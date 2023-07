Carisma, gestión y contundencia: los ejes que definen la interna de JxC

Los macristas críticos reconocen en Horacio Rodríguez Larreta un trabajador incansable, un armador de equipos y un experto en gestión. Los horacistas dicen que Patricia Bullrich tiene la pasión y el discurso visceral junto a una osadía que pocos poseen, y ven un potencial presidente en la ex ministra de Seguridad. Los 13 días que separan las PASO en Juntos por el Cambio sostiene un final absolutamente indefinido, con acciones a la suba y a la baja, con temas que endurecen y temas que dejan endebles a los candidatos.

La gestión es la cucarda por excelencia que Horacio Rodríguez Larreta se pone a la hora de explicar los problemas del país y cómo resolverlos. El método, la planificación, lo previsible, todo eso que reúne siempre y que sus propios rivales valoran. Una decena de dirigentes de Juntos por el Cambio conversaron con MDZ a raíz de la última quincena de campaña y se desprendieron ejes insoslayables que definirán la elección de la que saldrá el candidato formal de la oposición.

Equipo. Rodríguez Larreta junto a Néstor Grindetti y Mauricio Macri, en el triunfo de 2019.

El discurso de Patricia Bullrich suele ser visto superador al de su rival, pero hubo declaraciones sobre el plan económico que dejaron gusto amargo en sus propios equipos. Deberá afinar el lápiz entonces el equipo de discurso a la hora de plantear las ideas económicas de la candidata que despeja dudas sobre las aristas de seguridad y justicia, pero no sobre el principal problema de Argentina, que es la inflación y la caída del poder adquisitivo.

Hubo un cambio de aire, un "efecto Pullaro" que envalentonó al jefe de Gobierno y puso dudas en una interna que parecía definida a favor de la ex ministra de Seguridad. Un mes atrás, los números internos de Larreta reconocían algo evidente a favor de su rival. "Podemos mejorar, pero no creo que se pueda dar vuelta", reconocía un armador de Larreta al compás de las semanas que fueron de marzo a mayo, todo parecía resuelto, hasta que Santa Fe.

Dureza. Patricia Bullrich junto a Mauricio Macri en su gestión en Seguridad.

El carisma o la falta de ello suele ser un problema en las campañas, hay casos de los dos lados que sirvieron. Fernando de La Rúa hizo de su falta de sharm un estilo y logró transformar a Carlos Menem en un producto frívolo y no confiable, para mutar su falta de seducción en dureza, sobriedad y estilo personal. Patricia Bullrich tiene un discurso que convoca y despierta, algo que no logró el actual jefe de Gobierno en sus últimas apariciones. "No es necesario, nos permite volar por debajo del radar y elegir nosotros qué queremos comunicar y cuándo", cuentan en su equipo de campaña.

"Horacio es contundente, el tema es que pensamos distinto, Patricia propone algo que no es aplicable y lo sabe". El dirigente camina con Horacio Rodríguez Larreta hace años y sabe por qué el concepto de la amplia mayoría que plantea el jefe de Gobierno. "Patricia puede ganar, yo puedo no ser presidente, pero con esa forma, ella jamás podrá gobernar", le dijo a MDZ Rodríguez Larreta en un encuentro casual en la confitería Tabac.

Salida. Mauricio Macri en 2019 entregó el poder y ahora deberá elegir su sucesor.

La falta de carisma que plantean algunos por parte de Larreta se contrapone a su capacidad se plantear un esquema de Gobierno que asegure la paz en las calles, algo que alarma en la figura de Patricia Bullrich. No porque tema reprimir, sino por las consecuencias que pueda generar la acumulación de disturbios en las calles.