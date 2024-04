Coparticipación: la revolución rivadaviense para pelear por la modificación planteada por Alfredo Cornejo

Este último jueves, el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, organizó un evento en el Teatro Municipal Encio Bianchi con el fin de exponer acerca de "las razones estadísticas y comparativas sobre por qué Rivadavia es la mayor perjudicada en la nueva ley propuesta por el gobernador Alfredo Cornejo" para realizar modificaciones en materia de coparticipación, indicaron desde el municipio.

La novedad del encuentro fue la asistencia de dirigentes opositores a Mansur. Entre ellos, legisladores, concejales y exjefes comunales. Dieron el presente los diputados radicales Mauricio Di Cesare y Miguel Ronco, con la particularidad de que Ronco es el antecesor de Mansur en el departamento. También participó Gabriela Lizana, del Frente Renovador. Quien no estuvo fue la dirigente radical Elisabeth Crescitelli que -aseguran- no respondió a la invitación. Tanto Crescitelli, como Ronco y Di Cesare deberán optar entre seguir mandatos partidarios o enfrentar a Alfredo Cornejo en pos de apoyar a sus comunas.

Como contó MDZ, dentro del proyecto de reformas que envió el gobernador Alfredo Cornejo a la Legislatura, se impulsa una modificación a la Ley Nº 6396 que determina los lineamientos de la distribución de la coparticipación provincial. La norma establece que el reparto entre municipios se realizará en base a tres criterios: el 25% se distribuye en partes iguales entre las comunas, el 65% se reparte en proporción a la población de cada departamento y el 10% se fracciona en base al Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Regional.

Ese último punto es el que se pretende actualizar el Gobierno, sustituyendo el Artículo 5 de la ley mencionada y creando el Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal. La propuesta reemplaza el último término del nombre de este indicador e introduce importantes modificaciones en la porción que recibe cada departamento. Los municipios más favorecidos son Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén, mientras que los que más pierden son Luján de Cuyo y Maipú.

De esta forma, se propone la actualización de los valores de cada departamento en el coeficiente de equilibrio. En el nuevo esquema el municipio más beneficiado es Godoy Cruz, que tuvo un crecimiento del 0,471 por mil. El segundo que más gana es Guaymallén, que subió 0,223 por mil, mientras que el podio lo completa Las Heras, con una mejora del 0,157 por mil.

La comparación entre coeficientes y la diferencia arrojada.

Ricardo Mansur, del partido local Sembrar, asegura que "pidió audiencia por ticket con Alfredo Cornejo", pero que no ha obtenido respuesta por el momento. Por ello, la semana pasada fue a la Legislatura a interpelar al ministro de Hacienda, Víctor Fayad. "Yo fui a la Legislatura porque hace un mes y medio le vengo pidiendo audiencia al gobernador y lamentablemente no me han contestado. Quería saber los números del oficialismo para poder discutir cuál es el planteo por el cual se quiere modificar el coeficiente de equilibrio sólo por la cantidad de habitantes", dijo días atrás al Sonría lo Estamos Filmando, programa transmitido en MDZ Radio. Para Mansur, el nuevo coeficiente es una forma que estudió el gobierno para beneficiar a Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén, tres departamentos gobernados por el radicalismo.

Ricardo Mansur considera que no existe urgencia que justifique tratar un tema tan profundo a las apuradas y desconfía de la decisión del Ejecutivo de mezclar el cambio de coeficiente con otros temas de diversa índole en un mismo proyecto de ley. "Mezclan el proyecto en una ley de 23 artículos con la privatización de Acequia, la Caja de Seguro Mutual, hipotecas del IPV, cesantías por certificados truchos. Hay una intención de no discutir este tema y meterlo en un artículo en esta ley que le llaman paquete fiscal beneficiando a Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Rivadavia va a seguir teniendo el mayor coeficiente negativo de la provincia sin ningún fundamento", aseveró.

El intendente parte de la base de que Rivadavia ya no es un departamento petrolero, pero recibe menos coparticipación por considerar que cobra regalías. "En Rivadavia en 1996 se nos aplicó el mayor coeficiente negativo porque teníamos regalías petrolíferas. Hoy eso cambió porque se produce poco petróleo en Rivadavia. Además, vamos a vivir la privatización de áreas de YPF que se van a cobrar con regalías, por lo que los ingresos vana disminuir aún más. El ministro sabe que Rivadavia es el municipio más perjudicado", esgrimió en aquella ocasión. Dirigentes opositores a Ricardo Mansur asistieron a la convocatoria. Foto: Prensa Rivadavia.

Mansur destacó a MDZ que al cónclave de este jueves concurrieron los exintendentes Gerardo Del Río y Miguel Ronco, además de diputados, concejales, directores de Escuela, etc.

Consultado acerca de si creó una suerte de grupo con tintes de rebeldía para que no salga ley, Mansur dijo que los legisladores opositores "se comprometieron a defender los intereses del departamento. Fue una discusión muy seria y cada uno se despojó de sus pertenecientes políticas. Me fui conforme porque estamos todos de pie para discutir de mejor manera como los municipios tienen que recibir lo que merecen".

"La modificación perjudica al departamento en $971 millones. Dicen que mejoramos, pero en realidad perdemos menos. Sigue siendo un departamento perjudicado. Ellos quieren llevar la discusión a un problema demográfico que ya está establecido en la ley. Esa ley es muy clarita al dividir en tres regiones la provincia. Ahí se termina cualquier tipo de parámetro. Hay departamentos que reciben $190 mil por habitantes y nosotros $127. Por ejemplo, Luján antes estaba en una región y ahora cambió por la cantidad de habitantes que tiene", enfatizó Mansur sobre su reclamo.

Por otro lado, Gabriela Lizana -dirigente de Rivadavia y actual legisladora provincial- comentó a este diario: "La verdad es que hace tiempo estamos viendo este coeficiente por el que reclamamos y que deja a Rivadavia en una situación sumamente injusta en relación a nuestros ingresos. El índice negativo -por cierto, el más negativo de toda la provincia- que se le aplica a Rivadavia en la coparticipación y la caída en lo que recauda por regalías petroleras -con el futuro negro en este sentido frente a la privatización de las dos áreas que están en nuestro departamento, que además son de 2 y 3 nivel- hace que esté en juego la subsistencia del departamento". La massista Gabriela Lizana tomó la palabra.

"También, la actividad vitivinícola de la que dependemos está en crisis total. Y no es muy bueno lo que se avecina tampoco...

Cualquier rivadaviense que se vaya enterando del proyecto de ley presentado por el oficialismo y de que el índice negativo que siempre hemos cuestionado se mantiene, va a reaccionar negativamente hacia el ejecutivo provincial , cansados ya de la constante discriminación. Por mi parte voy a hacer todo lo posible por que todo Rivadavia impulse esta lucha. No es partidaria . Estamos todos concentrados en esto. Basta de esta injusticia. Es hora de remendar años de que ingrese menos a nuestro departamento", aportó.