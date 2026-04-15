Alberto Fernández criticó al Gobierno por el 3,4% de inflación y apuntó contra Karina Milei

El expresidente Alberto Fernández cuestionó a Javier Milei por el índice de 3,4% de inflación de marzo publicado este martes por el Indec. “¿Esto no es inflación?”, se preguntó el peronista mediante un posteo en X y vinculó el porcentaje de aumento del IPC con la cifra que presuntamente cobraba Karina Milei por coimas en la causa que investiga la Justicia por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“¿Esto no es inflación? Milei, el 3% que dicen que pide tu hermana ya llegó a todos los argentinos, pero en forma de inflación”, agregó.

Ese mensaje del exjefe de Estado fue en respuesta de un video de Milei en el que señalaba: “Esto no es inflación estrictamente, es que pegó un salto el nivel de precios por cambio de precios relativos”.

Esto no es inflación!?!??? Milei, el 3% que dicen que pide tu hermana ya llegó a todos los argentinos pero en forma de inflación…. No olvides la enseñanza de Einstein “Si seguís haciendo lo mismo….” https://t.co/wmYRUCaQQx

En su reciente discurso en AmCham, Milei calificó como “malo” y “repugnante” el dato de inflación, en línea con el mensaje que había difundido horas antes en redes sociales.

“Tendríamos un montón de cosas muy buenas para hablar el día de hoy, pero como soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas que hace la política tradicional, y como odio la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna voy a hablar de inflación”, lanzó al inicio de su exposición, en una frase que marcó el tono del cierre.

"Hay dos elementos adicionales. Si ustedes miran la inflación mayorista, la que se adelanta, viaja en torno al 10%. Tenemos que terminar de acomodar los precios relativos y converger hacia ahí. Lo que hay que hacer es tener paciencia. No hay que desesperarse. Cuando uno se desespera toma malas decisiones. Nosotros no vamos a ir en contra de la teoría económica y de la evidencia empírica. Tampoco vamos a violentar nuestros valores morales al momento de diseñar la política económica", explicó.

El Gobierno cree que en la medición de abril, la inflación bajará y comenzará un proceso de desaceleración de los precios.