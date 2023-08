María Eugenia Vidal criticó la ausencia del Gobierno: "¿Dónde está el presidente?"

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, criticó y cuestionó la ausencia tanto del presidente Alberto Fernández como de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "¿Dónde está el presidente? No está".

Vidal fue invitada a un programa en La Nación +, donde el periodista le preguntó sobre el rol del presidente hoy, a lo que ella respondió: "No está, ¿dónde está?, no hay presidente, no hay vicepresidenta, como cada vez que pasa algo grave en la Argentina la vicepresidenta no está".

"Seguramente la vamos a escuchar en los próximos días (a CFK) en función del fallo que salió de la corte hoy", arremetió la exgobernadora contra Cristina Fernández de Kirchner, acusándola de que solo aparece cuando se tratan sus casos de la justicia: "Ahí sí, cuando se hablan de sus fallos judiciales, cuando se toman decisiones de sus causas, ahí tiene algo para decir por redes".

La Diputada Nacional cerró su crítica con un lapidario planteo: "Sus prioridades son otras en el congreso, no es la Ley de Alquileres, no son los temas que le suceden a la gente, si quiere hacer algo por la gente podría hacer algo y votar en el senado la ley que votamos ayer, que afecta a casi tres millones de argentinos que alquilan".

El posteo de María Eugenia Vidal, acompañado de su paso por La Nación +

Alberto Fernández explicó su ausencia mediante una insólita excusa: "Veo a muchos que están preocupados por mi agenda. Básicamente, no hablo porque no soy candidato, tengo que resolver los problemas", expresó en la entrega de la vivienda 125 mil de la gestión, en la provincia de Neuquén.

El día de ayer se votó en la Cámara de Diputados de la Nación la reforma por la Ley de Alquileres, donde se obtuvo los votos necesarios para que pase a la Cámara de Senadores, donde podría ser aprobada, derogada, o sufrir reformas. La Cámara de Senadores es presidida por Cristina Fernández de Kirchner.

