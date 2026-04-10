El Gobierno redactó la reforma electoral, incluyó la eliminación de las PASO y la presentará la próxima semana

El equipo de legales de la Casa Rosada trabajó hasta este viernes en los fundamentos legales de este proyecto, que se prevé tratar a mediados del año.

El Gobierno definió esta semana la redacción del nuevo proyecto de reforma política y electoral, tras los últimos retoques enfocados en los aspectos legales del expediente. Los abogados del Estado trabajaron durante estos últimos días en la última etapa del proceso de elaboración de la iniciativa, que se girará la próxima semana al Congreso, de acuerdo a las estimaciones que hicieron los funcionarios a cargo de su edición, que consultó MDZ.

El fin de las PASO: ahorro fiscal y debate en el Congreso La principal novedad es el planteo para eliminar de manera definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, hay quienes en el Ejecutivo que creen que “ no están los votos para eso”, por lo que no verán con malos ojos una suspensión de las PASO, que tampoco será acompañado por muchos sectores que requieren de estos ámbitos para dirimir sus internas.

Por lo pronto, el Ejecutivo ahondará en que el Estado no debe destinar esos recursos para “definir la interna de los espacios políticos”, aunque reconocen tener un final incierto sobre si realmente hay posibilidades de que este tema se apruebe en ambas cámaras.

El por entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, insistió el año pasado con su idea de eliminar las PASO al argumentar que tienen un costo de “150 millones de dólares” y “no tiene lógica que gastemos eso para pagar una interna partidaria” cuando “en la historia de su vigencia han tenido utilidad en dos casos solamente. Hasta los partidos minoritarios utilizan esto porque reciben una suma de dinero para la impresión de boletas”.

“Es un gasto ridículo, un mal uso de los fondos del Estado y es un aprovechamiento de este sistema ridículo que tenemos de partidos políticos que no existen y se presentan a elecciones para cobrar subsidios del Estado”, agregó.