La CGT mostró músculo y orden en una multitudinaria marcha contra el decreto de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA, la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y partidos de izquierda marcharon de forma multitudinaria hacia el Palacio de Justicia en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que desregula la economía y deroga múltiples leyes -algunas de ellas laborales-, y realizaron una presentación judicial contra esa medida.

La amplia convocatoria lograda este miércoles por la CGT fue una muestra de poder ante el nuevo Gobierno, para exigir que se declare inconstitucional del DNU promulgado por Javier Milei hace una semana y que implicará un fuerte impacto en la sociedad argentina.

Luego de la desconcentración de la marcha, se generaron incidentes en la zona de Tribunales y el Obelisco, entre manifestantes que no se identificaban con ninguna de las organizaciones convocadas y la Policía de la Ciudad.

La concentración fue convocada por la CGT frente al Palacio de Justicia, en las calles Lavalle y Talcahuano, en el centro porteño, con el objetivo de acompañar la presentación de una serie de medidas cautelares que frenen los alcances del DNU firmado por el presidente Javier Milei. Sin embargo, la Justicia rechazó la presentación sindical contra el DNU ya que el mismo todavía no tiene vigencia; minutos más tarde comenzó la desconcentración.

Mientras las distintas columnas se retiraban de la zona de forma pacífica, tras el accidente entre un colectivo de la línea 26 y un policía porteño en la Avenida Corrientes, comenzó una suerte de ataques verbales y respuestas por la fuerza que derivó en mayores incidentes de los que la propia ministra Patricia Bullrich esperaba en el marco de su protocolo antipiquetes.

La infantería se instaló en el lugar y realizón un barrido sobre la calzada, pero con excesos ante civiles que se encontraban en el lugar sin participar de la marcha. En el operativo, hubo al menos cuatro detenidos por la Policía de la Ciudad, entre los cuales uno no estaba participando de la manifestación.

El mapa de la protesta

14.45 | La Policía de la Ciudad reprime a los manifestantes

Sobre la calle Talcahuano, a metros del Palacio de Justicia, unidades motorizadas llegaron sobre los manifestantes para dispersar a los rezagados del corte que quedaron en dicha calle. A su llegada, los policías golpearon con bastones a algunos que cortaban las calles, pero también a periodistas que trabajaban en el lugar.

14.30 | Dos nuevos detenidos en medio de los incidentes

La Policía de la Ciudad empezó a avanzar sobre manifestantes, prensa y peatones sobre calzada y vereda, empujando con los escudos de la infantería. Aunque los incidentes no involucran a más de unas cien personas entre efectivos y manifestantes, la tensión se hizo presente y dos manifestantes fueron detenidos.

14.00 | Un detenido en los incidentes y siguen las agresiones a la Policía

Luego del accidente entre un colectivo y un policía, una multitud empezó a protestar en Avenida Corrientes y Uruguay, generándose incidentes en la zona. Los manifestantes empezaron a repetir consignas del peronismo, mientras las fuerzas de seguridad buscaban mantener liberada la calzada. El hombre detenido, mientras estaba esposado y era trasladado, alegó que "estaba caminando, quería saber que pasaba. Auxilio".

13.45 | Enfrentamientos en la Avenida Corrientes

Un grupo de manifestantes sin identificación partidaria ni sindical intentaron interrumpir el tránsito en la Avenida Corrientes, por lo que la infantería de la Policía de la Ciudad puso en marcha el operativo antipiquete. Rápidamente, luego de la intentona por copar la calzada, los manifestantes fueron desplazados a la vereda, donde empezaron a repetir canciones de la Juventud Peronista.

13.00 | Juan Grabois criticó a la dirigencia del PJ por su ausencia en la marcha

"¿Dónde están los partidos de Unión por la Patria?, ¿Dónde está el candidato que yo voté, Sergio Massa?", reclamó Juan Grabois frente al Palacio de Justicia. Remarcó que fue el único que se presentó del partido que "representa el 46% de los votos de los argentinos". Además, agregó un apoyo a favor de la conformación de un espacio multipartidario opositor al gobierno de Javier Milei.

