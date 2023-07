Junto a Rodríguez Larreta y Bullrich, Ignacio Torres se reconoció como ganador en Chubut

El candidato de Juntos por el Cambio para gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó esta noche que "Chubut cambió" y "tiene nuevo gobernador". Desde el búnker, acompañado por los precandidatos presidenciales Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, pidió a los presentes que se queden "tranquilos" porque "nosotros tenemos los datos" y acusó al peronismo de querer "confundir" con los resultados electorales.

En su búnker destacó que "acá hay chubutenses que quieren sacar adelante la provincia tras 20 años de desidia y corrupción. No nos van a engañar más. A partir de ahora, vamos por una provincia seria, con cultura del trabajo, del esfuerzo. A partir de hoy, cuando asumamos con Gustavo Menna, esas patotas no van a volver aA estar. No les tenemos miedo ni a los Arcioni, los Luque, los Sastre de la vida. Esta provincia necesita orden y paz".

El flamante gobernador de Chubut arremetió contra el peronismo y los acusó de querer confundir a los votantes: "Por una vez tenian la oportunidad de decir 'perdimos' pero como siempre apelan a la trampa y la mentira. Nosotros tenemos los datos de que Chubut cambió y que Chubut tiene nuevo gobernador".

Ignacio Torres junto a Horacio Rodríguez Larreta.

"Nosotros vamos a gobernar para todos. Para los que nos votaron y los que no nos votaron. Esta provincia merece transparencia. Tenemos la obligación moral de devolverle a las nuevas generaciones la educacion. Le vamos a devolver la dignidad al pueblo chubutense", precisó al lado de los precandidatos a presidente Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, quienes dos domingos antes de la interna en las PASO nacionales se mostraron juntos.

"Aunque se crean dueños, esta provincia no tiene dueños. Hoy les dijimos basta, aunque no lo quieran admitir", sentenció Nacho Torres. Los resultados, pasada la medianoche y con el 95% de mesas escrutadas, lo dan como ganador 2 puntos (cerca de 6.000 votos) por encima de Juan Pablo Luque, el candidato peronista.

"Ellos se desconocen entre ellos, tanto que hablan de la bandera de la lealtad. Les aseguro que esta foto muestra la madurez que tiene este espacio cuando hay que dar peleas como la de hoy. Y va a ser un reflejo nacional, cuando les demostremos que ni los chubutenses ni los argentinos comemos vidrio", agregó eufórico en el marco de un resonante triunfo de Juntos por el Cambio en el sur del país, un territorio que hace décadas es dominado por el kirchnerismo.

"Cambiamos Chubut y vamos a cambiar a nivel nacional. Tenemos un desafío enorme. Este país, para crecer, necesariamente tiene que mirar al sur y al interior. Sueño con una Argentina verdaderamente federal. Que integre, que nivele para arriba. Chubut merece estar mejor y la transformación mas grande que tenemos que hacer es la cultural", agregó el nuevo gobernador chubutense.

"Quiero agradecerles sinceramente que hayan venido. Y que juntos demuestren lo que es Juntos por el Cambio. Esta es la foto que va a estar en todos lados mañana", cerró.