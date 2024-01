Ley ómnibus: el Gobierno no cede con el paquete de ajuste fiscal y se dilatan las negociaciones en Diputados

Las negociaciones a contrarreloj por la ley ómnibus entre La Libertad Avanza y el bloque colaborativos (PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal) quedaron estancadas este martes por la noche en la Cámara de Diputados. El gobierno no quiere ceder con el paquete de ajuste fiscal de Javier Milei y está dispuesto a ir a una sesión para el próximo sábado, pero no tiene los números.

Los colaborativos no quieren ceder en ejes clave del proyecto como la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria, el aumento de retenciones y el paquete de empresas a privatizar. “Si ellos no cambian su postura con estos temas, van a tener que ir al recinto sin nuestro apoyo y no tienen los números”, afirmó una fuente parlamentaria de este espacio que sigue de cerca la reunión.

Las negociaciones tienen una fecha límite que marcará la suerte de la ley ómnibus: miércoles a la noche o jueves a la mañana se conocerá si el Gobierno acepta los cambios al proyecto de Javier Milei, según le informaron hoy a los diputados los funcionarios del Poder Ejecutivo que llegaron al Palacio Legislativo a las 17 para negociar. A partir de esa definición, este grupo de 94 legisladores decidirá si le da el aval.

Por parte del Gobierno estuvo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que según distintos participantes fue el que llevó la voz cantante de la reunión. Lo acompañó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y Vanina Nazar, directora de Relaciones Institucionales de la AFIP. A lo largo de la reunión, que duró cuatro horas, entraron y salieron varias veces del Salón de Honor del Palacio Legislativo para consultar con distintos funcionarios. Los máximos jerarcas a la hora de tomar decisiones, Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, están en Davos.

Menem recibió en manos de Guillermo Francos el megaproyecto de Javier Milei. Crédito: Prensa Diputados

En cuanto a los legisladores, estuvo el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert. Lo acompañaron los representantes del PRO en la comisión (Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas), de la UCR (Lisandro Nieri, Danya Tavela y Pedro Galiberti) y Nicolás Massot de Hacemos Coalición Federal (HCF).

Este espacio de ninguna manera aceptará un dictamen que elimine la fórmula de movilidad jubilatoria, como dispone el proyecto original. Le pide al oficialismo que mande fórmula que garantice que los jubilados no pierdan contra la inflación. "Ellos dicen que es algo que van a tener en cuenta, pero nosotros necesitamos que la ley lo diga explícitamente porque no puede quedar a la buena voluntad del gobierno", señaló un fuente parlamentaria de la UCR.

"Dijeron que lo van a analizar, pero se mostraron poco flexibles", dijo un dirigente boina blanca, a la salida del encuentro. En tanto, desde el PRO salieron más optimistas. "Me pareció que tienen voluntad de acercarse y negociar para llegar a un dictamen unificado", dijeron desde este partido a la prensa acreditada.

Tampoco quieren ceder en el aumento de retenciones, tanto para productos primarios como con valor agregado. "El planteo que hacen de las retenciones es un disparate, no se entiende porque algunos productos suben a 15, otros bajan. Es muy raro lo que mandaron, lo van a tener que corregir", deslizó un diputado luego del encuentro.

El argumento del gobierno libertario para aumentar las retenciones es la necesidad de bajar el déficit. Eso quieren hacerlo bajando el gasto, el de jubilaciones y pensiones es uno de estos, y también subiendo algunos. Para llegar a ese objetivo, los colaborativos ofrecieron revisar la planilla de gastos tributarios que se analiza en cada presupuesto, una serie de exenciones impositivas, basadas en privilegios y regímenes especiales de dónde se puede aumentar la recaudación.

Pero no tuvieron éxito. "Desacreditaron la propuesta, casi como una burla, dijeron que no es el 4,7% del gasto del PBI, que con suerte es el 2%", relató uno de los integrantes de la reunión. Tanto la UCR como HCF están convencidos de que no van a votar esta suba de retenciones que propone el proyecto. José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Crédito: NA

En el PRO, en cambio, hay algunas dudas al respecto. El sector más afín al Gobierno podría llegar a hacerlo, sabiendo que estarían rompiendo con uno de los puntos fundacionales del partido, en caso de que tengan asegurado ganar la votación. "Vos podés votar en contra de lo que siempre defendiste si ganás, se entiende que puede ser una buena jugada política. Ahora, si lo hacés y perdés la votación quedás pedaleando en el aire", analizó durante en debate en las comisiones uno de los diputados del PRO.

Cuándo se trata la ley ómnibus en Diputados

Mientras la negociación en el capítulo fiscal, la más importante, sigue trabada, LLA dejó trascender su deseo de sesionar el sábado. Sin embargo, aún no tienen los números para hacerlo. "Andá a saber qué dictamen llega a la votación", indicó un dirigente de la UCR. "Además, quieren bajar los gastos de la Cámara y ¿quién va a pagar todas las horas extras que lleva?", planteó.

Algunos de los colaborativos especulan la fecha del dictamen y de la sesión con el paro general anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo miércoles 24 de enero. "Necesito que mi base electoral, que votó a Milei, se harte de los gremialistas y legitime el despacho favorable al nuevo Gobierno", analizó un diputado opositor que está dispuesto a negociar modificaciones para aprobar el proyecto.

Así las cosas, el capítulo fiscal sigue sin avanzar en las negociaciones. El miércoles, seguirán las negociaciones a partir de las 9. Se van a analizar los capítulos que tienen que ver con justicia, infraestructura, turismo y ambiente. Más allá de lo que pueda conversarse mañana, la suerte del mega proyecto de Milei está en el capítulo fiscal.