Elecciones en Santa Fe: Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau ya están en el búnker de Maximiliano Pullaro

La provincia de Santa Fe llevó adelante otra jornada electoral en la que los ciudadanos definirán gobernador y vice. También diputados provinciales, senadores departamentales, intendentes, concejales y autoridades de comunas.

Luego de las PASO en esa provincia, Maximiliano Pullaro, exministro de Seguridad de Santa Fe, de Juntos por el Cambio, se ubica como el favorito para suceder al gobernador Omar Perotti. En tanto el senador nacional Marcelo Lewandowski busca retener la conducción de la provincia para el peronismo.

19.30 | Rodríguez Larreta y Lousteau ya están en el búnker

Las principales figuras nacionales de Juntos por el Cambio empezaron a llegar al búnker que Maximiliano Pullaro montó en Rosario para esperar los resultados de las elecciones de Santa Fe. Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, que lo habían respaldado al radical en las PASO santafecinas en las que derrotó a Carolina Losada, fueron los primeros en llegar.

A Rodríguez Larreta lo recibió en el aeropuerto la dirigente del PRO Gisela Scaglia, que es la candidata a vicegobernadora de Pullaro.

Lousteau habló con los medios al entrar al búnker y aseguró: "Creo que es un cambio muy importante para Santa Fe, para los santafecinos, para los rosarinos, saber que van a tener un gobernador que entiende los temas, que sabe gestionar".

Así llegaba Horacio Rodríguez Larreta al búnker de Pullaro

18.00 | Cerraron los comicios en Santa Fe y hay expectativas en Juntos por el Cambio

Los comicios en Santa Fe cerraron a las 18 de este domingo y ya se realiza el recuento de votos de la elección que definirá quien será el reemplazante de Omar Perotti en la gobernación.

La expectativa está puesta en Maximiliano Pullaro, quien puede destronar al peronismo en una provincia marcada por el narcotráfico.

La votación para las elecciones cerró con una participación que según el secretario Electoral, Pablo Ayala, será cercana al 70% del padrón, lo cual supera la asistencia del 62% reportada en las Paso de julio último.



El funcionario estimó, luego de cerrado el plazo de votación, que las primeras tendencias de los resultados oficiales estarán para las 21.



Casi un 60% del padrón electoral había votado pasadas las 15.30 en Santa Fe, en los comicios generales de hoy en los que se elige gobernador, intendentes y legisladores provinciales, informó el Tribunal Electoral santafesino.



Los departamentos de Iriondo (67%), General López (64%), Rosario (63%), Caseros y San Lorenzo, estos dos con 62%, registraban la mayor afluencia de votantes en toda la provincia.

15.30 | Cerca del 58% de los santafesinos acudieron a votar este domingo

Autoridades electorales de la provincia de Santa Fe informaron que en el corte de las 15.30 se había registrado un 58% de asistencia del padrón electoral.

15.00 | Una detenida por usar el celular en el box de votación

Aunque todo transcurría con normalidad, un episodio alteró el orden de la jornada electoral cuando una mujer fue detenida en la escuela Nuestra Señora de Lourdes N° 8224, de Santa Fe, por usar el celular en el box de votación, algo que está prohibido y por lo que la persona fue denunciada por las autoridades de mesa.

Por el hecho intervino la policía y se trasladó a la detenida a la Seccional Sexta del barrio Barranquitas. Luego, tomó conocimiento la Justicia electoral.

14.00 | Qué dijo Carolina Losada tras emitir su voto en Rosario

La exprecandidata a gobernadora de Santa Fe, Carolina Losada, votó este domingo en Rosario y ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio y su apoyo a Maximiliano Pullaro.

Por eso dijo que "la interna ya terminó, la gente eligió. Yo soy una persona de la democracia y apoyo a lo que apoya la gente. Es mi obligación apoyar y apoyo absolutamente a la coalición que yo integré. Hoy voy a estar esperando los resultados donde vamos a estar unidos".

Esta noche, Losada estará junto a Patricia Bullrich y otros dirigentes de Juntos por el Cambio en el búnker de Maximiliano Pullaro.

13.00 | Las elecciones se desarrollan con normalidad y esperan más votantes que en las PASO

En Santa Fe esperan hoy más votantes que en las PASO.

Las elecciones para gobernador de la provincia de Santa Fe se desarrollaban con normalidad pasado el mediodía de hoy, y las autoridades esperaban más votantes que en las PASO del 16 de julio, según coincidieron los candidatos consultados. Los comicios, en en los que también se elegirán intendentes y legisladores provinciales, comenzaron a las 8 en una jornada fría y soleada.

De las PASO del 16 de julio surgieron cuatro fórmulas para gobernador y vice: Lewandowski y Silvina Frana por Juntos Avancemos, Pullaro y Gisela Scaglia por Unidos para Cambiar Santa Fe, Edelvino Bodoira y Nora Sánchez por Viva la Libertad, y Carla Deiana y Mauricio Acosta por el Frente de Izquierda y los Trabajadores.

En esas primarias, Unidos para Cambiar Santa Fe, el frente del que emergió Pullaro, había obtenido el 63,05 por ciento de los votos totales, mientras Juntos Avancemos el 27,93 por ciento. El gobernador Omar Perotti, que no puede ser reelecto porque la Constitución santafesina no lo contempla, encabeza la lista de diputados provinciales del peronismo.

