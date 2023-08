El candidato de Bullrich que te lleva la boleta a domicilio en una Siambretta

El delivery de boletas no es algo nuevo: los partidos políticos lo empezaron a usar en las presidenciales del 2015 como complemento de los bajo puerta - método utilizado para tapizar entradas de casas y edificios con cientos de boletas, semanas antes de las elecciones -, una vieja práctica política que termina generalmente con las boletas en las bolsas de los desechos reciclables.

El reparto domiciliario fue pensado como una estrategia de campaña direccionada a personas mayores y aquellos con movilidad reducida, para que el día de la votación puedan ir al cuarto oscuro con la boleta desde su casa y sea más amigable el acto eleccionario.

La pandemia, como ocurrió con muchas cosas, provocó la masividad del delivery de boletas. Por temor a contagiarse de coronavirus, la gente comenzó a llevar las boletas de su casa, por lo que en las Legislativas del 2021 los mensajes a los números de WhatsApp habilitados para el reparto de boletas eran continuos; los militantes y las personas contratadas para el delivery de boletas no daban abasto. “Nos pedían para toda la familia, incluso para familiares que no vivían ahí. Una abuela nos pidió como 20 boletas, me dijo que era para darle a sus hijos y nietos, así no se contagiaban el coronavirus cuando iban a votar”, conto a MDZ uno de los repartidores.

Generalmente, el delivery lo hacen militantes y gente contratada para tal fin. Ese no es el caso en la ciudad de Tres Arroyos, donde el encargado de repartir las boletas casa por casa montado en una motito es el propio precandidato a intendente.

Matías Fhürer, más conocido por “El Turco” en la comunidad tresarroyense, es el candidato de Patricia Bullrich en Tres Arroyos (ciudad costera del sur bonaerense, perteneciente a la Sexta Sección electoral) que enfrentará en la interna de Juntos por el Cambio al candidato de Evolución Radical que va en la lista de Horacio Rodríguez Larreta.

En diálogo con MDZ, el precandidato halcón dijo que el delivery lo hace él en persona para poder estar más cerca de los vecinos. “En el local los chicos me hicieron con una caja la mochila para poder llevar las boletas. Me la pongo en la espalda, me subo a la Siambretta y salgo a hacer el delivery”.

“Ayer repartí 100 boletas, tardé media hora por casa. Cuando abrían la puerta no podían creer que era yo el que les estaba llevando la boleta, me invitaban a pasar a tomar mate y charlar”, sostuvo el precandidato de La Fuerza del Cambio.

Agregando que "es muy buena esa cercanía, que la gente te conozca desde otro lugar, que te pueda hablar de igual a igual, que te miren a los ojos, que vean tus gestos y que vean que no sos un chamullero, que sos sincero. Eso es lo que te piden, que seas alguien normal, que no le hagas el cuento porque la gente ya esta asqueada de la política”.

Fhürer sostuvo que la interna de Juntos por el Cambio en Tres Arroyos está pareja: “Nosotros estamos un poco mejor y, si ganamos las PASO tenemos muchas chances de ganar la intendencia”.

En cuanto a si los votos los traccionaba Bullrich, como ocurre en muchos municipios que la cabeza arrastra al resto de la lista, respondió: “Creo que los votos los generamos nosotros. Hace un año y medio que empezamos la campaña y, si bien esta es una zona metalmecánica, industrial y agropecuaria donde Patricia está muy fuerte, tengo la ilusión de que vamos a sacar 4 o 5% más que ella. Suena raro por la fuerza que tiene, pero lo veo en la calle cuando hablo con los vecinos”.

“Tenemos poco más de una semana para la campaña y vamos a seguir repartiendo las boletas que nos pidan con la motito. Vamos a tocarle el timbre a los vecinos casa por casa y vamos a seguir recorriendo todo el distrito hasta el final del camino”, afirmó Fhürer. Patricia Bullrich con Matías Fhürer, precandidato a intendente de Tres Arroyos.

Vale agregar que Tres Arroyos es gobernado de forma ininterrumpida desde el año 2003 por el vecinalista Carlos Sánchez, que a los 76 años decidió no presentarse a un nuevo mandato. En las PASO tanto el vecinalismo como Juntos por el Cambio tendrán internas; no así Unión por la Patria que va con lista de unidad.