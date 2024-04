Confirmado: los directores de YPF cobrarán multimillonarios honorarios

El Directorio de la petrolera estatal YPF confirmó en la Asamblea el pago "a cuenta" de honorarios multimillonarios y que significan un fuerte incremento respecto al año anterior. En total se pagarán más de 10 mil millones de pesos a todo el directorio. El aumento respecto al año pasado es del 388%, pues en 2023 se pagaron en total 2.083 millones de pesos.

"Se aprobó por mayoría absoluta de votos computables autorizar al Directorio a realizar pagos a cuenta de honorarios de directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2024 por hasta la suma de $10.189.823.464", dice el acta de la Asamblea. No figura el voto nominal y quiénes se manifestaron en contra. Tampoco se detalla cómo se pagan esos honorarios, pues no es una cuenta aritmética. Con los mismos fondos se financian varios gastos operativos del Directorio, aunque la cifra resultante es igualmente abultada.

Cómo se forma

El Directorio de YPF tiene 12 integrantes titulares, entre los que hay varios políticos. Entre ellos, por ejemplo, la ministra de Energía de Mendoza, Jimena Latorre, y el exgobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez. Además hay 11 directores suplentes y se suman los integrantes de la comisión fiscalizadora: tres síndicos titulares y tres suplentes.

El caso particular de Jimena Latorre despierta la polémica en Mendoza: durante la semana dirigentes opositores denunciaron por conflicto de intereses e incompatibilidad en la función pública a la ministra y directora de YPF en la Oficina de Ética Pública. Desde la Oficina de Ética Pública, aseguraron que la denuncia ya fue elevada y que está siendo “sustanciada por la Dirección de Investigaciones Administrativas”. Además, informaron que está bajo secreto de sumario.

Por su parte, los Directores Titulares son: Horacio Daniel Marin, Mario Eduardo Vázquez, Carlos Manuel Bastos, José Rolandi, Eduardo Alberto Ottino, Omar Gutiérrez, Emiliano José Mongilardi, Horacio Oscar Forchiassin, Jimena Hebe Latorre, José Guillermo Terraf y Gerardo Damián Canseco. Los suplentes son Santiago Martínez Tanoira, Silvia Noemí Ayala, Mauricio Alejandro Martin, María Martina Azcurra, Guillermo Gustavo Koenig, Carla Antonela Matarese, Hugo Eduardo Rodríguez, Pamela Fernanda Verasay, María Araceli Guzmán y Julio Alejandro Schiantarelli.

La determinación de los honorarios no fue lo único que se aprobó. También se le dio destino a los recursos obtenidos y las pérdidas. "Se aprobó por mayoría absoluta de votos computables: a) desafectar íntegramente la reserva para futuros dividendos, la reserva para compra de acciones propias y la reserva para inversiones; b) absorber las pérdidas acumuladas en resultados no asignados hasta $1.003.419 millones contra los importes correspondientes a las reservas desafectadas; c) destinar la suma de $28.745 millones a constituir una reserva para la adquisición de acciones propias, al efecto de otorgar al Directorio la posibilidad de adquirir acciones propias en el momento que considere oportuno para su afectación a los planes de beneficios basado en acciones (de acuerdo con los artículos 64 y 67 de la Ley N°26.831, atento a lo mencionado en el apartado “Política de remuneraciones al Directorio y planes de bonificaciones e incentivos” de la Memoria; y d) destinar la suma de $3.418.972 millones a constituir una reserva para inversiones en los términos del artículo 70, párrafo tercero de la Ley General de Sociedades N°19.550", determinó el directorio.