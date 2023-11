La explicación que dio Ricardo Mansur sobre la suspensión de Rivadavia Canta al País

Ricardo Mansur, intendente electo de Rivadavia, anunció que no se realizará el famoso festival Rivadavia le Canta al País, algo que generó gran repercusión e incluso “chicanas” por parte de Miguel Ronco, intendente saliente.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Mansur explicó que para tomar la decisión de no hacer el recital, reclamó saber qué monto iba a tener disponible el 11 de diciembre. “Se me entrega un informe oficial, el intendente, la exsecretaria de Gobierno y el secretario de Hacienda, donde dice que voy a disponer de $290.180.000. Pero, sin tener en cuenta una serie de obras imprescindibles que no ha cumplido la gestión y que tienen mucha incumbencia en seguridad”, señaló.

Luego de enumerar las obras que no cumplió la actual gestión, Mansur insistió: “Hay una serie de compromisos, como el aumento salarial de los empleados, el bono de reyes, que son más de 30 millones. Entonces lo que voy a recibir no son 290 millones de pesos, sino 100 millones de pesos”.

Y sentenció: “Nosotros con esos 100 millones de pesos no vamos a realizar un festival del nivel al que está acostumbrado Rivadavia”. Además, sostuvo que decidió “garantizar salarios, servicios y las obras que tenemos que hacer”.

Sobre las críticas que recibió por parte de Ronco, Mansur indicó: “No voy a discutir, por algo la ciudadanía se expresó. El festival terminó en el anfiteatro, con 2.500 personas, sin artistas de nivel y con un ingreso muy bajo. Todo el mundo sabe que hay que recuperarlo”.

En Sonría lo Estamos Filmando, remarcó: “Tengo la obligación de administrar dinero público. Así como he bajado la cantidad de funcionarios, hemos reducido el 40% de los sueldos, no vamos a hacer el festival porque no podemos invertir un monto tan importante”. A su vez, dejó en claro que priorizará servicios, obras imprescindibles y salarios.

Respecto al aguinaldo del los estatales, expresó: “Con lo que dejan, garantizan sueldo de diciembre y aguinaldo. Lo que no está incluido es el aumento de sueldo de diciembre ni los bonos de enero”.

Finalmente, advirtió sobre la situación en el país a partir del próximo 10 de diciembre: “Estamos todos muy expectantes a los fuertes ajustes que seguro se van a realizar”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM