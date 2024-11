Boleta Única de Papel: el Frente Renovador se despega de Kicillof

Tras la aprobación en el Congreso Nacional para la implementación de la Boleta Única de Papel en las elecciones legislativas nacionales del próximo año, y luego de que los ex socios de Juntos por el Cambio el 4 de septiembre presentaran en la Cámara baja bonaerense un proyecto de ley para que “la Boleta Única de Papel sea una realidad y transparente las elecciones en la provincia de Buenos Aires”, como dijo a MDZ el jefe de la bancada de diputados del PRO Agustín Forcehri, el Frente Renovador busca abrir la puerta al debate de la reforma electoral en la provincia entre sus socios de UxP.

Es por eso que este miércoles, a las 17Hs, Sebastián Galmarini - cuñado de Sergio Massa- presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, junto al titular de AUBASA, José Ramón Arteaga, darán una charla debate en el anexo de diputados sobre la implementación de la Boleta Única de Papel en las elecciones bonaerenses.

Sebastián Galmarini junto a Sergio Massa

La convocatoria a la charla abierta, titulada “Boleta Única de Papel: ¿Reforma electoral o cosmética comunicacional?”, fue realizada por el diputado del FR y vicepresidente del bloque de UxP Rubén Eslaiman, quien además oficiará de moderador del evento, que contará con la asistencia “perfecta” de los legisladores provinciales y funcionarios bonaerenses referenciados en la figura de Sergio Massa.

Según pudo averiguar MDZ, la movida del massismo no cayó muy bien en algunos funcionarios de la gobernación que salieron presurosos a decir que la Boleta Única de Papel no era un tema que estaba en la agenda del gobernador Axel Kicillof, calificando la charla del Frente Renovador como una jugada de los massistas para tener “un poco de prensa” y agitando un poco más la interna en las filas del peronismo bonaerense.

Vale recordar que Carlos Bianco, ministro de Gobierno y mano derecha de Kicillof, tras ser aprobada por el Congreso Nacional la implementación de la Boleta Única de Papel, en conferencia de prensa afirmó: "Es absolutamente innecesaria esta modificación y no responde a las necesidades del pueblo, ni a la transparencia, ni a la reducción de costos”, echando por tierra su implementación en la provincia de Buenos Aires y los argumentos de los ex socios de Juntos por el Cambio cuando presentaron el proyecto en la Cámara Baja bonaerense.

Y, por si quedaba alguna duda, Bianco remato: “Lo que no podemos entender es por qué hay que modificar algo que estaba funcionando realmente bien”.

Cabe destacar que la diputada oficialista -- integrante del F.R - Fernanda Bevilacqua reflotó este año su proyecto de Boleta Única de Papel, que en 2018 había perdido estado parlamentario en la Legislatura bonaerense.

Por lo que en la Cámara Baja bonaerense ya son dos los proyectos presentados en ese sentido; mientras que en la Cámara alta provincial, el PRO presento una iniciativa, firmada por todo el bloque, para su implementación en los comicios provinciales que fue agregada al proyecto presentado en Diputados. El otro proyecto de Boleta Única de Papel que está dando vueltas en el Senado bonaerense es el del senador del bloque UCR Cambio Federal Marcelo Daletto

Si bien hasta el propio gobernador Axel Kicillof se manifestó en contra de la Boleta Única de Papel cuestionando, entre otros puntos, aspectos técnicos de su implementación, son varios los actores de las diferentes tribus del oficialismo y de la oposición que sostienen que es necesario dar el debate sobre la reforma electoral en la provincia de Buenos Aires.

Entre los que se encuentran los intendentes, muchos de los cuales, escudándose en la puerta que abre a la reforma electoral la discusión de la Boleta Única de Papel, esconden sus intenciones de derogar la Ley sancionada durante el gobierno de Vidal, impulsada por el massismo, que le puso fin a las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires, limitando el mandato de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares a dos periodos consecutivos

Por lo que, de no haber una reforma electoral “amplia”, en la provincia de Buenos Aires 80 intendentes (52 de UxP; 17 del radicalismo, 9 del PRO y 2 vecinalistas) no podrán ir por una nueva reelección, lo que generaría una gran complicación a los partidos en el 2027 en el armado de las listas. “Somos muchos los que tenemos que renovar. Los lugares son pocos, aparecieron nuevos actores -por los libertarios- y los intendentes si no pueden tener otro mandato no se van a querer quedar afuera”, afirmó a MDZ una legisladora que, de no derogarse la reelección indefinida en la provincia, ve complicado poder renovar su mandato en el 2027.

Los tiempos para la implementación de la Boleta Única de Papel y la reforma del sistema electoral en la provincia de Buenos Aires ya están corriendo y Kicillof es el único que puede dar luz verde a sus legisladores para dar el debate en la provincia donde reside el 38% del padrón electoral nacional. Y cada vez son más, oficialistas y opositores, los que afirman que seria una locura desdoblar las elecciones en la provincia; preguntándose con que fondos el gobernador va poder costear las elecciones del próximo año si decide desdoblarlas de la nacional.

La clave para saber si el gobernador esta dispuesto a habilitar el debate de la reforma electoral en la Legislatura bonaerense, empezará a revelarse mañana. Si es que, además de la asistencia perfecta del massismo, en las primeras filas se ubican legisladores y funcionarios cercanos a Kicillof.