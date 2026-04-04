El saliente presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad de La Pampa, Oscar Alpa , afirmó que " los salarios en la universidad están por debajo de la línea de pobreza ". “En 26 meses se perdieron 7 sueldos y 9 meses de gasto de funcionamiento contra la inflación ".

- En la reunión plenaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que se realizó en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, los rectores coincidimos que ya perdió el 50% del presupuesto universitario. Para darnos una idea sobre el valor real que se perdió. En 26 meses, es decir desde noviembre del 2023 hasta la fecha, se perdieron siete sueldos sobre valores de la inflación y nueve meses de gasto de funcionamiento. Entonces estamos en una situación muy crítica. Por eso necesitamos la Ley de Financiamiento Universitario del año pasado, que fue ratificada por el Congreso.

- Obligó al Gobierno a poner el dinero en función de que esta ley no la cumplió el Estado, o sea, que la promulgó, pero la suspendió. Por eso en octubre hicimos un planteo judicial y el pasado martes pasado unos días la Cámara ratificó la decisión de la Primera Instancia.

- El Gobierno nacional anunció que apelará la medida cautelar…

- Sí. No obstante, a partir de ahora ya es aplicable.

- Ante la crítica situación universitaria hoy los docentes se están yendo de la universidad pública.

- Creo que con el fallo judicial del martes pasado tenemos una expectativa totalmente y una esperanza distinta, que sí o sí hará que el gobierno en paritarias empiece a actualizar y mejorar el salario que realmente está por debajo de la línea pobreza.

La situación de las universidades: inscripción de alumnos y calidad educativa

- Y con respecto a la inscripción de alumnos, ¿cuál es la situación?

- Habrá que ver los números totales, pero este año la inscripción en la universidad aumentó, se mantiene la expectativa porque las universidades sobre todo generamos nuevas tecnicaturas, nuevas carreras más cortas, eso genera mayor cantidad de estudiantes.

- ¿Y en cuanto a la calidad educativa?

- La situación universitaria perjudica la calidad del sistema universitario argentino, porque los docentes se van, los nuevos docentes tienen que salir a buscar otro trabajo adicional y a su vez el sistema universitario a futuro, no es algo que vas a comprar y te lo llevan mañana; y si no te gusta, lo devolvés. Es pensar en tu futuro.

- El sistema universitario no solo es el futuro de un joven, sino de un país…

- Está en juego el futuro del país, porque el sistema universitario es el futuro del país.

- Insisto, ¿cómo mantenés la calidad educativa?

- Este plan que venimos haciendo hace dos años y que la sociedad nos acompañó, porque si hay algo que creo que en este país estamos todos de acuerdo es la calidad del sistema universitario argentino, cualquier egresado de cualquier universidad pública del país va a cualquier universidad de primer nivel del exterior y automáticamente lo reconocen porque saben de la calidad del sistema universitario. Entonces, si hay algo que en Argentina no está en discusión, es esto, por eso reducir el presupuesto a la mitad en dos años es un tremendo golpe a la calidad.

- Reitero ¿cómo hacemos para mantener la calidad educativa?

- Realmente es difícil, por eso fuimos a lo que corresponde constitucionalmente, a pedir una ley cuyo fallo en primera instancia obliga al gobierno a cumplir la ley, por eso alzamos nuestra voz en conjunto con los gremios y con los estudiantes porque es muy difícil mantener un sistema de calidad con el reclamo natural y lógico de un sector que ve reducido a la mitad su salario real.

- ¿Qué 2026 educativo universitario prevés que vamos a tener?

- Después de este fallo judicial tengo expectativa, si la Cámara se hubiera demorado unos meses más, tendríamos un 2026 complicado para el sistema universitario porque como que se va consolidando esta decadencia y es lo peor que nos puede pasar.

- ¿Cómo recuperar a los docentes que lamentablemente tuvieron que dejarla universidad? ¿Cómo recuperarse un docente que está dando clase y está pensando que no puede pagar ni la luz ni el agua, no puede darles educación a sus hijos? O sea, el docente que educa con lo que gana, no puede educar a sus hijos.

- Exactamente, tomo esas últimas palabras porque un decano el otro día me dijo: "Mirá, yo me puse a hablar con un estudiante y por ahí no entendía". Y entonces en un momento le dijo: "Mirá, para que entiendas, yo hoy con mi sueldo de docente no puedo enviar a la universidad a mi hijo". Uso las palabras porque necesito recordar hace unos días atrás justamente esa expresión que fue la más clara para exponer o para presentar la situación. La única forma de recuperarlo es que el Gobierno entienda que, por supuesto, hay un montón de cosas para mejorar en todos lados. Recuperándolo es que el docente vea que justamente hay un un salario que se recupera y hay un Gobierno que sigue financiando por lo menos el sistema universitario nacional; después nos corresponderá a la universidad en su autonomía de seguir mostrando que estamos a la altura de lo que se vino haciendo en los últimos 40 años de democracia y también, por la historia de la Universidad de Argentina, pero se recupera primero demostrando de que se cumplen las leyes y que se cumple con la justicia.