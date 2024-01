Alfredo Cornejo aún no decide quién será el nuevo responsable de Aysam

Los caños se rompían y se siguen rompiendo. Suben las multas por derroche pero el principal derrochador de agua sigue siendo Aysam. El gobernador Alfredo Cornejo puso énfasis en el cuidado del recurso hídrico en su discurso de asunción, pero ha pasado más de un mes y aún no define quién se hará cargo de la conducción de Aysam. La salida de su presidente anterior, Alejandro Gallego, ha dejado acéfala la institución.

Si bien operativamente Aysam sigue funcionando, todavía está en carpeta la designación de autoridades. La definición depende de una sola persona: el gobernador Alfredo Cornejo. Llamativamente el mandatario se ha tomado su tiempo para decidir quiénes serán sus funcionarios. En el IPV, por ejemplo, continúa como presidenta María Marta Ontanilla pero le han dado fecha de vencimiento para el 29 de febrero. Incluso aún no terminan de cubrirse las segundas líneas en el Ministerio de Producción y el Ministerio de Energía y Ambiente.

En ese contexto, en Aysam hay incertidumbre respecto a quién se hará cargo de esa institución. Alejandro Gallego decidió cerrar capítulo y aceptó el desafío de ordenar las cuentas de la Municipalidad de Las Heras, como secretario de Hacienda del intendente Francisco Lo Presti. Por eso Alfredo Cornejo no pudo prorrogar su mandato -al menos de forma temporaria- como ocurrió con Ontanilla en el IPV. También decidió darle continuidad al mandato de Osvaldo Romagnoli en Vialidad y a Carlos Funes en OSEP, por ejemplo.

Lo más curioso es que la letanía con la que se van cubriendo los cargos se repite también a nivel nacional. La administración de Javier Milei parece no tener apuro en designar funcionarios nacionales en las provincias y no hay responsable de Anses en Mendoza ni tampoco en el PAMI, donde hoy se conoció la renuncia de Martín Sevilla. En Vialidad Nacional sigue el kirchnerista Guillermo Amstutz porque Milei no ocupa esos casilleros.

Más allá de esa particularidad, quien asuma en Aysam deberá enfrentar varios desafíos. Uno de ellos tiene que ver con el ambicioso plan de medición que se encaró en el gobierno de Rodolfo Suarez de acuerdo a los lineamientos consensuados con la empresa israelí Mekorot. Los extranjeros vinieron a Mendoza y llegaron a una conclusión bastante sencilla: no se puede optimizar el consumo de agua si no sabés cuánta agua estás consumiendo.

Los medidores que coloca Aysam.

En ese sentido se avanzó con la compra de 20 mil medidores de agua que deberá colocar este gobierno. Colocar y cuidar para evitar que sean robados como está ocurriendo actualmente en algunos puntos del Gran Mendoza. A eso se suman las obras de agua y saneamiento que tiene en carpeta Aysam.