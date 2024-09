La oposición presiona a Axel Kicillof para que los bonaerenses voten con boleta única de papel

Como si se tratase de una remake, los exsocios de Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense se unieron para presentar en conjunto un proyecto de boleta única de papel. La presentación del proyecto para transparentar los comicios en la provincia de Buenos Aires estuvo a cargo de los presidentes de los bloques de diputados del PRO, Agustín Forchieri; de la UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena; y de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin.

No es la primera vez que en la Legislatura bonaerense se presentan proyectos en ese sentido para "transparentar" las elecciones, algo siempre rechazado por el peronismo y sus socios que se empecinaron en que todas las iniciativas propuestas para modificar la forma de votar, a excepción de la boleta electrónica, pierdan estado parlamentario.

Esta vez, la discusión de la boleta única de papel tiene un condimento extra que posibilitaría su tratamiento en el recinto. El mismo es el debate que se está dando en el Congreso nacional. De aprobarse en el Senado la implementación del sistema en las elecciones nacionales del próximo año, Axel Kicillof quedará en una encrucijada.

De izquierda a derecha los presidentes de los bloques de diputados bonaerense del PRO, UCR Cambio Federal y la Coalición Cívica.

O adhiere a la provincia a este nuevo formato, por lo cual compartiría con el Gobierno nacional los costos operativos, o compromete las arcas provinciales al capricho de elecciones recurrentes manteniendo el sistema de boletas sabanas, que tantas satisfacciones le dio al peronismo en el conurbano y a quienes se beneficiaron con el dinero del estado para imprimir boletas de ignotos partidos y candidatos, algunos fallecidos.

El objetivo planteado por los legisladores que conducen tres de los bloques opositores es que con la boleta única de papel "mejora" la calidad institucional, "reduce" costos (ahorrando $11 mil millones, según cálculos de la oposición, que podrán destinarse a áreas críticas como seguridad, salud y educación) y "optimiza" el sistema de votación.

Son los pilares fundamentales del proyecto, al simplificar el proceso electoral ya que se logra eficiencia; da equidad, asegurando que todas las fuerzas políticas tengan presencia en el cuarto oscuro; ofrece transparencia eliminando "prácticas fraudulentas"; y reduce drásticamente los costos de impresión y distribución de las boletas electorales.

Durante la presentación del proyecto, los legisladores manifestaron que las modificaciones al sistema de votación deben realizarse lo antes posible para que el proceso electoral del próximo año "tenga reglas claras"; el elector se encontrara con dos boletas, una de cargos nacionales y otra de cargos provinciales y municipales que, "seguramente", serán entregadas junto con el sobre por las autoridades de mesa.

Afirmaron que el proyecto de boleta única de papel ya fue ingresado a la Cámara baja y que no tendieron puentes con el Ejecutivo provincial porque "en general no hay dialogo con Kicillof". Asimismo, dijeron que invitaran a expertos a debatir el proyecto y que las provincias que implementaron este sistema no volvieron más a la lista sabana.

Agustín Forchieri, presidente del bloque de diputados PRO, expresó: "Creemos que esta iniciativa no solo moderniza y agiliza el sistema de votación, sino que también garantiza un proceso más eficiente y transparente, permitiéndonos ahorrar recursos que podrían ser destinados a áreas clave como salud y educación. Este es un paso necesario para mejorar la calidad institucional y asegurar una votación más equitativa para todos los bonaerenses".

Por su parte, el jefe del bloque de diputados de la UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, sostuvo: "Estamos hablando de un sistema electoral que facilita la elección de los ciudadanos. Con la boleta única de papel, se terminan los cuartos oscuros repletos de boletas que solo generan confusión y pasamos a un sistema que lleva menos tiempo de elección y menos tiempo de escrutinio. Con la boleta única se termina con las trampas y con las manipulaciones. Nada de voto cadena y de otras prácticas que desnudan la manipulación de los electores".

"También este sistema iguala y equipara la participación de todas las fuerzas. Se terminan las elecciones donde solo participan los que tienen dinero y pasamos a una elección donde en cada mesa de cada escuela de la provincia, todos compiten por igual", remarcó el legislador boina blanca.

La presidente del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin, destacó que se trata de una iniciativa adecuada "para que Argentina se vuelva más transparente electoralmente".

"Este proyecto de boleta única de papel es clave porque les permite tener a los ciudadanos todas las opciones políticas y no sufrir el robo de boletas", dijo y agregó que "tenemos que garantizar un proceso electoral eficiente y se puede lograr con la boleta única".

Como es el sistema de boleta única de papel propuesto por la oposición

El sistema de boleta única de papel, planteado por el PRO, la UCR +Cambio Federal y la Coalición Cívica es el modelo implementado en la provincia de Mendoza.

El diseño de la boleta esta divido en columnas y filas. Los espacios políticos se destacan mediante símbolos partidarios, nombre de la agrupación y número de lista. Los candidatos a gobernador y vice e intendentes irán con nombre y foto, mientras que de los candidatos a legisladores provinciales y concejales municipales solo aparecerán los nombres y fotos de los dos primeros de la lista de cada una de las categorías. Proyecto de boleta única de papel para la provincia de Buenos Aires, presentado por los presidentes de los bloques del PRO, UCR Cambio Federal y la Coalición Cívica.

En el encabezado de la boleta única de papel se ubican cuadrados en blanco, donde el elector deberá marcar con una X sobre su selección, que puede ser boleta completa o en caso de que manifieste el "corte de boleta", podrá seleccionar marcando con una X o tildando el cuadrado de sus candidatos.

El voto será contado por categoría, tomándose por valido la elección del elector, en caso de que el elector marque dos o más candidatos de una misma categoría esa sección será considerada nula y si el elector desea votar en blanco no deberá marcar ninguna categoría, en caso de marcar una o más categorías solo se contaran las seleccionadas.