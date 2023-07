La interna de Juntos por el Cambio se tensa al límite y genera pánico antes de las PASO

Se acabaron las buenas formas y nadie va a regalar nada, el PRO dejó de ser el espacio eufemístico y de buenas costumbres y modales. El peronismo nunca lo fue, ni va a empezar cuando tiene la chance concreta de hacer la peor elección desde 1946, y Javier Milei no va a permitir que le arrebaten la promesa de meterse en un balotaje tan fácil. Serán entonces veinte días sin lugar al consenso ni el cuidado, y los políticos harán lo que tengan que hacer para ganar.

Unión por la Patria cree que el FMI le aportará el oxigeno para llegar competitivos: "No se trata de ganar o perder, se trata de hacer algo digno o salir por la puerta del baño", grafica un armador peronista histórico. Ni el presidente Alberto Fernández pudo evitar la risa ajena al ser consultado por su candidato, Sergio Massa, quien "¿tiene 115 % de inflación, es un candidato extraordinario?" se preguntó una colega durante la entrevista. Todo un desafío.

Mauricio Macri está jugando más que nunca a favor de Patricia Bullrich y sigue merodeando la interna en cada lugar. Opera y llama a piacere a empresarios y dirigentes para lograr una campaña lo más agresiva posible: lo único que quiere el expresidente es que Sergio Massa no sea presidente. Tendría no sólo consecuencias mediáticas para su perjuicio. Sabe que la enemistad es personal, trasciende las barreras de la política. Dicen algunos que habló con Juan Schiaretti y no correrá finalmente en su diminuto espacio.

Vice en puerta. Soledad Acuña suena para acompañar a Jorge Macri.

Jorge Macri tiene un número del último corte de Uspallata que ilusiona a todos, empezando por él mismo y Patricia Bullrich, con quien compartirá otra actividad esta semana. Está diez puntos encima de Martin Lousteau e incluso un larretista con ojeras se confiesa en Tabac: "Estamos 2 a 1 con Patricia en Capital, es algo que no vimos venir". Así entonces, el candidato y primo de Mauricio Macri está en 29 a 19 con el exministro de Economía, Martín Lousteau, un 60 a 40% en una interna. Es decir, según la teoría del propio larretismo, Patricia Bullrich predomina donde gobierna Horacio Rodríguez Larreta, lo que podría preocupar al jefe de Gobierno y a su delfín porteño. Soledad Acuña suena como vice, algún osado espera el anuncio antes de las PASO.

Candidatos. Martín Lousteau y Graciela Ocaña.

Martin Lousteau descalifica por el debate a Macri, quien lo hará post PASO con los candidatos de cada espacio. No antes. Plantea Lousteau que no llamaría al ministro de Gobierno si es ganador, punto de encuentro entre ambos. Difícil panorama para el exministro de Cristina Fernández de Kirchner, que debió hacer campaña con Graciela Ocaña y las risas no tardaron en llegar. "Dos exministros de los Kirchner, no le regalemos la Ciudad al kirchnerismo", azuzó @tobillosdepapel en Twitter con precisión y acidez quirúrgica.

Hay una dirigente del PRO histórica, como lo es Veby Martinez, que explica a diario por qué Larreta va a ser presidente. Lo explica en redes y en persona: datos, cifras, ejemplos, recorridas, todo es para que quede claro que su jefe es el próximo jefe de Estado.

Explica su plataforma, su equipo, su capacidad de trabajo, su previsibilidad, todo lo que uno podría esperar de un candidato. Las encuestas no dicen que Larreta sea hoy el candidato ganador y hasta dicen que está seis puntos debajo de Bullrich. Si Martínez sostiene el olfato, deberá ser protagonista de lo que viene. Lo mismo Waldo Wolff, secretario de Asuntos Estratégicos porteño, que cobró protagonismo en la campaña más allá de su injerencia local. Lo acompañó a celebrar el triunfo de Maxi Pullaro y hará lo propio este domingo en Córdoba. Será otro poroto para Larreta para entusiasmar al votante en búsqueda del consenso perdido.

Candidato Extraordinario. Según Alberto Fernández, Sergio Massa, su candidato.

Patricia Bullrich cree que la campaña sucia sobre la posible situación irregular en su financiamiento tiene parte de fuego amigo y parte de kirchnerismo asociado a los servicios de inteligencia. La dupla Leopoldo Moreau y Rodolfo Tahilade han sido detractores sin educación con la exministra de Seguridad, y saben que el kirchnerismo planea un nuevo "carpetazo" en contra de su campaña. La amistad de Rodríguez Larreta tiene sus límites con Massa y en el entorno del jefe de Gobierno porteño juran que jamás accionarían contra el PRO.

Javier Milei siente que le entraron las balas, pero que va a generar el cambio de pensamiento que buscaban. Lo que le señalan a Milei sobre promesas de cargos y situaciones irregulares son empresarios y políticos que lo hacen hace décadas, pero vieron en la falta de expertise de Milei el joven e inexperto ternero tomando agua a orillas de la laguna sin si quiera pensar en el cocodrilo, que a diferencia del león, ataca casi estoico, inmóvil, imperceptible.