12.45 | Tras el rechazo judicial, manifestantes desconcentran

Sin lectura del documento por parte de la CGT y luego del rechazo de la cautelar sindicalista por la Justicia, los distintos gremios que se congregaron frente al Palacio de Justicia comenzaron a desconcentrar. "Fue una movilización impresionante y ojalá la Justicia voltee este DNU", expresó Pablo Moyano llegando a la zona de convocatoria en medio de la partida de muchos manifestantes.

Además, defendió la gestión de Alberto Fernández: "Lo que lo cagó fue la inflación, producto de los constantes golpes empresarios", declaró el referente de Camioneros. Agregó también que el tema del paro general "se va a discutir mañana y habrá un plan de lucha para enero y febrero".

12.30 | La justicia rechazó la cautelar de la CGT contra el DNU en medio de la marcha

Según resolvió el juez laboral José Ignacio Ramonet el DNU de Javier Milei no debe ser suspendido ya que todavía no tiene vigencia, alegando también que "no existen razones graves". El magistrado, también instó al Gobierno a dar una respuesta al amparo en el plazo de tres días.

12.00 | Los gobiernos de Nación y CABA siguen de cerca la marcha

La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, junto a su par de la CABA, Waldo Wolff, el Jefe de la Policía Diego Kravetz y las fuerzas de seguridad, monitorean la marcha de la CGT desde el Comando Unificado de la Policía Federal Argentina. Con gran convocatoria en la zona del Palacio de Tribunales y cortes de calles, la marcha no excede a las fuerzas hasta el momento ni se viven incidentes.

11.20 | Bregman insiste con la protesta como estrategia

Ante la falta de un llamado a paro general por la CGT, la referente de la izquierda, Myriam Bregman, habló con MDZ y destacó que "el único lugar donde se puede derrotar el DNU antiobrero y antipopular de Milei es en la calle". Con respecto a esto, fue peyorativa con la ministra de Seguridad: "Patricia Bullrich se ha transformado en un cusquito garronero de Milei que quiere garantizar que no haya movilizaciones". Además, catalogó que el Gobierno de Milei es "como la dictadura pero más rápido".

11.10 | Santilli tuiteó sobre el letargo de la CGT en los últimos años

Diego Santilli, exvicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, criticó la movilización de la CGT contra el DNU: "¿Dónde estuvieron estos 4 años? Ni un paro ni una marcha. Se escondieron abajo de la cama con 894% de inflación acumulada, 40% de pobreza, aumento de la informalidad y pérdida de poder adquisitivo. Dejaron un caos económico. Respeten a la mayoría de argentinos que votó un cambio".

11.00 | Siguen llegando manifestantes y se espera a la CGT

Con Talcahuano y Lavalle absolutamente cortadas, aunque la mayoría de los manifestantes se encuentran sobre la plaza, por Tucumán se cree que llegará la columna de la CGT, organismo que convocó a la marcha. A la espera de la llegada de los máximos referentes sindicales, Unidad Piquetera también se acercó hasta el lugar y Eduardo Belliboni destacó que muchos de los que se acercaron no tienen vínculo con ninguna organización.

10.20 | La policía avanza para que no lo hagan los manifestantes

Sin tensión, las fuerzas de seguridad ocupan el espacio y evitan el avance de los manifestantes en la vía pública.

La policía avanza para que no lo hagan los manifestantes. Foto: Josefina Godoy Martínez - MDZ

10.15 | Se prepara el protocolo antipiquetes

Las fuerzas de seguridad se despliegan alrededor de Tribunales. Los manifestantes evitan el corte de la calle, pero el tamaño de los camiones ocupan gran parte de la vía pública y dificultan el paso.

