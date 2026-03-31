Tras el fallo judicial, en la UNCuyo aseguran que Nación está en condiciones de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario

Luego de que la Justicia confirmara la medida cautelar que obliga al Ejecutivo nacional a aplicar de manera inmediata la comúnmente denominada Ley de Financiamiento Universitario , hecho que significó un nuevo cachetazo judicial para Javier Milei, las distintas instituciones respiraron, aunque sea sólo de manera cauta. Y la UNCuyo no es la excepción.

"Estaríamos en condiciones de que el Gobierno nacional comience a cumplir con esta Ley de financiamiento", aseguró este martes en MDZ Radio Estefanía ViIllarruel, secretaria general de la UNCuyo . Sin embargo, la dirigente advirtió que los conflictos por los reclamos salariales "todavía no están saldados". En ese marco, si bien reconoce que el Ejecutivo nacional envió su propia Ley de Financiamiento Universitario al Congreso -la cual aún no ha sido tratada-, remarcó que ésta dista bastante de la que el Senado sancionara de manera definitiva el 2 de octubre y que recibió este martes el aval de la Justicia.

Los docentes universitarios protestan por una actualización en sus salarios , los cuales aseguran que están atrasados . "Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 hay un 32% de retraso salarial", aseguró Villarruel, quien afirmó que hay profesionales que trabajan siete horas diarias y cobran un básico de $680.000. Si bien desde la UNCuyo reconocen que el Gobierno "ha dado algunas garantías salariales", exponen que los montos recibidos están "en negro".

Además de los lógicos inconvenientes que trae en el día a día tener un sueldo bajo, en la estructura docente universitaria tiene un impacto adicional que pone en jaque el futuro: la pérdida de docentes.

La falta de actualización en los salarios hace que muchos docentes viren hacia otros trabajos. Según Villarruel, con el contexto actual se han comenzado a perder "docentes que se están formando hace años porque tienen que obligatoriamente ir a otros trabajos con mejores sueldos". En ese sentido, reconoce que el humor del personal está lejos de ser el ideal.

marcha universitaria mendoza uncuyo septiembre 2025 3 La UNCuyo marchó en mendoza en septiembre de 2025. Milagros Lostes / MDZ

La UNCuyo, con "cuentas ordenadas" y abierta a ser auditada

Una de las principales controversias que se generaron desde el Gobierno nacional en relación a las universidades pone el foco en los gastos de las instituciones educativas. En ese sentido, desde el Ejecutivo cuestionan las partidas presupuestarias. En ese sentido, desde la UNCuyo aseguran que están abiertos a ser auditados. "El Gobierno puede solicitar información y realizar auditorías", aseguró Villarruel.

Con ese trasfondo, la secretaria general de la Universidad Nacional de Cuyo aseveró que la institución tiene las cuentas ordenadas gracias a "una administración austera" que le ha permitido seguir funcionando con normalidad.

Sin embargo, volvió a remarcar que la situación salarial no es buena, remarcó que esa materia es competencia excede a las facultades de la rectora, ya que dependen del Gobierno nacional.

Qué implica el fallo de la Justicia que ratificó la Ley de Financiamiento Universitario

La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó este martes la apelación del Gobierno de Javier Milei, lo que obliga al Ejecutivo a ejecutar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario.

Esta decisión ratifica la medida cautelar que exige a Nación a cumplir de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que disponen la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley.

Además, el fallo peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.