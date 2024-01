Cómo es la estrategia de negociación del Gobierno nacional para sacar adelante la ley ómnibus

Se viven horas de intensas negociaciones en el Congreso de la Nación, en el marco de la discusión de los numerosos puntos incluidos en la denominada "ley ómnibus". El oficialismo mantiene reuniones periódicas con los bloques opositores "dialoguistas" para poder conseguir acompañamiento en el recinto, una vez que se emita dictamen. Mientras tanto, continúan las acaloradas exposiciones Plenario de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Hacienda. En el medio, aparecen los gobernadores queriendo cobrar protagonismo y el equipo de Javier Milei confía en que un sector de la oposición (PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal) corre el riesgo de quedar pegado al kirchnerismo e ir en contra de lo que votó la ciudadanía en los comicios.

En las negociaciones aparecen diversos actores clave. Los tres principales son el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Guillermo Francos; y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Otro que aparece en la nómina es Omar De Marchi, secretario de Relaciones Parlamentarias, que supo ser diputado nacional y vicepresidente de la Cámara. Existe hermetismo por parte de los funcionarios de Javier Milei a la hora de dar declaraciones en público. Aunque desde el entorno del mendocino que oficia de interlocutor entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo consideraron que "hubo un trabajo muy serio en Diputados, al extremo de que se abrió la discusión de la ley ómnibus a la opinión de mucha gente. Cámaras, instituciones, etc., aún sabiendo que muchas iban a hablar en contra. Nadie puede quejarse de no haber sido escuchado. Hoy está en condiciones de dictaminar el plenario de comisiones".

Se llegó a especular con que se sesionaría en el recinto antes del paro de la CGT, convocado para el 24 de enero, con el fin de demostrar "poder" por parte del equipo de Milei. Sin embargo, esto fue descartado por su equipo. "Es relativo... La CGT viene de atrás. En realidad, el Gobierno trabaja en los plazos hasta el 31 de enero, cuando vence el período de sesiones extraordinarias", comentaron. Circularon versiones de sesionar este sábado, pero no fue confirmado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Al no tener las negociaciones aceitadas -y sin saber qué dictamen de mayoría llegará-, el riesgo de una sorpresiva derrota en la votación derivaría en un golpe K.O que La Libertad Avanza quiere evitar. A su vez, los tiempos del reglamento parlamentario ejercen presión. Una de las opciones que se baraja es sesionar el jueves, después de la marcha de la CGT. En las próximas horas habrás novedades acerca de la respuesta de los opositores.

Martín Menem recibe de Guillermo Francos el paquete de leyes ideado por el Poder Ejecutivo.

También admitieron que existen marcadas diferencias en algunos temas, pero que,existen posibilidad de acercar posiciones con algunas bancada. "Hay dos bloques opositores: uno embarra la cancha y no va a acompañar nunca, que es el kirchnerismo con la izquierda. Ahí no hay ninguna expectativa. El otro bloque es el de opositores sensatos". Para el oficialismo, en ese esquema hay diálogo y "trabajo serio punteando artículo por artículo", además de "voluntad de firmar un despacho de mayoría".

"Es todo discutible. La discusión existe. Ellos necesitan más que nosotros tener una excusa para acompañar. No acompañar es quedar pegado al kirchnerismo. Es un gobierno que recibió un acompañamiento de 56% de la ciudadanía. No acompañar sería ser funcional a un proyecto que hizo explotar el país", resaltaron desde La Libertad Avanza. Puntualmente,las diferencias se dan en la movilidad jubilatoria, la delegación de facultades, retenciones, el paquete de ajuste fiscal, etc.

Los gobernadores interactúan con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Pero lo cierto es que -aseguran fuentes oficialistas- "no es una negociación segmentada por temas, sino por interés". En otras palabras, cada mandatario provincial termina ponderando los beneficios que podría recibir su jurisdicción, sin pensar en lo que pase en otros territorios. "Si se sientan los gobernadores, no hay tantos temas generales. pero hay una serie de temas que a algunos no les interesas", reconocieron. Sin ir más legos, un segmento de gobernadores, tanto de Juntos por el Cambio como del peronismo, elevó una serie de reclamos respecto de las modificaciones planteadas en materia de hidrocarburos. Un as bajo la manga con el que cuenta Javier Milei para presionar a los gobernadores es la ley de impuesto a las ganancias, que no fue incluida en el paquete para, justamente, funcionar como activo político a la hora de negociar.