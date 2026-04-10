"No le solucionaron la vida a nadie": autocrítica del peronismo y dura embestida contra el Gobierno

El diputado nacional por Entre Ríos de Unión por la Patria, Guillermo Michel , analizó en MDZ Radio la situación económica y política del país y trazó una doble autocrítica: cuestionó tanto la gestión actual como los errores de la gestión anterior de Alberto Fernández , al tiempo que expuso las dificultades del peronismo para reconstruirse como alternativa.

Desde el inicio planteó: “Nosotros tenemos claro también que en el gobierno anterior no se hicieron las cosas bien, por eso perdimos las elecciones y la gente cuando vota no se equivoca”. En esa línea, reconoció que “había un montón de cosas para mejorar y eso lo tenemos claro”.

Sin embargo, advirtió que el cambio de rumbo no logró resolver los problemas estructurales: “Si bien pudo haber tenido alguna mejora en algunas cuestiones más vinculadas a la macroeconomía, en el día a día de la gente no le ha resuelto la vida a nadie”. Y reforzó: “La verdad no le solucionaron la vida a nadie y todos los problemas de la economía se están empeorando”.

10-04-2026 - MC - GUILLERMO MICHEL, DIPUTADO NACIONAL POR ENTRE RÍOS (UNIÓN POR LA PATRIA)

Michel describió un escenario social complejo, con foco en el impacto cotidiano en cualquier vecino: “Este proceso de que llega el día 15 y ya es fin de mes… ya no le queda plata para consumir”. Además, señaló un aumento del endeudamiento: “Ese proceso se va acrecentando para poder seguir comprando alimentos en deuda, que no puede pagar los préstamos”.

También cuestionó el rumbo económico: “Con este proceso de apertura indiscriminada de importaciones… ya estamos llegando al absurdo de importar alimentos”. Y agregó: “Estamos importando pechuga de pollo de Brasil… o bondiola de cerdo”.

En cuanto al modelo productivo, sostuvo que “la Argentina… necesita desarrollar la industria para generar puestos de trabajo con capacidad de consumo”, y advirtió: “Necesitamos una industria fuerte y para eso necesitamos salarios con poder adquisitivo, y estamos en un proceso totalmente inverso”.

Además, relativizó uno de los principales indicadores que muestra el Gobierno: “El gobierno… tiene una única variable que puede mostrar… que es el superávit energético”, y lo vinculó a la gestión anterior: “Eso en gran parte es gracias a una obra pública que hizo el gobierno anterior”.

Autocrítica, crisis de liderazgo y reconstrucción del peronismo

En el plano político, Michel profundizó la autocrítica interna: “Si perdimos las elecciones es porque claramente cometimos errores”. Y señaló que el espacio atraviesa un proceso de redefinición: “Hoy el peronismo no tiene un liderazgo claro… lo tiene que construir”.

Asimismo, describió el escenario actual como una etapa de transición: “Es un proceso de reconstrucción”. Y advirtió sobre la necesidad de replantear la estrategia: “No podemos pensar que el peronismo únicamente se puede convertir en un partido del AMBA”.

En ese sentido, insistió en una mirada más federal: “Tiene que volver a lo que fue siempre con dirigentes importantes desde el interior del país que piensen en la problemática del interior”. Y marcó desigualdades: “En mi provincia la luz se paga casi el doble que en la capital federal”.

Finalmente, sostuvo que el desafío es reconstruir una propuesta competitiva: “Creo que es responsabilidad nuestra construirle a la ciudadanía una oferta electoral”, y concluyó: “Las elecciones siempre se terminan definiendo por la demanda de la sociedad y no por la oferta”.