Escándalo en AFA: investigan pagos a una empresa vinculada a la mansión que se adjudica a Toviggino

La investigación por el caso AFA ahora apunta a un pago de $415 millones a empresa ligada a una mansión del tesorero Toviggino.

La Justicia investiga una serie de pagos realizados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a una empresa vinculada a la mansión de Pilar atribuida al tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presuntas irregularidades financieras.

Como indicó el medio Clarín, la AFA habría abonado alrededor de $415 millones a la firma Real Central SRL en concepto de “servicios de logística y traslados”, en operaciones que quedaron bajo análisis judicial.

Investigan pagos AFA a empresa vinculada a mansión de Toviggino Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, varias de esas órdenes de pago fueron autorizadas por el propio Toviggino y recibidas por el empresario Luciano Pantano, vinculado a la sociedad que figura como titular del inmueble.

La empresa en cuestión aparece registrada como propietaria de una lujosa mansión ubicada en Pilar, valuada en varios millones de dólares, cuyo origen de fondos y titularidad real también son investigados por la Justicia.

Los investigadores analizan si existió un posible circuito de pagos irregulares o maniobras incompatibles con la administración de fondos de la entidad, en un expediente que incluye allanamientos y el secuestro de documentación en la sede de la AFA.