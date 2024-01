Guillermo Amstutz explicó por qué sigue siendo funcionario en el gobierno de Javier Milei

A pesar de que llegó a su cargo de la mano del kirchnerismo, Guillermo Amstutz se sigue desempeñando como jefe de distrito de Vialidad Nacional durante el gobierno de Javier Milei. En diálogo con MDZ Radio, el funcionario nacional aseguró que tiene un pensamiento opuesto al del presidente y al de La Libertad Avanza, pero por una cuestión de responsabilidad no renunciará a su cargo hasta que se designe su reemplazo. "Se puede entender como que nos hicimos parte de la administración o como que somos responsables de no dejar el barco a la deriva. Lo podés contar de las dos maneras", se defendió de las críticas.

"Nosotros hemos quedado, con las autoridades que nos designaron en el gobierno anterior, que los jefes de distrito íbamos a continuar en nuestro lugar hasta el momento en que designaran a las autoridades nacionales nuevas y a las personas que nos van a reemplazar", justificó Amstutz y aseguró que la decisión se tomó priorizando la responsabilidad por sobre las diferencias políticas. "Porque sino queda el barco a la deriva sin ninguna autoridad para la determinación de los temas", agregó y puso como ejemplo la ejecución de una cláusula de garantía por la que una empresa deberá reparar 17 losas en mal estado de una obra que hace pocos meses realizaron en el Acceso Norte.

"Si no hubiese autoridad en el distrito, un empleado no tiene la firma para avanzar con ese acuerdo. Mi participación va a continuar hasta que el gobierno designe a la autoridad nacional de Vialidad", manifestó el funcionario que durante la presidencia de Alberto Fernández llegó a Vialidad Nacional gracias al apoyo de la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Amstutz fue candidato a intendente de Las Heras en 2019.

"Todavía no hay un administrador general de Vialidad. No se ha fijado presupuesto para este año. Entendimos, los jefes de distrito que habíamos sido designados por el exadministrador Arrieta (Gustavo) en común acuerdo con las autoridades que renunciaron que nosotros nos vamos a quedar hasta que haya autoridades nuevas designadas para hacer un traspaso ordenado", reiteró.

"No queremos dejar a la deriva la transición. Todavía hoy tenemos habilitada la firma y si renunciamos no habría firma para certificaciones de obra, órdenes de servicio y demás cosas", subrayó Guillermo Amstutz y sugirió que sin su presencia se pararían las obras en marcha.

"Nosotros hemos decidido esto por una cuestión de responsabilidad. En lo mío, tengo totalmente claro que mi pensamiento es muy distinto al del gobierno actual. No puedo ser parte de este gobierno pero me cabe la responsabilidad de no dejar el barco a la deriva hasta tanto alguien con responsabilidad designada tenga la firma para llevar adelante las decisiones", finalizó y dijo que 22 de los 24 jefes distritales de la gestión anterior siguen en funciones. Los dos restantes renunciaron porque consiguieron cargos en sus provincias.