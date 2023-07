El gesto de apoyo que le dió un sindicalista de primera línea a Sergio Massa

El Secretario General de la CGT, Héctor Daer, recalcó este domingo que la fórmula encabezada por Sergio Massa "es la mejor que tiene el peronismo" porque "va en busca de una sociedad más igual". Además, defendió la gestión de Alberto Fernández y dejó otra advertencia a la oposición en caso de impulsar una reforma laboral.

Respecto al modelo de país que encarna el ministro de Economía, el dirigente sindical respondió que propone como ejes a "la educación, el trabajo, la salud y el desarrollo". Además, respaldó que "mantuvo las paritarias y la negociación colectiva” pese a la situación compleja de la economía.

“La sociedad va a defender sus intereses. Massa dijo que después del 10 de diciembre vamos a encontrar al presidente de los trabajadores. Los trabajadores lo van a acompañar", aseguró por FM Milenium.

Por su parte, compartió su mirada respecto a la ausencia de paros generales de la CGT frente al gobierno de Alberto Fernández y expresó que la gestión actual “defendió a los trabajadores”. “El gobierno de Alberto defendió a los trabajadores, sino durante la pandemia hubiera sido un desastre", afirmó. Y recalcó: "En este Gobierno no hubo ningún proyecto, anteproyecto o decreto en contra de los trabajadores”.

En ese sentido, cuestionó "a una parte del peronismo" por no saber "cuál es el rol de la CGT" y aclaró que la central sindical "debate políticas" y no discute por "la puja distributiva de cada sector". "La CGT no tiene que salir a la calle por los tres dígitos de inflación, tenemos que defender el salario ante esa inflación”, subrayó.

Por otro lado, arremetió contra la oposición al sostener que dejaron "un endeudamiento perverso" mediante el acuerdo que realizó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y añadió: "La Argentina tiene futuro y tiene solución. Pero la respuesta no está en el ajuste y el empobrecimiento; está en la producción, el desarrollo y la educación".

Finalmente, Daer advirtió acerca de la postura que tomará contra Juntos por el Cambio en caso de una eventual reforma laboral. “Una de las candidatas (Bullrich) quiere acabar con las indemnizaciones y el convenio colectivo de trabajo. Lo dicen con una bravuconada que es insólito desde lo democrático. Si nos van a sacar los convenios colectivos, nosotros los vamos a defender y salir a la calle a protestar”, cerró.