Patricia Bullrich atacó a Silvina Batakis por sus polémicas maniobras dentro del BNA

La candidata a presidente Patricia Bullrich siguió su campaña anti K a través de la red social X, cuando atacó a Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación, luego de que salga a la luz que esta aumentó el salario de manera exorbitante para algunos empleados e incorporar personal conocido a cargos de privilegio que ni siquiera van todos los días a ejercer sus tareas laborales. "EL ESTADO COMO MADRIGUERA K. Mientras el salario de los laburantes y los jubilados vale cada vez menos, ellos aumentan sus millonarios sueldos y suman gente al Estado. Con nosotros esto se termina. #EsAhora. Y es para siempre", escribió la candidata de Juntos por el Cambio.

La polémica comenzó cuando en el programa de Jorge Lanata- que volvió ayer a la pantalla de El Trece- se mostró como Batakis quedó envuelta en un escándalo, luego de que el directorio del BNA conociera sus últimos movimientos en la entidad financiera. Según se contó en el programa, contrató a familiares para puestos de responsabilidad y permitió el pago de sueldos millonarios sin consultar.

La exministra de Economía nombró a su expareja, Héctor Javier Silva, como encargado de la gerencia de Sistemas de planta permanente, es decir, aunque ella deje el cargo luego de las elecciones, eso, puesto quedará firme.

Esta no es la única medida que generó malestar dentro del directorio, que no sabían tal información, sino que Batakis también aprobó que la gerente general de la entidad, María del Carmen Barros, comenzara a cobrar un sueldo que ronda los 9 millones de pesos entre premios y bonos. La suma equivale a US$15.000 y la presidente del Banco no le avisó a nadie de la decisión que tomó, no la consultó ni sometió a votación.

El tuit de Bullrich.

La justificación de Batakis no tardó en aparecer, la economista dijo que en otros bancos el gerente general tiene un salario que se mantiene alrededor de la suma que le aumentó a Barros, por lo que a esta le correspondía ese dinero. A pesar de ello, el directorio cuestionó la decisión porque fue tomada de manera unilateral y en un contexto económico complicado, post PASO.

Al mismo tiempo que se supo lo de Barros, también salió a la luz que su pareja, Juan Manuel Romero, integra el equipo de manejo de los camiones de caudales del banco. No solo eso, sino que en los registros figura que va poco trabajar, aunque usa la tarjeta corporativa para comprar combustible. Además, tiene una denuncia penal porque la única vez que fue a trabajar quiso viajar con el camión de caudales a Bariloche, con un amigo.

Es por toda esta situación que Bullrich, que lleva adelante una campaña anti K de cara a octubre, no dejó pasar la situación y declaró que el Estado es una "madriguera K", y que con ella eso se acaba.