La Justicia ratificó que el Gobierno debe ejecutar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar dictada en primera instancia y cuestionó la apelación del Poder Ejecutivo, considerando sus argumentos como "poco serios".
La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó este martes la apelación del Gobierno de Javier Milei y confirmó la medida cautelar que había ordenado al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
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