El Gobierno palpita el encuentro donde discutirá la coparticipación con los 18 intendentes

Días atrás se dio a conocer que el Gobierno de Mendoza convocó a los 18 municipios de la provincia para analizar la situación de la actual Ley de Coparticipación; definiciones sobre el alumbrado público; la actualización de mapas y bases catastrales en función de los vuelos y relevamientos 2024; el tratamiento ampliado sobre la Obra Social Empleados Públicos (OSEP) y el análisis de un código de edificación unificado.

El cónclave será el próximo jueves 5 de diciembre y se realizará el Congreso Municipal en Tupungato. Reunirá a representantes de los 18 gobiernos comunales para discutir una serie de temas en común, entre los cuales se destaca principalmente el reparto de la coparticipación.

Sin lugar a dudas, el debate más urticante será el de la coparticipación, ya que se trata de un tema que generó una importante controversia a comienzos del año por las modificaciones en el reparto de los recursos, producto del de los datos del Censo 2022 y a raíz de la reforma en el Coeficiente de Desarrollo Municipal que impulsó el oficialismo en la Legislatura.

El ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad, se refirió a la convocatoria y dijo en la previa: "Las temáticas son muy amplias. Nosotros pretendemos que, una vez más, las discusiones nos lleven a mejores soluciones. En este caso hay cinco puntos en el orden del día: la coparticipación, el alumbrado público, la obra social y muchos otros temas que creemos que hacen a la a la mejora de gestión de los municipios".

"Nosotros vamos a hacer una presentación en la que vamos a describir cuál es el régimen actual de coparticipación de la provincia, cómo funcionan otras provincias y cuáles son las mejores prácticas para así el día de mañana poder entre todos lograr un mejor sistema de coparticipación y un mejor sistema de relación fiscal entre las provincias y los municipios", sumó tras participar de la Cumbre Minera.

Víctor Fayad y Alfredo Cornejo.

Más allá de las palabras del ministro y la expectativa del Gobierno, algunos municipios ya adelantaron los planteos que realizarán. Por ejemplo, a pocos días de esa cumbre, el peronismo presentó un proyecto en el que pide establecer un nuevo sistema de coparticipación. Por su parte, el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, también había presentado su propuesta de esquema.

Respecto de la idea que llevará al encuentro, Suarez -intendente de la Ciudad- indicó: “Planteamos contemplar un criterio objetivo poblacional, también el criterio de a quiénes prestamos servicios, cómo administramos, la relación planta de personal versus población beneficiaria de los servicios municipales, y otros criterios que hacen a la eficiencia”.

Advirtió que intentará que el nuevo régimen de coparticipación permita un desarrollo armónico de las distintas comunas a partir de un sistema gradual. “Uno de los reclamos también es que se contemple cuánto producimos. La Ciudad de Mendoza es muy chiquita en su extensión, pero aporta casi un 19 o 20% del producto bruto de toda la provincia. No tenemos cobre, no tenemos hierro, no tenemos Vaca Muerta, no tenemos viñedos, pero con los motores de la actividad económica, como son el comercio, los servicios, la economía del conocimiento, el turismo, la gastronomía y la construcción, aportamos un quinto del producto bruto y recibimos un tercio de lo que aportamos”, subrayó el capitalino.

En lo que respecta al peronismo, la legisladora Mercedes Derrache presentó un proyecto en la Casa de las Leyes. "Al ya de por sí engorroso sistema de reparto de recursos nacionales en su dimensión técnica; hay que sumarle la necesidad de consensos políticos por demás complejos para alcanzar soluciones de largo plazo que contenten a todos los actores involucrados", reza el escrito en uno de sus tramos.

Y añade: "Está claro que, en tanto y en cuanto no se ordene el sistema de coparticipación federal en base a criterios objetivos y subjetivos de reparto que estén por encima de las vicisitudes políticas circunstanciales, la Argentina seguirá estando en falta como Nación con las Provincias que la componen y dan origen, con lo cual el federalismo fiscal seguirá siendo un anhelo, en el sentido más acabado del término, y no una realidad".