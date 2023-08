La elección la definen los indecisos, ¿mito o realidad?

Hay un mito colectivo, que pasa de boca en boca, que dice que el argentino llega al cuarto oscuro sin saber a quién va a votar en las elecciones. Por eso, MDZ hizo una recorrida por la Ciudad para averiguar si esto realmente pasa y se llevó sorpresas. La mayoría de los encuestados sabe a quién va a votar, porque vienen analizando las propuestas de las distintas coaliciones políticas desde hace tiempo, o al menos saben a qué candidato no votar.

A pesar de ello, los políticos no pierden minutos entre cierres de campaña y spots, para captar los votos de los indecisos que, según ellos, pueden ayudar a definir el resultado de la elección. Pero, ¿realmente existen esos indecisos o son aquellas personas que no tienen preferencias, simpatías o antipatías políticas? Es decir, aquellas personas que votan, que saben a quién votar, pero no se fanatizan por el candidato que eligen y se mantienen reservados. También hay otra opción, la gente que no tiene información sobre las distintas propuestas que hay, o no pueden acceder a ellas.

Igualmente hay una realidad, en estas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) hay una veintena de boletas que se encontrarán en el cuarto oscuro (siempre y cuando la Justicia Electoral no baje listas por no presentar las boletas testigos o irregularidades, como algunos casos de la coalición Principios y Valores, Frente Liber.Ar y Proyecto Joven), por ende, el elector tiene varias opciones entre las cuales decidir.

Según algunas encuestas, que llaman la atención con respecto al número de ausentismo y el voto blanco en las elecciones provinciales -que creció significativamente si se lo compara con 2019-, determinan que el porcentaje de indecisos en la recta final oscila en torno al 10%. Además, ningún dirigente político tiene una imagen positiva mayor a su imagen negativa.

La opinión de la gente en la calle

"Eso no hay que hacer nunca", respondió una de las encuestadas a la pregunta de si meditaba su voto o entraba al cuarto oscuro indecisa o sin saber. "Me informo muchísimo, el celular siempre, las redes facilitan mucho escuchar propuestas", agregó.

Por otro lado, un hombre confesó que durante todo el año va viendo lo que hacen los partidos y los futuros candidatos y va tomando "la decisión". También están los que saben a quien van a votar y quieren que todos lo sepan para "no esperar" en la fila, "es lo que critico" dice una chica, aludiendo que el que entra al cuarto oscuro "indeciso" atrasa la elección.