Gendarmería en los alrededores de Tribunales. Foto: Josefina Godoy Martínez - MDZ

Policía Federal en el operativo. Foto: Josefina Godoy Martínez - MDZ.

10.00 | Julio Piumato: "La policía tendría que estar persiguiendo a los narcotraficantes"

El Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, participa de la marcha de la CGT en medio de un paro nacional judicial. En diálogo con Crónica criticó el protocolo antipiquetes y defendió el derecho a la protesta. "Acá no quieren molestar el tránsito y tenés todos los camiones de la policía que lo entorpecen por la calle Uruguay. Jamás nosotros hicimos inconvenientes en la protesta de los judiciales, hemos hecho marchas con todos los gobiernos, todas pacíficas, así que que nos hagan hacer una marcha en la vereda y un pedazo de la calle es ridículo. La policía tendría que estar persiguiendo a los narcotraficantes, a los ladrones de guante blanco que saquean a la Argentina y no a los trabajadores que reclaman por sus legítimos derechos", dijo.

Sobre el reclamo de los judiciales, explicó: "Nosotros teníamos previsto un paro nacional para el día de hoy en reclamo de la recomposición salarial del mes de diciembre. La inflación está comiendo los salarios de todos y nosotros no hemos tenido actualización de diciembre, por eso estaba previsto este reclamo. Con posterioridad la CGT definió también para el día de hoy acompañar la presentación del amparo contra un decreto de necesidad y urgencia absolutamente nulo e inconstitucional, por eso adelantamos nuestro acto y después nos vamos a sumar al de la CGT".

Según Piumato, su reclamo tiene que ver con que "se respete la Constitución Nacional". "Nosotros no paramos ni protestamos contra ningún gobierno, nosotros lo hacemos por nuestro salario, por nuestro derecho y por la plena vigencia de la Constitución Nacional. Más allá de la legitimidad con que fue elegido el actual presidente no puede llevarse por delante a la Constitución. La República se basa en la división de poderes y cualquier presidente de nuestro país debe respetar el sistema republicano, representativo y federal y la división de poderes", dijo.

Empleados judiciales paran y se suman a la marcha de la CGT. Foto: Bárbara Carlotto - X

9.55 | Policías y manifestantes en la calle, pero en orden

Camionetas de la Policía Federal estacionan en fila en las inmediaciones de Tribunales. Los empleados judiciales ocupan la calle, pero no cortan la circulación.

9.50 | Patricia Bullrich pidió a la CGT "un acto pacífico"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió que la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) “genere un acto pacífico”. En dialogo con la prensa, esta mañana, Bullrich reiteró que su cartera hará cumplir el protocolo de orden público presentado por el Gobierno para este tipo de protestas, lo que implicará que “no habrá carriles liberados” para que se desplacen los manifestantes y que no podrán producirse cortes de calles.

En el marco de la manifestación, Bullrich rescató que la CGT haya avisado a las autoridades del ministerio de Seguridad sobre la marcha de hoy a Tribunales.

“La CGT mandó un pedido de uso de espacios públicos y presentó una póliza de 10 millones de pesos” para cubrir eventuales daños que pueda provocar la movilización. Se han comprometido a dejar el espacio tal cual lo reciben, y esto significa un cambio importante”, remarcó la funcionaria.

Bullrich opinó que “el hecho de que la CGT en vez de hacer hechos de violencia genere un acto pacífico en los espacios permitidos, y si rompen algo lo pagan y van a limpiar y dejar el espacio tal cual, es un avance importante”.

En otro orden, la ministra volvió a reivindicar el DNU promulgado la semana pasada por el Poder Ejecutivo al decir que “anula muchos intereses particulares y va por los intereses generales de la población”.

Asimismo, ante una consulta, se negó a precisar la cantidad de efectivos policiales que formarán parte del operativo en torno a Plaza Lavalle, en la zona de Tribunales, donde esta convocada la manifestación de hoy.

