izquierda realizaron un acto en Tribunales contra el DNU que había puesto en vigencia el Presidente. El Ministerio de Seguridad desplegó su protocolo antipiquetes y detuvo a seis manifestantes en un operativo que fue tenso y que tuvo enfrentamientos entre quienes protestaban y la policía.

Ese día, además, Bullrich junto a su par de Ciudad, Waldo Wolff, el jefe de la Policía porteña, Diego Kravetz, y las fuerzas federales y de Ciudad, monitorearon la situación desde el Comando Unificado de la PFA.

La CGT y piqueteros se movilizaron para rechazar el DNU. Foto: Télam

24E: Primer paro general

El 24 de enero, las dos CTA, la CGT y los movimientos sociales llevaron a cabo el primer paro general contra el gobierno de Milei. Se hizo a tan solo 45 días del inicio de la gestión y se ubicó así como el más rápido en ejecutarse desde la vuelta de la democracia. En este caso, los reclamos fueron principalmente contra la ley ómnibus y el mega DNU.

Héctor Daer durante un discurso. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ

23A: Marcha Federal Universitaria

El 23 de abril, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a otras organizaciones realizaron una marcha a Plaza de Mayo para pedirle al Gobierno el aumento en las partidas presupuestarias para las universidades nacionales. El acontecimiento tuvo una convocatoria histórica, participaron miles de personas de instituciones públicas y privadas y tuvo réplicas en todo el país.

"Sin ciencia no hay Conan", una irónica leyenda en las marchas contra Milei. Foto: Archivo MDZ.

28A: Marcha de jubilados

El 28 de agosto más de 35 organizaciones sindicales, partidarias y de jubilados marcharon en contra del veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria que había aprobado la Cámara de Diputados. Se trataba de una iniciativa que proponía mantener el esquema de actualización por inflación implementado por La Libertad Avanza y sumaba una suba adicional para compensar la inflación del 20,6% de enero. Asimismo, tenía en cuenta la evolución de los salarios.

La protesta dejó crudas imágenes ya que la Policía Federal aplicó el protocolo antipiquetes y reprimió a jubilados con golpes de puño y gas pimienta.

Jubilados contra Javier Milei. Foto: Archivo MDZ

5D: Marcha "contra el hambre"

El 5 de diciembre, gremios y movimientos sociales marcharon a la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo, para protestar por la política económica del Gobierno y convocarse como la oposición para “derrotar” al ultraderechista.

Los líderes de las organizaciones -junto al Premio Nobel de la Paz en 1980, Adolfo Pérez Esquivel- encabezaron la marcha coreando y sosteniendo un gran cartel con la consigna “La Patria no se vende” y otro que llamaba a “una Argentina sin hambre, con paz, justicia social y soberanía”, cortando el tránsito de la Avenida de Mayo hasta desembocar en un escenario montado de espaldas a la Casa Rosada.

Manifestantes contra Javier Milei. Foto: Archivo MDZ.

El secretario General de la otra CTA, Hugo Yasky, propuso al colectivo presente ser la verdadera oposición al gobierno del ultraderechista: “Hoy hay una representación que en nombre de todos nosotros asume las banderas de enfrentar el ajuste”.

Además de la CTA, marcharon la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI, el Sindicato Único de Guardavidas, los Metrodelegados, la Federación Nacional de Docentes Universitarios.