Escándalo en Las Heras por grandes descuentos de sueldo a los empleados

Cuando gran parte del personal municipal de Las Heras fue a ver si le habían acreditado el sueldo en su cuenta bancaria el viernes 28 de julio, pero se encontró con que esto no había ocurrido. Sin embargo, el lunes 31 muchos de los bonos anticipaban que habían “grandes descuentos” de ítems, lo que les llevó a cobrar un 30%, o 40% menos de sus salarios.

Dentro del municipio aseguran que todo es por problemas políticos que enturbian la convivencia en esa comuna. Desde el municipio que conduce Daniel Orozco ( candidato a vicegobernador por la Unión Mendocina), ante la consulta de MDZ ,admitieron la situación y afirmaron que se trata de “errores administrativos” y que a la brevedad serán regularizados.

Los empleados aseguran además que recibieron cheques- algunos hasta cinco- en lugar de la acreditación bancaria- y que parte del personal no va a trabajar porque “son sospechosos” para el municipio por cuestiones políticas por lo tanto se encuentran en sus casas sin destino laboral cobrando el sueldo. En medio de toda esta situación, dejó su cargo Daniel Herrera, el contador municipal. Esta situación se enmarca en un momento muy complejo que vive el departamento: hay denuncias judiciales que pesan sobre la administración de Orozco-sobre el caso de cooperativas fraudulentas esta semana hubo tres imputados- y además una feroz disputa política por la sucesión entre La Unión Mendocina (que postula a Martín Bustos) y Cambia Mendoza, cuyo candidato a intendente es el exsecretario de Obras Francisco LoPresti, camino a las elecciones generales provinciales del 24 de septiembre

Una extensa fila se extendió durante el lunes por afuera de la oficina de personal de Las Heras que conduce, desde hace unos meses Sergio Verón, un funcionario que designó Orozco desde que hubo reacomodamientos tras su salida de Cambia Mendoza. De acuerdo al relato de distintos empleados con los que este diario dialogó, durante el fin de semana pasado, el municipio no subió los bonos de sueldo ni hubo en las cuentas bancarias del personal la acreditación de sus sueldos. El lunes gran parte de los empleados se encontraron con salarios mal liquidados: la mayoría con grandes descuentos. “Cobro 110.000 pesos de bolsillo y este mes cobré 89.000 pesos. Me responden que es porque me vieron una vez con gente que milita con Lo Presti”, dijo un empleado quien pidió reserva de su nombre. “En mi casa hay otra persona que también trabaja en la municipalidad y que le descontaron 20.000 pesos. Por lo tanto, entre ambos, vamos a sufrir un descuento de 40.000 lo cual se nos hace muy difícil llegar a fin de mes”, relató. MDZ pidió respuestas al municipio ya que este caso es un ejemplo de muchos: “Fue un error administrativo que pronto será regularizado”, aseguraron desde el entorno del intendente, admitiendo la situación que afecta a cientos de trabajadores.

Sin embargo, desde el municipio desconocieron otro tema vinculado a esto: la mayoría de los trabajadores en lugar de cobrar sus sueldos a través de la acreditación en la cuenta bancaria como lo hacen habitualmente, aseguran que lo hicieron mediante cheques, y algunos recibieron hasta cinco con distintos montos. Otros, de acuerdo a lo que relataron varios empleados, no recibieron su remuneración porque los cheques no fueron autorizados por el área correspondiente. “No nos consta lo de los cheques”, fue la respuesta oficial de Las Heras a MDZ. Los trabajadores dicen otra cosa: “Nos dieron cheques, tuvimos que hacer una fila muy larga. Y hay gente a las que no les pagaron. Lo de los cheques se hace para que un jefe, que la mayoría es nuevo- reconozca que están trabajando. Porque no sólo que no ha quedado ningún director de los que había antes de que Orozco se fuera de Cambia Mendoza para ser el candidato a vicegobernador de La Unión Mendocina, sino que hay mucha gente nueva trabajando, pero a algunas las hacen perder el tiempo porque han ido a trabajar todo el mes y después no les pagan”, afirmaron. “Tampoco tienen mucha palabra. Hay mucha gente le han prohibido militar con el candidato Francisco LoPresti (el postulante a intendente de Cambia Mendoza), obedecieron, pero igual les descontaron”, cuentan.

Por otro lado, los empleados denuncian que hay 150 personas que no tienen destino laboral y son de planta porque “como el municipio no puede determinar a qué candidato apoyan no los hacen trabajar, cobran el sueldo de la misma manera pero ningún jefe se quiere hacer cargo de ellos por miedo a que sean de LoPresti”. Desde la municipalidad dicen que eso no es cierto y que son dichos vinculados a cuestiones políticas partidarias. En medio de todo esto, dejó este lunes su cargo el contador municipal Daniel Herrera y fue nombrada en su lugar, Analía Castagno.