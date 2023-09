La pregunta que incomodó a la defensa de Walter Bento y que generó un cruce con la Fiscalía

En el marco de la extensa jornada que se vivió en Tribunales este miércoles debido al inicio de declaración del juez suspendido Walter Bento, se vivieron momentos de suma tensión en la sala cuando Bento comenzó a explicar a su relación con Diego Aliaga, el ex despachante de Aduana asesinado que en gran parte destapó la olla del caso y que, además, es el presunto operador del juez federal en la supuesta asociación ilícita que pagaba y cobraba coimas para beneficiar a imputados. A la hora de responder preguntas de los fiscales Dante Vega y María Gloría André, Bento y su defensa vivieron un momento incómodo ante uno de los planteos realizados.

Concretamente, luego de que Bento diera precisiones frente al Tribunal sobre los encuentros que mantuvo con Diego Aliaga, la Fiscalía indagó sobre los 265 llamados telefónicos que se le atribuyen a Bento y Aliaga. La formulación de las preguntas respecto a este aspecto disgustó a Bento, que aseguró que esos llamados son "falsos", que se trataría de "capturas de pantalla" únicamente y que los contactos establecidos corresponden a la venta de una camioneta que el juez federal intentaba vender años atrás.

No obstante, la fiscal André cuestionó que en otra declaración Bento haya reconocido las llamadas, pero en menor cantidad. En ese sentido, lanzó: "Si esas 265 llamadas no existen, ¿por qué en un escrito que obra en el expediente, dice que 'Walter Bento ha afirmado lo siguiente: las llamadas o diálogos que sostiene que tuve con Aliaga, que son muchos menos que las indicadas por su repetición, que no fueron atendidas o por su breve duración, no acreditan alguna un vínculo criminal o que tuviese conocimiento sobre las supuestas activadas de venta de Aliaga'? Entonces, la pregunta es: si hoy niega que esas llamadas existieran, ¿por qué en aquella oportunidad hizo referencia a aquellas llamadas, que existían pero en menor cantidad?"

El equipo legal de Bento objetó la pregunta y aseguró que "es una pregunta capciosa y subjetiva", mientras Bento se mantenía en silencio. Se trató del puntapié para que el fiscal Dante Vega interrumpiera y cuestionara el hecho de que los dos abogados defensores tomaran la palabra. "¿Cuántos abogados va a tener? ¿Se van a ir turnando?", dijo Vega.

El video en el cual la fiscal María Gloria André realiza la incómoda pregunta

Pero el asunto no terminó ahí. Posteriormente, se llamó a un cuarto intermedio y, una vez que se retomó la declaración, el foco volvió a ponerse sobre las 265 llamadas entre Walter Bento y Diego Aliaga. En ese sentido, el fiscal Dante Vega le dijo a Bento: "Usted ha dicho que niega las 265 llamadas que figuran en la copia de la SIM card de Diego Aliaga. Usted se preguntó de forma retórica 'por qué no aparecieron en mi teléfono'. En el allanamiento a su domicilio, usted no entregó su teléfono a las autoridades. ¿Encuentra alguna relación relación entre la pregunta retórica y esa omisión de entregar el teléfono a las autoridades cuando se allanó su domicilio?".

A esto, Bento respondió en tono desafiante: "La verdad no entiendo la pregunta. No sé a dónde apunta el fiscal. Yo fui absolutamente claro en cuanto a que las 265 llamadas no existen porque ni siquiera pudimos hacer una pericia porque no nos dan el crudo. No existen y fue una creación pura y exclusivamente de algo que no consta en ninguna parte que podamos hacer una pericia. Yo no hice esas llamadas. Sí reconocí que con posterioridad a los meses en los cuales se inventaron estas llamadas, he tenido conversaciones motivadas en la posible venta y entrega en consignación de mi camioneta. No son llamadas. Son capturas de pantalla en el expediente. No hay un crudo sobre el cual se pueda auditar. Es más, fue tan, pero tan alevoso, que se hizo sin copia forense. Es una extracción de algo que desconocemos. Ni siquiera se hizo en esta causa. Lo que pedimos es que lo hagamos con peritos de parte. Se van a dar cuenta de que no existen esas llamadas. Trato de ser lo más sencillo posible, pero no sé de qué manera explicarlo".