En la provincia de Santa Fe se utiliza desde 2011 la boleta única de papel, con lo cual el votante recibe de manos del presidente de mesa una hoja por cada categoría que se elije, donde figuran todos los candidatos con sus fotografías y al costado casilleros para marcar con una cruz el de su preferencia. El padrón del tercer distrito electoral del país cuenta con 2.845.522 electores que votarán en 8.398 mesas, que comenzaron a constituirse antes de las 8.

12.00 | El voto de Pablo Javkin, intendente de Rosario

Pablo Javkin votó junto a su hijo. Foto: Agustín Dadamio.

Acompañado por su hijo, el intendente de Rosario y candidato por la reelección por Unidos para Cambiar Santa Fe, Pablo Javkin, votó este mediodía.

11.25 | Votó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi

Agustín Rossi, jefe de Gabinete de la Nación.

"En mi querida provincia de Santa Fe, ejercí mi derecho a elegir, con compromiso y alegría. Disfrutemos de esta jornada de celebración de la democracia", escribió en su cuenta de Twitter el jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, luego de votar con un look casual de domingo que sorprendió a todos particularmente por la campera de jean abrochada con un solo botón sobre una camisa celeste.

El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP) votó a las 10 en la Escuela Doctor Francisco Netri, del barrio 7 de Setiembre, en el noroeste de Rosario y luego le dijo a la prensa: "Las PASO, por lo menos a nivel nacional, estuvieron signadas por la apatía, pero ahora hay un debate y en cada familia se habla sobre a quién van a votar".

11.18 | Votó Amalia Granata: "Tenemos la oportunidad de cambiar las prioridades"

Amalia Granata votó pasadas las 11. Foto: Mumi Yadanza

Acompañada del periodista Baby Etchecopar, esta mañana llegó a Rosario la candidata Amalia Granata para votar. Luego de pasar por la urna compartió un mensaje en Twitter: "Hoy tenemos la oportunidad histórica de cambiar las prioridades de la política en Santa Fe. Los políticos de siempre están divorciados de la realidad, sólo hablan de ellos y sus cargos. Es hora de que los ciudadanos comunes decidamos lo qué es lo importante: salud, educación, adopción, discapacidad y tantos otros temas tienen que volver a ser prioridad", escribió.

11.12 | Votó Marcelo Lewandowski y cree que puede revertir la elección

Con críticas a la oposición y duras declaraciones a la prensa votó pasadas las 11, en Rosario, el candidato Marcelo Lewandowski que, después de las PASO, busca dar un batacazo y continuar con el peronismo al mando de la provincia. Aseguró que cree posible revertir el último resultado ya que ha "trabajado toda la campaña para eso".

"Creo que no ha habido nadie que haya presentado los proyectos concretos. Decir qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer y con qué dinero. No he visto ninguna plataforma como la nuestra, así que con muchas convicciones. Después la gente es la que decide", señaló y aseguró que muchos le han expresado que cambiarían su voto desde las PASO.

9.30 | El tuit de Maximiliano Pullaro

Casi una hora después de votar, Maximiliano Pullaro le habló a su comunidad en Twitter. "Ya voté en mi querido Hughes! Tenemos una provincia inmensa y hermosa, que tiene campo, industria, comercio y que realmente puede ser diferente gracias al trabajo y esfuerzo de su gente. Ejercer el derecho al voto hoy, es el primer paso para tener la provincia que soñamos." El tuit de Maximiliano Pullaro.

9.15 | Votó Diego Giuliano, ministro de Transporte

Diego Giuliano, ministro de Transporte de la Nación.

El ministro de Transporte, Diego Giuliano, candidato a diputado provincial, votó en la Escuela Bernardo Rivadavia, del barrio Martin, en el macrocentro de Rosario, y declaró a Radio Nacional que "Santa Fe no es una provincia narco, por eso las fuerzas políticas tenemos la responsabilidad de expresar en las urnas los valores que en la Argentina están muy claros, que son los valores del desarrollo expresados por el ministro de Economía, Sergio Massa, donde están los valores de la producción".

Giuliano abundó que "está muy lindo el clima y ojalá también en Rosario haya una elección positiva, en línea con que trajimos la tarjeta SUBE después de muchos años de pedirla, sobre todo para los trabajadores, y trajimos también el tren regional a Cañada de Gómez, después de 45 años sin trenes regionales".

8.40 | Votó Maximiliano Pullaro y dijo: "Es una elección que va a tener impacto en el orden nacional"

Maximiliano Pullaro votó en Hughes. Foto: Captura de TV.

Apenas unos minutos después de las 8:30, el exministro de seguridad de la provincia de Santa Fe y candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, votó en la Escuela N° 504 de la Municipalidad de Hughes, donde nació.

"Estoy feliz, contento", dijo con emoción Pullaro a metros del aula en el que cursó segundo grado y del escenario en el que, según su recuerdo, interpretó a José de San Martín. "Si vieran las actuaciones que hice aquí en mi escuela", agregó.

Pullaro subrayó el carácter productivo de su pueblo y de toda la provincia e insistió en la importancia de que cada votante hoy se acerque a las urnas para elegir próximos dirigentes. "Es un día importante para toda la ciudadanía y nuestra provincia. Es una elección que indudablemente va a tener impacto en el orden nacional. Va a ser un mensaje y esperamos nosotros que pueda ser un mensaje de cambio, de un cambio que tiene que dejar atrás un modelo populista en el orden nacional. Argentina no es lo que estamos viviendo en este momento", afirmó.

8.00 | Llegan los primeros santafecinos a votar

En una jornada que amaneció con 10 grados en la ciudad de Rosario y que prevé alcanzar los 26 grados durante la tarde llegan los primeros santafecinos a votar.