9.45 | La policía prepara el operativo "monitoreo"

Personal de la Policía Federal y agentes de tránsito montan un operativo con cámaras para monitorear qué sucede durante la jornada. Las imágenes son emitidas en vivo y controladas desde un centro remoto.

La policía monitorea la marcha. Foto: Josefina Godoy Martínez - MDZ.

9.40 | Llegan las primeras banderas a Tribunales

Pasadas las 9:30 empezaron a acercarse al Palacio de Justicia los primeros manifestantes pertenecientes a distintos movimientos sociales. Se pudieron ver banderas de UTEP, Movimiento Evita y Movimiento Libres del Sur, entre otros. Además, ya estaban concentrados los judiciales que adelantaron su acto.

Llegan los primeros manifestantes a la protesta. Foto: Josefina Godoy Martínez - MDZ.

No hay cortes de calle, sólo las ciclovías por los móviles de televisión. Foto: Josefina Godoy Martínez - MDZ

9.30 | El Palacio de Justicia, vallado

Mientras los empleados del Poder Judicial encabezan un paro nacional que terminará con su adhesión a la marcha de la CGT, el Palacio de Justicia permanece vallado.

Tribunales, vallado. Foto: Josefina Godoy Martínez - MDZ

Judiciales reclaman recomposición salarial. Foto: Josefina Godoy Martínez - MDZ

8.20 | Córdoba se suma a la movilización contra el DNU de Javier Milei

Gremios provinciales y nacionales encabezarán hoy una marcha en la ciudad de Córdoba en rechazo al DNU presidencial que establece la desregulación económica, y concluirán su recorrida con un reagrupamiento frente al Palacio de Justicia local.

La CGT y la CTA regional Córdoba convocaron a la marcha para hoy a las 11 con las siguientes consignas: “Contra el DNU de Milei”, “Respeto al derecho a huelga”, “Contra la represión”. De la misma manera, los dirigentes del Sindicato Unión Obreros de Empleados Municipales (Suoem) llamaron a marchar por “el Respeto a los Derechos Laborales y contra la represión”.

En la ciudad de Córdoba no es aplicable el protocolo anti-piquete ideado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por lo que se aguarda saber cómo procederán los manifestantes durante las protestas, si lo harán respetando la circulación vehicular, o si ocuparán la totalidad de la calzada.

8.15 | "Feriazo" en Constitución

Feriazo en Constitución. Foto: Archivo - Télam.

Dirigentes y militantes de la la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) realizarán hoy un nuevo "feriazo de protesta" en Plaza Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación de la economía y "en solidaridad con el pueblo ante el brutal ajuste del Gobierno nacional".

Agustín Suárez, coordinación nacional UTT, expresó: "Somos familias productoras que alquilamos la tierra y resistimos en las quintas, golpeadas por el mercado concentrado y especulador, el ajuste, la inflación, el cambio climático. A pesar de esto, seguimos demostrando que somos el campo que alimenta, el que está al lado del pueblo, con solidaridad y compromiso social, dando respuestas en este momento en el que muchas personas no tienen el plato de comida garantizado".

En tanto Zulma Molloja, vocera nacional de UTT, dijo que la organización está "en la calle luchando para derrotar el hambre generado por los sectores concentrados de siempre" y sostuvo que, en ese marco, pondrá hoy a disposición "miles de kilos de alimento sano a precio justo para que este fin de año ninguna familia se quede sin comer".

8.00 | Javier Milei llegó a Casa Rosada

Javier Milei en Casa Rosada, como todas las mañanas. Foto: Archivo MDZ.

El Presidente ingresó minutos antes de las 8 a la Casa Rosada, como lo hace habitualmente, aunque hoy no mantendrá una reunión con el gabinete nacional, como lo hacía desde que asumió. En tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni tiene previsto dar su habitual conferencia de prensa a las 11, según informaron fuentes oficiales.