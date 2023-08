Las misteriosas llamadas sobre las que deberá responder Walter Bento en una etapa clave del juicio

Culminada la etapa de lectura de la acusación, este miércoles comenzarán a debatirse las “cuestiones preliminares” del juicio oral que tiene al suspendido juez Walter Bento como principal acusado. Es probable que alguna de las defensas de los 33 imputados planteen nulidades, por considerar que durante la etapa de la investigación penal preparatoria (instrucción) se habrían violado garantías constitucionales de sus defendidos.

El Tribunal podrá resolverlas allí o diferir su tratamiento para el momento de la sentencia (es lo que habitualmente ocurre). Seguramente la defensa de Bento, intente tirar por la borda unas de la pruebas que más comprometería al Juez y que tiene que ver con su relación con Diego Aliaga. Se trata de las 265 comunicaciones por Telegram entre Aliaga y Bento.

Mariano Fragueiro Frías, nuevo abogado defensor del Juez Bento, ya anticipó en declaraciones a la prensa que dicha prueba es, para él, nula por entender que la defensa nunca tuvo oportunidad de controlarla y muy probablemente lo plantee el próximo miércoles.

Para Walter Bento las llamadas por Telegram entre él y Aliaga nunca existieron. Eso fue lo que el suspendido Juez manifestó en octubre del año pasado ante el Consejo de la Magistratura durante su defensa: “Esas llamadas nunca existieron, nunca”.

Pero hay un curioso dato a tener en cuenta es que en junio del 2021, cuando MDZ entrevistó a Mariano Cuneo , que por entonces era defensor de Bento. En ese momento no descartó la prueba, sino que la subestimó. “Si le quitás las reiteraciones, te da 165, menos llamadas incontestadas, terminás en 110”, dijo el abogado defensor.

El testimonio periodístico donde hay un reconocimiento de las llamadas.

Pero no solamente allí se contradijo la defensa sino que también lo hizo durante la instrucción.

Para la fiscalía la prueba de cargo de la “intima relación de Bento con Aliaga” son esos 265 contactos en un período de 7 meses.

¿Cómo se generó esa prueba tecnológica? El fiscal Vega en su requerimiento de elevación a juicio lo explica detalladamente. “La prueba de los contactos surgió del análisis del SIM Card del teléfono de Diego Aliaga. En la causa penal en la que Aliaga es víctima se ordenó la recuperación de su SIM Card”, describió el fiscal. La medida fue solicitada por quien tenía a su cargo la investigación del crimen de Aliaga, es decir el Fiscal Federal Fernando Alcaraz. Justamente el asesinato de Aliaga fue el detonante para desanda la trama de corrupción que había en la Justicia Federal. “En este expediente se contaba con la referencia del testigo Diego Barrera quien en su testimonio del 5 de febrero de 2021 aludió al vínculo delictivo entre Aliaga y el Juez Bento”, dice el expediente. “Cuando Diego Aliaga decía ´sí primo’ se arreglaba... primo era el Dr. Bento en las conversaciones...”, . Los llamados entre Bento y Aliaga se transformaron en una prueba clave.

Luego detalla cómo está asociado el apodo "primo" con Bento: con ese nombre tenía agendado al juez federal Aliaga. “Con esta referencia (“Primo”) cuando en esta causa se analizó el informe respecto del SIM Card de Aliaga se determinó que entre sus contactos figuraba un tal “Primo” con el abonado número +2615270270 que pertenece al Juez Bento, esto es, que fue asignado a una flota corporativa del Consejo de la Magistratura que se le asignó a su nombre. A su vez en las dependencias policiales que trabajan en causas vinculadas con la justicia federal ese número se encuentra agendado como perteneciente al Dr. Walter Bento, a cargo del Juzgado Federal nro. 1 de Mendoza”, dice oficialmente el escrito judicial.

Las vinculaciones están formalizadas con los llamados. Aún cuando la información rescatada es parcial, la cantidad de comunicaciones es enorme. “El SIM Card del teléfono de Aliaga recoge información parcial que se logró rescatar. Aun así, el número de llamadas entre Aliaga y Bento es significativo: en siete meses, entre setiembre de 2018 y marzo de 2019 por medio de la plataforma virtual mencionada se registran doscientos sesenta y cinco (265) contactos. Se confirma entonces lo que se afirmó en el primer requerimiento de imputación del 3 de mayo de 2021: el Juez Federal Walter Bento utilizaba su línea celular oficial para concertar con su hombre de confianza Diego Aliaga el pago de los sobornos y la prestación judicial que se daba a cambio. Asimismo, se trata de un tramo de las conversaciones que pudieron haber mantenido ambos a lo largo del tiempo, ya que la copia de la tarjeta SIM Card sólo resguarda algunos contactos y algunas comunicaciones”, dice la acusación del Fiscal.

El Ministerio Público ha advertido ciertas contradicciones o malas justificaciones del Juez Bento en relación a esta particular situación al decir que “debe repararse que el propio Walter Bento ha reconocido esos contactos. Lo que no ha hecho es brindar una explicación razonable de su existencia o, mejor dicho, intentó desvirtuarlos en otro intento inútil de refutar la acusación que se formula en su contra". “En el marco de su declaración indagatoria prestada en los días 7, 8,13, 14 y 15 de julio de 2021 Bento pretendió en distintos tramos negar la calidad de oficial de la línea telefónica individualizada (extremo que, por otro lado, carece materialmente de importancia para esta acusación) e intentó cuestionar el propio examen del SIM Card del teléfono de Aliaga y su incorporación a esta causa, argumento en el que luego no insistió”, agrega. Hoy se reanuda el juicio contra Walter Bento.

Seguramente será en esta próxima jornada del miércoles cuando su defensa incidente de nulidad la incorporación de los datos recuperados del clon de la SIM card del teléfono de Aliaga.

¿Pero dónde entiende el fiscal que el Juez se contradice o se “mal justifica”? Esa hipótesis surge de uno de los cientos de escritos presentados por Bento en la etapa instructiva. Dicho escrito lleva el título de: “Algunas reflexiones jurídicas”. Allí el Juez afirma que “los llamados diálogos que se sostiene que tuve con Aliaga, que son muchos menos que los indicados por su repetición, porque no fueron atendidos o por su breve duración, no acreditan en forma alguna un vínculo criminal o que tuviese conocimiento de la supuesta actividad de venta de humo de Aliaga”. Sus afirmaciones implican un indicio de mala justificación o “indicio de cargo”, para la acusación.

Como sigue el juicio oral: las posibles sorpresas

Luego de estas “cuestiones preliminares” se dará paso a que el Tribunal invite a los imputados a que manifiesten si desean o no declarar. Ya sabemos el juez Bento esta esperando ese día para poder hacerlo e inclusive -según los dichos de su defensor- contestará todas las preguntas que le hagan. Seguramente será una jornada extensa y de las mas esperadas en el debate oral.-

Varios defensores afirman que durante el debate habrán sorpresas. Mariano Fragueiro Frías ya anticipó que tiene nuevas pruebas en favor de Bento que dejaran a todos con la boca abierta. Desde la fiscalía no quieren quedarse atrás y afirman que también tienen sorpresas, nuevas pruebas que justifican mas aun su hipótesis de los arreglos espurios en la justicia federal mendocina. Habrá que esperar, pochoclo en mano.