Votar con desánimo: las expectativas negativas se imponen a las positivas

A días de las elecciones presidenciales, MDZ salió a la calle para saber cuáles son las expectativas de la gente con respecto a las próximas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Entre las principales sensaciones están la tristeza, la ansiedad, la incertidumbre y desconfianza.

"Las expectativas son muchas, o sea, salir de la crisis en la cual estamos, o comenzar un camino ascendente de donde estamos, que creo que estamos bastante mal", expresó uno de los encuestados.

Otra chica, dijo que tiene un poco de tristeza con respecto a las elecciones, ya que sostiene que no sabe "a dónde ir, ya conocés a casi todos los candidatos y no te dan esperanzas".

En la recta final de las PASO hay pocas alegrías, y el estado de ánimo se divide entre ansiedad, tristeza y alguna que otra esperanza de que el país, o la situación de cada persona en particular, mejore.

"Yo ya perdí la confianza en la política porque ninguno me demostró lo que realmente es", dijo otro entrevistado, demostrando que quizás los votos en blanco, la indecisión y el desgano por las elecciones son una causa del sinfín de arreglos y distintas posiciones que los políticos que hoy en día se candidatean tomaron a lo largo de su carrera.

Lo que dice la gente en la calle

Pero sobre todo genera desánimo la falta de resultados a través del tiempo, ya sea con gobiernos peronistas o no peronistas. La consecuencia es un país que no encuentra el rumbo y desde 2012 no crece. Los más grandes pueden encontrar frustraciones en los últimos 40 o hasta 70 años; los más jóvenes, también en la última década.

También, hay personas que creen que los candidatos son puras "palabras milagrosas" y que no hay ningún "seguro" de que alguno mejore el país, "todo es tristeza".

La incertidumbre también es protagonista de esta previa electoral, porque la gente quiere saber cuanto antes cuál va a ser el rumbo del país: "No se bien que puede pasar, está rara la cosa", confiesa otra encuestada.

A pesar de las caras largas, hay algunos jóvenes, como una estudiante entrevistada por MDZ, que dijo tener "una sensación de felicidad" por las elecciones y confesó que "ser participe de lo que es la política dentro de mi país es algo grandioso".