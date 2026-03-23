Cornejo autorizó a un intendente peronista a tomar deuda con coparticipación de garantía

El gobernador Alfredo Cornejo dio el visto bueno al intendente peronista de Malargüe, Celso Jaque , para acceder a un crédito de $2.400 millones con el Banco Nación. El municipio estableció como garantía del endeudamiento los fondos de la coparticipación que le corresponden a la comuna.

La autorización fue oficializada a través del Decreto Nº 536, que dio luz verde a la Municipalidad de Malargüe para contraer un préstamo con el Banco Nación por $2.400 millones.

El crédito fue gestionado por el intendente Celso Jaque y autorizado por el Directorio de la entidad financiera.

El municipio estableció que se trata de una “asistencia financiera destinada a obras de infraestructura”. Sin embargo aclara que existe la posibilidad de sustitución del destino a pedido del Municipio, cumpliendo algunas condiciones.

El Concejo Deliberante de Malargüe ratificó el decreto de la Intendencia aceptando el crédito otorgado por el Banco Nación.

La coparticipación municipal como garantía

Uno de los puntos centrales del crédito, es que la garantía que puso Malargüe consiste en la eventual cesión de recursos de coparticipación municipal que paga todos los meses la Provincia de Mendoza.

alfredo cornejo Celso Jaque

El decreto aclara que “se autorizó la constitución de las garantías exigidas, consistentes en la cesión en garantía de los Recursos de Coparticipación Provincial”.

Asimismo, establece que en el caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Municipalidad de Malargüe, se remitirá una notificación al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia, indicando los montos a retener de los fondos provenientes de la Participación Municipal que le correspondan a la comuna.

Es decir que si el municipio sureño no cumple con los términos de la devolución del préstamo de $2.400, el Ministerio de Hacienda transferirá fondos de la coparticipación al Banco Nación para cancelar la deuda.

El gobernador Cornejo autorizó al Ministerio de Hacienda a efectivizar esa medida eventual en la liquidación de la coparticipación tras la notificación del Banco Nación.