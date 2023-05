Un intendente de Cambia Mendoza congeló su sueldo y condiciona al resto

Congelados, es decir que no se mueven, que no se aumentan, que no se indexan. El intendente de Rivadavia Miguel Ronco, (Cambia Mendoza) a través de la resolución 1904 – que mostró a MDZ- decidó que a partir del 1 de junio los sueldos del Ejecutivo municipal, funcionarios y personal fuera de escala se congelan. El argumento esgrimido en el texto es “que es necesario tomar medidas para mitigar el impacto social generado por la crisis económica”.

La resolución tiene fecha del 19 de mayo y cuatro días antes, es decir el 15 de este mes, un proyecto del concejal Ricardo Mansur (del partido departamental Sembrar, del cual es precandidato a intendente para las PASO del próximo 11 de junio) reclamó exactamente lo mismo: el congelamiento de los sueldos de los funcionarios “debido a la situación económica y social que atraviesa el departamento de Rivadavia”. El proyecto opositor que también es de autoría de las otras dos concejales de ese bloque, Estela Pichili y Leila Amar iba a ser tratado en la sesión del Concejo Deliberante del próximo martes.

Desde hace varios años, los salarios de los funcionarios han sufrido modificaciones en sus escalas, que han impactado positivamente y los han dejado a una distancia considerable de los agentes municipales. De hecho, la última medida salarial determinó un 10% de aumento para todo el municipio, incluido empleados y funcionarios. De esta manera, el sueldo bruto del intendente quedaría en junio en 713.476 pesos y en agosto 808.606 pesos. En el caso de los concejales, en junio con la suba se irían a 606.454 pesos y en agosto a 687.325 pesos.

Ahora, esto no ocurrirá ya que desde el 1 de junio próximo, los salarios quedan congelados. Sin embargo, la resolución, a diferencia del proyecto de Sembrar, no tiene fecha límite. La iniciativa opositora proponía un congelamiento salarial desde el 1 de mayo hasta el 30 de diciembre de este año pero el Ejecutivo postula el congelamiento desde el 1 de junio por lo tanto pero deja abierto cuándo quedará sin efecto la resolución.

La determinación de Ronco puede condicionar a intendentes de otras comunas- más teniendo en cuenta que se trata de un oficialista- e incluso al mismo Ejecutivo provincial. Hay que recordar que los funcionarios políticos, como el Gobernador, los ministros y los legisladores provinciales tienen atado sus salarios a la paritaria de la Administración Central. Cada aumento que se decide en ese ámbito impacta en el sueldo de los funcionarios que cobran un porcentaje de lo que percibe mensualmente el primer mandatario, de acuerdo a lo establecido por la Constitución provincial. En plena crisis económica y en tiempos electorales, hay expectativas si puede salpicar a otro sector de la dirigencia o quedar sólo en el departamento del Este cuando quedan un poco más de dos semanas para las elecciones PASO.

El partido Sembrar, a través de una gacetilla de prensa, celebró la resolución del jefe comunal y recordó los intentos de bajar los salarios en el último año, es decir desde que Mansur asumió como concejal. “Lo logramos. Quisimos bajar los sueldos a los funcionarios en mayo 2022 y no tuvimos el acompañamiento de otros ediles. Votamos en contra en diciembre 2022 al presupuesto que aumentaba el sueldo a funcionarios. Pedimos el congelamiento este 15 de mayo para concejales y la adhesión del Ejecutivo. Hoy se informó- por este miércoles 24- que el Ejecutivo tomará medidas de congelamiento (…)”.Los sueldos de los funcionarios de Rivadavia han estado en discusión desde hace un año, empujado básicamente por Mansur. El actual edil está enemistado con Ronco y otros exsocios políticos como el ex jefe comunal Gerardo Del Río. De hecho, para las próximas elecciones del 11 de junio, Mansur va como precandidato a intendente por el partido Sembrar (cargo que ocupó en el pasado durante 12 años) y Cambia Mendoza, que gobierna, impulsa a otros dos aspirantes al cargo: Ronco apoya al diputado provincial Mauricio Di Césare y otro sector del radicalismo – enfrentado con el jefe comunal- al presidente del Concejo Deliberante Hernán Amat.

En ese sentido, Cambia Mendoza está preocupado por el alto porcentaje de votos que podría sacar Mansur quien viene haciendo campaña casa por casa y midiendo muy bien en las encuestas desde hace muchos meses. El precandidato a gobernador Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza) quien de acuerdo a los sondeos previos será el más votado en la PASO, ha reforzado sus visitas al departamento porque el frente electoral teme que el exsocio político pueda dar un batacazo. En ese contexto, Ronco quedó en el centro de la polémica hace una semana cuando se viralizó un audio en el que en un acto partidario etiqueta a los docentes como tramposos, deshonestos, estafadores a los docentes y defiende la vigencia del ítem aula. Pocos días después, tomó una medida que traerá respaldo popular.