El video con uno de los numerosos momentos de tensión entre Walter Bento y Dante Vega

Tal como contó MDZ, para la Fiscalía la prueba de cargo de la “intima relación de Bento con Aliaga” son esos 265 contactos en un período de 7 meses. ¿Cómo se generó esa prueba tecnológica? El fiscal Vega en su requerimiento de elevación a juicio lo explica detalladamente. “La prueba de los contactos surgió del análisis del SIM Card del teléfono de Diego Aliaga. En la causa penal en la que Aliaga es víctima se ordenó la recuperación de su SIM card”, describió el fiscal. La medida fue solicitada por quien tenía a su cargo la investigación del crimen de Aliaga, es decir, el fiscal Federal Fernando Alcaraz. Justamente el asesinato de Aliaga fue el detonante para desanda la trama de corrupción que había en la Justicia Federal. “En este expediente se contaba con la referencia del testigo Diego Barrera quien en su testimonio del 5 de febrero de 2021 aludió al vínculo delictivo entre Aliaga y el Juez Bento”, dice el expediente. “Cuando Diego Aliaga decía ´sí primo’ se arreglaba... primo era el Dr. Bento en las conversaciones...”.

Un curioso dato a tener en cuenta es que en junio de 2021, cuando MDZ entrevistó a Mariano Cúneo Libarona -que por entonces era defensor de Bento-, en ese momento no descartó la prueba, sino que la subestimó. “Si le quitás las reiteraciones, te da 165, menos llamadas incontestadas, terminás en 110”, dijo el abogado defensor, que -al contrario de lo ocurrido este miércoles- no acusó de "falsedad".

Bento explicó su relación con Diego Aliaga

Durante la jornada, Walter Bento también habló de su relación con Diego Aliaga, el ex despachante de Aduana y presunto operador del juez federal en la supuesta asociación ilícita que pagaba y cobraba coimas para beneficiar a imputados. "Inicialmente lo conocí por su participación en las causas judiciales. Además, no era una persona que pasara desapercibida. No solamente lo recuerdo yo, sino mucha gente en Tribunales. Ha pasado por todos los pasillos, ha estado en este Tribunal Oral... Hace 5 o 6 años -porque no tengo claras las fechas- lo encontré un día en una de las caminatas que hago diariamente con mi señora en el frente de un domicilio en el barrio Palmares. Iba conversando con mi señora y (Aliaga) me dice 'hasta luego, doctorazo'. Miro y era Diego Aliaga. Me paré a saludarlo y -siempre con una sonrisa y chistoso-, me dijo que se había mudado al barrio. Seguí caminando y me lo volví a encontrar en dos o tres oportunidades en la puerta de su casa. El barrio Palmares tiene a la salida un shopping. Entonces, los vecinos estacionamos en la última cuadra y salimos caminando para dejar el auto seguro. Ahí lo he encontrado en varias oportunidades. No solamente ahí. En algún momento he mirado algún auto de características llamativas y, cuando estaba mirando bajaba la ventanilla, y era Diego Aliaga. Después lo he encontrado en varias oportunidades en restaurantes", esgrimió.

"O se acercaba a la mesa a saludar o, incluso -en alguna oportunidad-, se acercó el mozo con alguna botella a la mesa donde estaba cenando con mi señora. 'Se lo manda Diego Aliaga', dijo el mozo. Diego Aliaga siempre se manifestaba de manera simpática. Entiendo que mucha gente tenga un pensamiento contrario, pero siempre con un chiste o sonrisa". aportó.

Ante las repreguntas planteadas por la fiscal María Gloria André, Bento amplió y mencionó un particular momento que vivió con Aliaga: "Un día apareció y me dijo: '¿doctor, quiere que lo ayude? Yo tengo una silla de ruedas que no uso en mi casa. Se la daría para su hijo'. Le dije que le agradezco, que mi hijo tiene dos sillas. A los tres o cuatro días tocaron el timbre de mi casa. Cuando salgo a abrir era Diego Aliaga con una silla de ruedas que ni siquiera se adecuaba a las características ni necesidades de mi hijo. Le dije que mi hijo la necesita y me dijo que 'seguramente usted conoce a alguien que la necesite y yo hace años que la tengo y no conozco a nadie que la necesite'. Nosotros sabíamos de gente en San Expedito que necesitaba. Esa silla de ruedas se la dimos a una familia que no podía movilizarse por sus propios medios". "¿Cómo sabía Diego Aliaga dónde vivía usted?", planteó la fiscal. En ese orden, Bento respondió de forma escueta: "Desconozco".

