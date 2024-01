Coparticipación: la postura de Luján de Cuyo, el municipio que más creció en población

Ante la crisis económica y el desalentador panorama, los intendentes mendocinos manifestaron su descontento por la tendencia a la baja en términos de recaudación. Allí, aparece un tema clave que fue incluido en el Presupuesto 2024 (aunque luego quitado): la distribución de recursos coparticipables de la provincia a los municipios, en base a los datos arrojados por el último censo poblacional realizado en 2022. Algunas comunas, como Luján de Cuyo, reciben más dinero en consecuencia de la cantidad de gente que vive en el departamento actualmente. Otras, menos recursos, lo que ha generado tensiones.

Durante la discusión legislativa del Presupuesto 2024, el Ejecutivo provincial había propuesto modificar los índices de reparto entre departamentos tomando como referencia los datos provisorios del Censo 2022. La iniciativa generó cuestionamientos de los intendentes de las comunas que sufrirían una merma en el porcentaje de distribución y el artículo terminó quedando afuera del proyecto de la pauta de gastos para este año. No obstante, en la liquidación de la primera quincena de la participación municipal se aplicaron los cambio

En el caso de Luján de Cuyo, la comuna dirigida por Esteban Allasino fue la que más creció. Su participación efectiva en el total transferido era de 6,6% y pasó a 7,2%. Entre el periodo comprendido entre ambos censos, la comuna lujanina subió un 43,5% en términos de población. Estos números representan, aproximadamente, más de 50 mil lujaninos. En diálogo con MDZ Radio, Allasino comentó que sí recibieron más dinero "en términos porcentuales", aunque "en lo nominal se aproxima". "Es porque hay más gente que atender y, por ende, hace falta más plata. Pasamos de tener 115.000 habitantes a 175.000", aportó.

El jefe comunal de La Unión Mendocina sostuvo que "la Ley de Coparticipación está vigente y se sancionó en el 2010. Establece que de 2010 a 2020 -cuando estaba previsto el Censo que fue postergado por la pandemia- se tomaba un valor promedio de crecimiento poblacional para toda la provincia. Pero el último censo relevó que ese crecimiento proporcional no fue así. Algunos más y otros menos. El que más creció fue Luján. Le siguen Lavalle y Maipú".

"Lo que viene a poner de manifiesto es que, a la hora de redistribuir los impuestos que se recaudan, uno de los tres factores preponderantes es la cantidad de habitantes. Y hace que se modifiquen los valores, pero no haciendo nada más que respetar la ley vigente y poner legalidad a un proceso que -si bien se venía cumpliendo- en los datos técnicos y fehacientes, tanto Luján como Maipú y Lavalle estábamos recibiendo menos de lo que nos corresponde por el real crecimiento poblacional y no el teórico proyectado", siguió.

Y agregó: "Fuimos a la Justicia e hicimos los actos administrativos frente al Gobierno provincial, reclamando que, correspondiente a la Resolución 1441 firmada por Julio Cobos, todos los 1 de enero de cada año se debían tomar los datos más recientes de los censos nacionales. Reclamamos que esto debía ser así porque entendemos que es notorio lo que ha crecido Luján".

Allasino consideró que "en esta última redistribución, que es la primera del año, se redistribuyó el monto coparticipable en función de datos del censo. Pero no todo es por población. Hay dos factores más que pesan. Uno de distribución global y otro de factor de equilibrio. Somos muchos los municipios que nos vemos mal premiados versus otros que se ven sobradamente premiados... Tal vez hay que hacer el estudio de una nueva ley de coparticipación que refleje de mejor manera los servicios que se prestan en Mendoza y cómo deben coparticiparse las arcas públicas".

"Sin embargo, hoy se está cumpliendo la ley. Casi el 100% de los intendentes de todos los municipios aceptaron los datos del Censo brindados por el Indec porque se ha hecho con bases científicas. Si hay que revisar algo, me parece oportuno que se haga. Lo que nosotros hemos hecho es defender los intereses de los vecinos del departamento yendo a la Justicia y al acto administrativo de la provincia. Hay una gran salvedad y es que, en 2011, Luján anexó en un litigio de límites que le dan a Maipú, cambiando de calle Terrada a calle Vieytes. En 2018 le ganamos otro litigio a Las Heras, anexando zonas del pedemonte, lo cual hace que se haya hecho una mayor expansión", sostuvo el intendente lujanino que asumió en diciembre de 2023, en reemplazo de Sebastián Bragagnolo. La provincia comenzó a sentir los efectos de la baja recaudación.

Como contó MDZ, los intendentes mendocinos coinciden en que hay una baja estrepitosa en la caída de la actividad económica, que no está vinculada a las vacaciones de verano, sino al nuevo Gobierno nacional -que por ahora parece no dar certezas en ese sentido- y, además, ha dado mensajes de posibles mayores recortes a las provincias (ya no hay envíos de remesas para obras públicas) y por lo tanto a los departamentos.

Incluso, desde un municipio aseguraron a este diario que la proyección para la primera quincena de enero es mala y que eso se verá reflejado en la coparticipación de forma automática.

Sin ir más lejos, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, aseguró a este medio que el municipio perderá $1.300 a partir de una caída en el reparto de fondos de coparticipación, que se concretó en el último reparto de fondos dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Finanzas. A su vez, el jefe comunal cuestionó los datos que arrojó el Censo 2022 y pidió una nueva ley de coparticipación

Desde la comuna señalaron que durante los últimos 10 años Godoy Cruz mantuvo un porcentaje de participación en la masa coparticipable del 10,23% promedio. No obstante, resaltaron que en la última liquidación autorizada por la Contaduría General de la Provincia el porcentaje se redujo al 9,85%. Según remarcaron, esta caída se traduce en $1.300 millones menos que recibirá el municipio durante este año.