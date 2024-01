Un intendente marca la cancha y anunció aumentos para los trabajadores municipales

Mientras el Gobierno de Mendoza anunciaba este jueves 25 el adelanto de las paritarias para los empleados estatales, el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur (del partido departamental Sembrar), primereó y desde este viernes 26 de enero la planta municipal cobrará con un 25% de aumento salarial. La decisión la tomó el jefe comunal en acuerdo con el gremio SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales).

La suba salarial será del 20% con respecto al sueldo de diciembre del 2023, más dos bonos que venían de la gestión anterior pero fueron incorporados al básico, lo que lleva a los salarios de los empleados municipales a un 25% más respecto de la última remuneración. El pago del aumento estaba previsto para el 30 de enero, pero la intendencia decidió abonarlo unos días antes. Pero además, el acuerdo firmado entre el municipio y el gremio tiene una cláusula que indica que ningún agente municipal podrá cobrar menos de 140.000 pesos. Hay que tener en cuenta que hay departamentos donde los sueldos municipales rondan los $100.000.

En el acta paritaria firmada también está incluida la cláusula por la cual en febrero deberá volverse a abrir paritarias: esta vez para tratar una deuda de indumentaria, es decir la ropa que el municipio debe entregar a los empleados para trabajar, y que Mansur apunta a saldar.

“La gestión anterior tenía la costumbre de dar bonos no remunerativos como aumento de sueldos, pero nunca los incorporaba al básico. Incorporarlos, le da más seguridad a la familia municipal” expresó Mansur.

Mansur ganó las elecciones en septiembre del año pasado, en un mano a mano con el oficialismo que era Cambia Mendoza. Su verdadero rival en realidad no era el candidato a intendente Mauricio Di Césare sino el exintendente Miguel Ronco, con quien estaba enemistado luego de que Mansur, quien fue jefe comunal durante 16 años en Rivadavia dejara el radicalismo por diferencias con sus correligionarios.

En 2021 se presentó como candidato a concejal por el partido Verde y asumió su banca. Apenas integró el Concejo Deliberante ocurrieron dos situaciones en simultáneo: por un lado, se convirtió en el edil más crítico de la gestión, con numerosos pedidos de informes y cuestionamientos sobre diversos temas, especialmente sobre los sueldos de los funcionarios. Por otro, creó el partido departamental Sembrar, con el que se postuló para intendente en 2023 y pese a no llevar candidato a gobernador por decisión propia, se impuso en la contienda electoral.

Ricardo Mansur en su discurso de asunción. Facebook Ricardo Mansur

Desde que asumió el 10 de diciembre mostró un rumbo diferente de en su gestión. Redujo drásticamente la cantidad de funcionarios y aplicó una fórmula para su propio sueldo y el del resto del gabinete que ya había usado cuando fue intendente para que él y todo su gabinete ganen menos.

Pero quizá el anuncio más polémico fue la decisión de no realizar el tradicional festival Rivadavia le canta al País. Aseguró que no había fondos, que Ronco había dejado las cuentas en rojo y que no podía hacer un millonario gasto en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

En ese sentido, Mansur volvió a subrayar la situación de la comuna ya que según datos de la secretaría de Hacienda municipal, la coparticipación de impuestos por el mes de enero no llega a cubrir el índice de inflación, por lo que estos datos preocupan al jefe comunal. “Hoy no podemos cubrir la inflación que se tiene mes a mes, estamos un 4% por debajo por lo que es preocupante no llegar a cubrir los gastos corrientes que tiene la comuna”, finalizó el intendente.