A partir de este momento, se generaron rispideces entre la Fiscalía y la defensa de Bento. Fraguerio Frías intervino y manifestó que había preguntas sugestivas respecto a los encuentros entre Aliaga y Bento, lo que provocó algún tipo de tensión en la sala. Luego, Bento contó: "En otra oportunidad, me tocó el timbre de mi casa y me dijo: 'doctorazo, discúlpeme. ¿Me podrá prestar dos platos hondos?' Por supuesto que cuando le consulté a mi señora me dijo que no. Dije que me imagino que los va a devolver. Le prestamos dos o tres y nunca los devolvió". Walter Bento se sentó en el banquillo y declaró. Foto: Juan Ignacio Blanco / MDZ.

Ante el interrogante acerca de si mantuvo conversaciones con Diego Aliaga a través de la aplicación de mensajería Telegram -previo al cruce por la exisitencia o no de las 265 llamadas- y cuántas fueron, Bento respondió: "Sí. Entre abril y mayo de 2019. Y explico el motivo: en enero del 2019, me avisan de la concesionaria que ya estaba el vehículo usado -que yo pretendía adquirir y que actualmente tengo, una camioneta Amarok Blanca- y que tenían la disponibilidad para venderla. Entonces, yo tenía un camioneta 2016 y le puse un cartel de venta e intenté venderla entre enero y mayo de 2019. Me llamó mucha gente y me hicieron ofertas. No acepté ninguna de las ofertas ni las permutas. A comienzo de abril de 2019, en una oportunidad en la cual estaba conversando con un vecino del barrio que estaba interesado en mi camioneta y que previamente la había probado, apareció Diego Aliaga. Cuando terminé de hablar con este vecino me preguntó el valor de la camioneta. No recuerdo cuánto le dije, pero me dijo 'doctor, yo me dedico a la compra y venta de automotores. Si me deja, yo me encargo de la camioneta'. Mi cara debe haber sido particular porque me dijo 'doctor, yo sé quién es usted. No lo voy a estafar'. Yo estaba recibiendo llamados de que había otros interesados. Entonces, fue hasta mi domicilio y al rato apareció en mi casa con un papel de consignación o venta, firmamos el papel y se llevó la camioneta.

Bento agregó: "Mi señora no estuvo de acuerdo con la decisión, pero yo quería vender la camioneta y no aparecía ninguna oferta firme. Así que, en esa época, después de que se llevó la camioneta, mantuve conversaciones a través de la plataforma en la que me escribía. A la semana le debo haber escrito preguntándole qué pasaba y me contestó que ya tenía el comprados, que ya estaba de vacaciones. No recuerdo... El teléfono mío aparecía en el papel de la camioneta cuando firmamos de entrega. Lo agendé en mi teléfono como Diego Aliaga, pero por supuesto que eso no aparece por la manipulación que hicieron de la SIM card de mi teléfono. ¿Por qué? Porque si hubieran aparecido esas conversaciones de 2019, se darían cuenta de que el contenido de esa llamada obedecía pura y exclusivamente a la venta de la camioneta Amarok que yo tenía. Nada de lo que aparecía en mi teléfono consta en el expediente. Todo fue manipulado y no se pudo hacer una pericia de parte. Todo, cuando el expediente estaba secreto y sin copia forense. Muchísimos periódicos hablan de esas 265 llamadas entre septiembre y marzo de 2019, son absolutamente falsas. Desde ya las niego".

Asimismo, comentó que Aliaga "no solamente aprovechaba para comentarme sobre el presunto cliente de la camioneta, sino para mandarme memes, emojis y alguna que otra foto subida de tono. Pero nada de eso apareció en la SIM card de mi teléfono". "Las 265 llamadas no existen. Lo que existe son capturas de pantalla en este expediente, sacadas por el fiscal Dante Vega. No hay llamadas. Yo ofrezco que le pidan a la empresa prestataria que le pidan una nueva SIM card del teléfono de Diego Aliaga para que se pueda hacer una pericia con los peritos que usted designe", le dijo Bento a la fiscal André.