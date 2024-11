Cumbre de intendentes: Ulpiano Suarez calienta la previa y pedirá reformar la coparticipación

El próximo 5 de diciembre se realizará el Congreso Municipal en Tupungato que reunirá a representantes de los 18 gobiernos comunales para discutir una serie de temas en común, entre los cuales se destaca el reparto de la coparticipación. A días del encuentro, el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, adelantó la propuesta que llevará para reformar los criterios para la distribución de recursos entre los diferentes municipios.

El Gobierno de Mendoza convocó a los 18 municipios de la provincia para analizar la situación de la actual Ley de Coparticipación, definiciones sobre el alumbrado público, la actualización de mapas y bases catastrales en función de los vuelos y relevamientos 2024, el tratamiento ampliado sobre la Obra Social Empleados Públicos (OSEP) y el análisis de un código de edificación unificado.

Sin lugar a dudas, el debate más urticante será el de la coparticipación, ya que se trata de un tema que generó una importante controversia a comienzos del año por las modificaciones en el reparto de los recursos, producto del de los datos del Censo 2022 y a raíz de la reforma en el Coeficiente de Desarrollo Municipal que impulsó el oficialismo en la Legislatura.

Suarez afirmó que irá al Congreso Municipal con una propuesta para reformar la ley de coparticipación y señaló que desde el año 2020 viene planteando que es necesario actualizar el régimen de reparto entre las comunas.

El intendente de Capital sostuvo que el actual esquema “fue pensado por el peronismo para beneficiar a los caciques peronistas que gobernaban los departamentos más populosos, porque el criterio que se consideró para ese régimen era población”. “Y se dejó atender la eficiencia en la gestión, la población pendular a la que prestamos servicios, cuánto invertimos en obra pública, un montón de aspectos que hacen a la eficiencia, a la buena administración”, resaltó.

Respecto de la propuesta que llevará al encuentro indicó que “planteamos contemplar un criterio objetivo poblacional, también el criterio de a quiénes prestamos servicios, cómo administramos, la relación planta de personal versus población beneficiaria de los servicios municipales, y otros criterios que hacen a la eficiencia”.

Advirtió que intentará que el nuevo régimen de coparticipación permita un desarrollo armónico de las distintas comunas a partir de un sistema gradual.

“Uno de los reclamos también es que se contemple cuánto producimos. La Ciudad de Mendoza es muy chiquita en su extensión, pero aporta casi un 19 o 20 por ciento del producto bruto de toda la provincia. No tenemos cobre, no tenemos hierro, no tenemos Vaca Muerta, no tenemos viñedos, pero con los motores de la actividad económica, como son el comercio, los servicios, la economía del conocimiento, el turismo, la gastronomía y la construcción, aportamos un quinto del producto bruto y recibimos un tercio de lo que aportamos”, subrayó el intendente.

Suarez concluyó que la propuesta que llevará a la cumbre de intendentes apuntará al equilibrio entre lo que se aporta al crecimiento de la provincia y lo que recibe cada comuna, pero con una mirada integradora.