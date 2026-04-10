"No le solucionaron la vida a nadie": autocrítica del peronismo y dura embestida contra el Gobierno
El diputado Guillermo Michel advirtió que la economía empeora en lo cotidiano, mientras reconoce errores y una crisis de liderazgo en el peronismo.
El diputado nacional por Entre Ríos de Unión por la Patria, Guillermo Michel, analizó en MDZ Radio la situación económica y política del país y trazó una doble autocrítica: cuestionó tanto la gestión actual como los errores de la gestión anterior de Alberto Fernández, al tiempo que expuso las dificultades del peronismo para reconstruirse como alternativa.
Desde el inicio planteó: “Nosotros tenemos claro también que en el gobierno anterior no se hicieron las cosas bien, por eso perdimos las elecciones y la gente cuando vota no se equivoca”. En esa línea, reconoció que “había un montón de cosas para mejorar y eso lo tenemos claro”.
Sin embargo, advirtió que el cambio de rumbo no logró resolver los problemas estructurales: “Si bien pudo haber tenido alguna mejora en algunas cuestiones más vinculadas a la macroeconomía, en el día a día de la gente no le ha resuelto la vida a nadie”. Y reforzó: “La verdad no le solucionaron la vida a nadie y todos los problemas de la economía se están empeorando”.
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Críticas al modelo actual y deterioro social
Michel describió un escenario social complejo, con foco en el impacto cotidiano en cualquier vecino: “Este proceso de que llega el día 15 y ya es fin de mes… ya no le queda plata para consumir”. Además, señaló un aumento del endeudamiento: “Ese proceso se va acrecentando para poder seguir comprando alimentos en deuda, que no puede pagar los préstamos”.
También cuestionó el rumbo económico: “Con este proceso de apertura indiscriminada de importaciones… ya estamos llegando al absurdo de importar alimentos”. Y agregó: “Estamos importando pechuga de pollo de Brasil… o bondiola de cerdo”.
En cuanto al modelo productivo, sostuvo que “la Argentina… necesita desarrollar la industria para generar puestos de trabajo con capacidad de consumo”, y advirtió: “Necesitamos una industria fuerte y para eso necesitamos salarios con poder adquisitivo, y estamos en un proceso totalmente inverso”.
Además, relativizó uno de los principales indicadores que muestra el Gobierno: “El gobierno… tiene una única variable que puede mostrar… que es el superávit energético”, y lo vinculó a la gestión anterior: “Eso en gran parte es gracias a una obra pública que hizo el gobierno anterior”.
Autocrítica, crisis de liderazgo y reconstrucción del peronismo
En el plano político, Michel profundizó la autocrítica interna: “Si perdimos las elecciones es porque claramente cometimos errores”. Y señaló que el espacio atraviesa un proceso de redefinición: “Hoy el peronismo no tiene un liderazgo claro… lo tiene que construir”.
Asimismo, describió el escenario actual como una etapa de transición: “Es un proceso de reconstrucción”. Y advirtió sobre la necesidad de replantear la estrategia: “No podemos pensar que el peronismo únicamente se puede convertir en un partido del AMBA”.
En ese sentido, insistió en una mirada más federal: “Tiene que volver a lo que fue siempre con dirigentes importantes desde el interior del país que piensen en la problemática del interior”. Y marcó desigualdades: “En mi provincia la luz se paga casi el doble que en la capital federal”.
Finalmente, sostuvo que el desafío es reconstruir una propuesta competitiva: “Creo que es responsabilidad nuestra construirle a la ciudadanía una oferta electoral”, y concluyó: “Las elecciones siempre se terminan definiendo por la demanda de la sociedad y no por la oferta”.