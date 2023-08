Encuesta: el domingo son las PASO ¿ya tenés decidido a quién votar?

A cinco días de las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) los políticos siguen tratando de captar el voto de los indecisos que, según algunas encuestas de agosto, oscila en torno al 10% del padrón. Además, los principales candidatos temen por el ausentismo y la gran cantidad de votos en blanco que hubo en las elecciones provinciales.

Conseguir el voto indeciso es fundamental para los principales partidos políticos, ya que creen que es un porcentaje que puede dar vuelta una elección, teniendo en cuenta que uno de los miedos es que la gente no vaya a votar o vote en blanco.

Los candidatos siguen haciendo recorridas por los barrios, realizan cierres de campaña multitudinarios y lanzan nuevos spots con el objetivo de ganar electores que antes no los elegían o no estaban del todo seguros. El "voto duro" no se puede cambiar, pero los indecisos o los "switchers" (que cambian a último momento) pueden ser los caballitos de batalla que ayuden a una u otra coalición.

Las elecciones provinciales, que son testimonio de lo que podría llegar a pasar el 13 de agosto, marcaron la pauta de un elevado nivel de apatía o dudas por parte del electorado. Muchas veces la razón de la falta de definición nace por la indiferencia que siente la gente con respecto a las distintas propuestas que presenta el abanico de candidatos que se postulan en estas PASO.

La duda y la incertidumbre no frenará hasta conocer los resultados el domingo por la noche. Mientras tanto, los políticos siguen con su carrera para ganar en las urnas y la interna arde más que nunca en la previa de las elecciones presidenciales de Argentina 2023.