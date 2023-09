Elecciones en Santa Fe: la boleta única será clave para entender los resultados

“El desafío no es el corte de boleta, si no juntarlas”, analizó un operador político en Santa Fe para explicar el impacto que tiene en la votación provincial la boleta única papel, el método que tiene la provincia del litoral. Con esta modalidad, este domingo 2.845.522 de santafesinos elegirán gobernador y vice, 50 diputados provinciales, 19 senadores provinciales, 46 intendentes, 59 consejos comunales y 305 comisionados comunales.

En el cuarto oscuro, el electorado tendrá cinco boletas en papel, una para cada uno de los cargos que se eligen. Allí, cada persona deberá marcar con una cruz cuál es su mejor opción y luego poner la boleta en el sobre. Esa después irá a una urna de cinco bocas, una para cada cargo. Y allí se depositan finalmente los votos.

Esto genera que a los distintos frentes les cueste arrastrar la popularidad de uno de sus candidatos a los distintos cargos. Por ejemplo, esto se vio en Rosario donde Unidos para Cambiar Santa Fe sacó con Maximiliano Pullaro 307.534 votos en la categoría de gobernador, mientras que en la de intendente de la ciudad, Pablo Javkin sumó 228.579 y se enfrentará este domingo a una segunda vuelta anticipada con Juan Monteverde (Juntos Avancemos), en lo que se espera que sea una de las más parejas de la jornada.

Para evitar esa fuga de votos, para los candidatos es importante mostrarse unidos no sólo en afiches y carteles de campaña, de los que no falta en la ciudad de Rosario, si no también en distintas actividades. Por eso se explica, en parte, el malestar del candidato del oficialismo Marcelo Lewandowski con el actual gobernador Omar Perotti, que va como candidato a primer diputado provincial. El experiodista deportivo considera que el mandatario no lo acompañó lo suficiente ni le dio la visibilidad que esperaba para la campaña.

Así será la urna de cinco bocas en Santa Fe. Foto: Tribunal Electoral de Santa Fe

La campaña electoral en Santa Fe

La campaña electoral para las generales tomó distancia de lo que fue en las PASO, que se caracterizó por la virulencia entre Maximiliano Pullaro y su adversaria Carolina Losada, que dejó secuelas a tal punto que la senadora no participó de ninguna actividad proselitista. Sin embargo, Losada estará presente el domingo en el búnker, junto a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Por su parte, el oficialismo espera a que Omar Perotti no pierda la elección de diputados provinciales contra la socialista Clara García. Para esta campaña, el peronismo dividió sus esfuerzos en proponer a través de Marcelo Lewandowski una continuidad de las principales políticas de la administración Perotti, aunque con una lógica diferencia de visión del candidato, y la intención del actual mandatario de alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados.

Boleta única: por qué el Congreso nacional no lo aprueba

El 8 de junio del año pasado, la oposición impuso una mayoría de 132 votos en la Cámara de Diputados para darle media sanción al proyecto de boleta única papel para las elecciones a cargos nacionales. Fueron meses de debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda. Pero por ahora todo quedó en la nada y si al terminar el año legislativo, el Senado no trata el tema perderá estado parlamentario.

Así será la boleta única en papel para elegir gobernador en Santa Fe. Crédito: Tribunal Electoral

En aquel debate, Miguel Nanni (UCR) expuso en su rol de miembro informante frente al recinto y afirmó que esta discusión sobre boleta única "el mundo ya la tiene saldada". Para el diputado por Salta, donde aplica esta forma de votar en las elecciones provinciales, la reforma "está pensada para el ciudadano, que aleja un montón de picardías que mutaron en trampas hasta llegar a degradar al sistema".

"No estamos cambiando el sistema electoral, lo que estamos haciendo es modificar el instrumento por el cual votamos", indicó. La parálisis legislativa que marcó el año en la Cámara alta indica que difícilmente salga este proyecto que espera la oposición en Argentina.

Por el oficialismo el que tomó el guante fue el diputado Hernán Pérez Araujo (FdT), presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales. Aseguró que "esta reforma, que pareciera hoy llegar a buen puerto, viene saliendo con fórceps, no es natural y no hay un consenso como el que se viene manifestando". También hubo lugar para la chicana: "En las últimas ocho elecciones nacionales cinco las ganó la oposición". "Este sistema en vez de solucionar al problema de la lista sábana, lo agrava", agregó.