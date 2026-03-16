Una rama le dañó la moto en el Parque San Martín y recibirá una indemnización

El Gobierno de Mendoza acordó el pago de un resarcimiento a una mujer tras la caída de una rama sobre su vehículo.

El Gobierno de Mendoza indemnizará a una mujer por los daños que provocó en su moto la caída de una rama en el Parque General San Martín. El hecho ocurrió hace dos años y se acordó el pago de $880.000 más intereses.

A través del decreto Nº 38, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno aprobó un acuerdo transaccional con una mujer propietaria de una moto que resultó dañada el 25 de febrero de 2024 por la caída de una rama en el Parque General San Martín.

La damnificada inició un reclamo administrativo a raíz de la caída de una rama de importante dimensión que dañó a su vehículo.

Las autoridades provinciales reconocieron que el hecho generador del daño guarda una adecuada relación de causalidad, ocurrido dentro de la jurisdicción del Parque San Martín propiedad de la Provincia de Mendoza, administrada por la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.